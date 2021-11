Así hay que conducir en nieve: ojo que te podrán 'multar' si bloqueas el carril izquierdo

El director de Tráfico, Pere Navarro, ya lo advirtió la semana pasada en el II Observatorio de la Movilidad de EL ESPAÑOL – INVERTIA. En concreto, Navarro señaló que están estudiando la obligatoriedad de dejar el carril izquierdo ante una nevada que bloquee las carreteras, ya que este carril se necesita para que se desplacen los servicios de emergencia.

"Es cierto que muchos españoles conducen por la izquierda. Hemos hecho campañas de concienciación y de información. Y ahora mismo estamos estudiando una norma para que cuando ocurra una nevada o estemos en situación de nevadas en carreteras con varios carriles el carril izquierdo quede prohibido porque lo necesitamos para las máquinas quitanieves, para las policías de Tráfico y para cualquier emergencia y esto supondría un paso adelante", señaló Pere Navarro.

Por tanto, si bien es cierto que la norma todavía no se ha aprobado y por lo tanto todavía no hay sanción prevista, la DGT ya está avisando de esta circunstancia. En concreto, la DGT señala que hay que "dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves". Esto significa que en un futuro podría haber una sanción si no se cumple la norma.

Esta nueva norma de dejar el carril izquierdo libre se suma a los consejos ante una conducción con previsión de nevadas. Si bien también existen otros que repasamos, junto con organismos como la propia DGT o el RACE, a continuación:

1. Consultar el tiempo y valorar retrasar el viaje

Hoy en día existen numerosos canales informativos para conocer las previsiones climatológicas como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los boletines de la DGT, así como en diferentes páginas y aplicaciones del tiempo en internet.

Por tanto, antes de iniciar un viaje lo primero que hay que hacer es consultar la previsión del tiempo por horas. De esta manera, se pueden planificar los viajes y los desplazamientos en los momentos en los que las previsiones de tiempo sean más favorables.

2. Llevar cadenas o neumáticos de invierno

Si estamos obligados a viajar y la previsión del tiempo no es buena, es fundamental que nuestro vehículo esté equipado de cadenas (y que sepamos ponerlas) o bien de neumáticos de invierno. Esto es clave l para que podamos avanzar cuando las carreteras están nevadas. De lo contrario nuestro vehículo quedará varado en el arcén, generando una situación de peligro y de entorpecimiento del tráfico.

Entre los tipos de cadenas, con las metálicas se recomienda no superar los 40 kilómetros por hora, mientras que las fundas de tela permiten llegar a los 50 kilómetros por hora. Las cadenas semiautomáticas están formadas por una parte fija que va instalada en las llantas y otra parte móvil que se instalan según las condiciones del asfalto, mientras que las cadenas de red son parecidas a las de tela, pero la funda está formada por una red de cables de plástico, según señalan desde Doppo by Zurich.

Imagen de un vehículo de mantenimiento y limpieza de carreteras retirando la nieve. Europa Press

3. Revisar el vehículo antes de salir

Según Antonio Lucas, director de Seguridad Vial del RACE, "antes de ponernos en carretera es importante comprobar que el vehículo está en perfecto estado, sobre todo después de un periodo en el que no lo hemos movido. Es también fundamental revisar y comprobar los neumáticos, incluyendo la rueda de repuesto, así como los limpiaparabrisas, los líquidos del vehículo y los elementos de seguridad como la amortiguación o la dirección. Debemos, además, salir con el depósito lleno ya que, ante cualquier imprevisto que podamos tener, vamos a superarlo con el combustible suficiente. Hay que llevar cadenas o neumáticos de invierno, y verificar que disponemos de los números de emergencia".

4. Circular por vías de alta capacidad: autopistas y autovías

A la hora de que una carretera quede cortada por la nieve, es más que probable que ocurra en una carretera de la red secundaria con menos afluencia que en una vía de alta capacidad, como una autovía o autopista. Por ello, siempre se recomienda que, especialmente, y siempre que se pueda se circule por vías de alta capacidad. Además, también es mejor circular en horas diurnas y evitar viajar por la noche.

5. Conducir con suavidad

Una vez en carretera, según señala el RACE, hay que conducir con mucha suavidad, prever las circunstancias de la vía y extremar la precaución. En este sentido, desde Doppo by Zurich nos recomiendan mantener las revoluciones por minuto del motor entre 1.300 y 2.500 con la marcha más larga posible y sostener la dirección lo más recta y suave posible en el caso de encontrarse con hielo o nieve en la carretera.

Además, tampoco se aconseja aproximarse a los interiores de las curvas, ni frenar ni acelerar de forma brusca.

6. Aumentar la distancia de seguridad

Esto es clave, sobre todo porque cuando nieva o hiela las distancias de frenado son mucho más elevadas. De esta manera, si estamos acostumbrados con el asfalto en seco a pisar el pedal del freno y que el coche se detenga, con la nieve o el hielo no ocurre lo mismo. Con una superficie resbaladiza las distancias de frenado son muchísimo más largas. Por lo tanto, conviene circular despacio y frenar con suavidad anticipándose a la situación para evitar sustos.

7. Conocer lo que es un subviraje y sobreviraje

Son términos difíciles de aprender, de memorizar y sobre todo de llevarlos a la práctica. Pero esto es vital a la hora de conocer cómo puede comportarse un vehículo cuando pierde agarre.

En este sentido, si se produce sobreviraje de la parte trasera (el vehículo pierde agarre en el eje trasero y la zaga quiere adelantarnos para realizar lo que se conoce como 'trompo'), el conductor debería girar el volante en sentido contrario. Además, deberá ser suave con el acelerador manteniendo incluso el pie en este pedal. De lo contrario, si se suelta el pedal del acelerador, volvemos a realizar indicaciones contradictorias al vehículo lo que hará que sigamos sin poder recuperarlo.

Si por el contrario realiza un sobreviraje (la parte delantera del vehículo pierde tracción) lo recomendable es desacelerar y girar ligeramente el volante hacia la trayectoria del vehículo.

8. Circular un coche detrás de otro

Cuando la nevada ya ha caído, desde la Dirección General de Tráfico señalan que hay que dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación, de emergencias y quitanieves.

Y para hacer un repaso de todas estas medidas publicamos a continuación este vídeo con los consejos del RACE.

Consejos del RACE para conducir con nieve en la carretera

Sigue los temas que te interesan