Schell (Mercedes): "es un deber del Gobierno poner puntos de carga para el coche eléctrico"

Una de las marcas de automóviles que más está apostando por el vehículo eléctrico es Mercedes-Benz. La firma de la estrella ha señalado que para 2025 el 50% de sus ventas será de coches eléctricos y que este porcentaje crecerá hasta el 100% en 2030, siempre y cuando el mercado lo permita.

A falta de ocho años para que llegue esta fecha, Mercedes ya vende un 4% de eléctricos puros (99.000 unidades) del total de sus matriculaciones de vehículos (2,42 millones). De híbridos enchufables, la cifra asciende hasta los 227.458 vehículos, lo que supone casi el 10% del total de sus ventas.

Se trata de datos importantes. Por ejemplo, si los comparamos con la competencia, el Grupo BMW ronda los 101.000 vehículos eléctricos vendidos en 2021 (4%). Además, ambas marcas (Mercedes y BMW) superan a Audi que ha comercializado 49.200 coches eléctricos (algo menos del 3%).

Transición lenta en España al eléctrico

A pesar de ser una cifra razonable, lo cierto es que la transición hacia el eléctrico va más lento de lo esperado en algunos países como es el nuestro. En este sentido, en España, en 2021 se matricularon un total de 24.000 coches eléctricos puros en 2021, lo que supone una cuota inferior al 3%.

Mercedes comercializó algo menos de 800 coches eléctricos en 2021, lo que supone un 2,4% del total de las ventas de la marca.

Por este motivo, el presidente y CEO de Mercedes-Benz en España y responsable de la marca también en Portugal, Roland Schell, ha señalado que "es un deber del Gobierno y de las instituciones poner puntos de recarga. Las instituciones tienen que fomentar este tipo de instalaciones porque de lo contrario no se cumplen los objetivos", ha señalado este directivo en un encuentro con la prensa especializada en el que ha participado EL ESPAÑOL.

"En España el problema es la red de recarga. No tenemos suficientes cargadores ni en las grandes ciudades ni en las carreteras que unen las ciudades. Y tampoco en los aparcamientos públicos", ha continuado.

"Hay 9.000 personas trabajando para Mercedes en España, de las que 5.000 pertenecen a la fábrica de Vitoria. Por tanto, desde esta empresa tenemos peso para hacer una crítica a los políticos. Hay que acelerar ahora la infraestructura de recarga", ha reiterado de nuevo.

"Los políticos han dicho que solo vale el coche eléctrico. Y Mercedes ha señalado que quiere liderar la liderar la movilidad eléctrica. Pero también hay que tener en cuenta que Europa supone el 30% de las ventas de Mercedes. Y que solo en China hemos vendido un millón de coches, el 50% del total de ventas de Mercedes en todo el mundo", ha continuado.

Crisis de los semiconductores

Continuando con el mercado, uno de los aspectos que más está afectando a Mercedes en el apartado de ventas es la crisis mundial de semiconductores. En este sentido, Roland Schell señala que esperan que "la situación mejore día a día y que en el segundo semestre del año vuelva una mayor normalidad a la producción".

"Y el hecho de que las fábricas vuelvan a producir a ritmos normales es algo clave ya que tenemos que satisfacer a nuestros clientes, porque un Mercedes GLA, por ejemplo, que se compre ahora estamos dando fechas de entrega de entre octubre y diciembre", afirma.

Una espera que, de media es de cuatro y cinco meses, que desde Mercedes intentan 'solventar' con decisiones amigables como alargar contratos de renting o asegurar valores de recompra para dentro de unos meses del coche que se entrega. Si bien en este sentido, desde Mercedes España señalan que los principales países de Europa, al vender coches más caros y con más equipamiento, tienen que tener más chips y por ello tienen, en parte, más prioridad.

José Luis Cano.

"En España en 2021 hemos vendido 36.000 coches, pero eran todos los coches que teníamos. No tenemos stock", afirma. "Y para 2022 a día de hoy ya tenemos el 50% de la producción asignada vendida", comenta. "Continuamente llamo a Alemania para que nos asignen más coches, pero es la producción que hay", afirma. "Ahora mismo estamos en una situación en la que sabemos lo que vamos a fabricar esta semana y la que viene, pero no más… está muy cambiante", ha comentado.

En este sentido, Schell ha señalado que el plan europeo para construir los chips en el Viejo Continente llega tarde: "construir una fábrica supone entre 3 y 5 años y hay que formar a los empleados. Y solo una fábrica cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de euros", ha comentado. Y con estas nuevas inversiones se pretende que los chips que ahora se fabrican en Europa al 10%, aumenten hasta el 20%... "Pero seguimos dependiendo mucho de Asia, de ahí vienen ahora el 70% de los chips", afirma.

No apuestan por el volumen

Otra de las claves de Mercedes es que tal y como señala este directivo no quieren apostar por el volumen. "No queremos buscar los volúmenes", afirma este directivo. "Si tenemos todo vendido, lo que buscamos es satisfacer a los clientes, que es nuestra prioridad, la prioridad no es el volumen", ha señalado.

Aun así, desde Mercedes España esperan crecer un 10% para 2022, para incluso "superar las 40.000 unidades de coches", ha señalado, "pero todo dependerá de cómo evolucione la pandemia del coronavirus".

En cuanto alas novedades, para este año 2022 Mercedes lanzará un buen número de eléctricos. El primero en llegar será el nuevo EQB que es la versión 100% eléctrica del GLB y que cuenta con 7 plazas y una autonomía de hasta 436 kilómetros. Tras él, lo harán el EQE, que se podrá ver en abril; el EQS en su versión AMG, el EQS SUV y el EQE SUV. Además, con motor de combustión veremos el nuevo SL, el nuevo GLC y las actualizaciones del Clase A y Clase B.

