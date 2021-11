Jesús Calleja: "lo mismo llevo un coche, que una moto o un helicóptero; pilotar se me da bien"

Jesús Calleja (55 años) es incombustible. Como aventurero disfruta del alpinismo, del buceo, pilotanto un coche, una avioneta o un helicóptero. Y como comunicador ha protagonizado Desafío Extremo, Planeta Calleja y Volando Voy.

Dentro del mundo del motor ha sido vencedor de su categoría de la Baja Aragón 2021 y ha finalizado un Dakar (2020), el Rally de Marruecos (2017), Baja California (2017) y el África Race (2014), entre otros.

Y este año participa en el ‘Astara Team’ en el Dakar 2022 de Arabia Saudí. Aprovechamos la presentación del equipo en Madrid para charlar unos minutos con él sobre coches, motos y la competición...

¿Cuál fue su primer vehículo? ¿Cuánto descubrió que le gustaba el mundo del motor?

Desde siempre. A los 18 años ya tenía moto. A los 24 años corría carreras en el campeonato de España.Y a los 28 años hice carreras del Mundial… Corría con lo que podía llegar económicamente.

Jesús Calleja junto con el copiloto Edu Blanco ante el coche con combustible sintético.

La competición es muy cara, ¿verdad?

Yo venía de León, de una familia de peluqueros que les costaba sacar mucho todo adelante y no estaban para caprichos...

Si tuviera que elegir entre… ¿moto o coche?

Empecé con moto, pero ahora elegiría coche.

Empezó con motos… pero con las motos, precisamente, es con las que ha tenido más accidentes

Sí, todas las lesiones que tengo en el cuerpo son de las motos. Precisamente por el hecho de una lesión muy grave que tuve, me pasé a los coches… que también me apasionan y que es un mundo más complejo que el de las motos.

Jesús Calleja es también piloto de avioneta y de helicóptero.

Y de los accidentes que ha tenido… ¿no le ha quedado ninguna secuela? ¿no tiene ningún dolor cuando se levanta por la mañana?

Nada de nada. Yo sigo compitiendo en todo. Compito en el Dakar, pero también en bici en descenso, en enduro…

Y no solo pilota coches y motos, sino también helicópteros...

Sí… todo lo que sea palanca y motores, se me da bien. Lo mismo te llevo un helicóptero, que un avión, que un coche o una moto.

¿Qué es más difícil: pilotar un helicóptero o el coche del Dakar?

El helicóptero es más difícil. Es el ‘aparato’ más difícil que existe de pilotar o conducir. Es muy técnico y es muy completo. Eso sí, una vez que lo dominas es mecánico. Sin embargo, al conducir un coche en el Dakar no sabes lo que te va a pasar. Porque desconoces lo que habrá detrás de la siguiente duna, cuál será la siguiente trampa. Además, la organización te añade cada vez más trampas. Y cada año más duras. Es una gymkana de dificultades.

En el año 2020 Calleja ya finalizó el Dakar.

¿Cómo se puede estar varias horas compitiendo dentro de un coche y no perder la concentración?

Pues porque entreno muchísimo. Por eso no pierdo la concentración… Físicamente no me deterioro. Puedo estar ocho o diez horas a máximo nivel de estrés, que no me desgasto. Es mi fuerte. No soy el piloto más rápido, pero sí soy muy estable. Hay pilotos muy rápidos que luego bajan de nivel.

¿Recuerda cuándo se sacó el carné de conducir?

Justo cuando cumplí los 18 años.

¿Y recuerda cuál fue su primer coche?

Sí, claro. Mi primer coche fue un Seat 850. Este coche me lo pagué yo al cumplir los 18 años del dinero que había ganado trabajando.

¿Y qué pasó con ese coche?

Con ese coche me la di (recuerda riéndose). Fue en Asturias, en aquellos años, con las carreteras como eran, no se veía bien, llovía a mares, perdí las líneas y me salí… Y ahí quedó el primer coche de mi vida.

"Vamos a utilizar un combustible sintético muy novedoso, llamado Electric-Fuel", señala Calleja.

¿Pero ahí no te pasó nada?

No, nada, nada. Fue un golpe inocente.

En su momento fue embajador de Jeep… ¿Ahora es embajador de alguna otra marca de coches?

Sí, ahora soy embajador de Hyundai. Porque miro mucho hacia el futuro y en Hyundai he encontrado el mundo de la electrificación, que es apasionante. Y me parece que esta marca está un paso por delante. Hay que estar convencido del apoyo del ‘partner’ que te ayuda. No solo es una cuestión de un contrato…

¿Es un convencido del coche eléctrico entonces?

Sí, sí. Claro. Mi coche del día a día es un Hyundai Ioniq 5 y también tengo un Hyundai Santa Fe Híbrido.

Calleja, nuevo piloto de 'Astara Team'. el año pasado finalizó el Dakar en el puesto 29.

¿Este año vuelve a participar en el Dakar?

Sí, ya en 2020 participé en el Dakar y lo terminé. Y este año compito en el Astara Team en el Dakar 2022 de Arabia Saudí, que es el que presentamos ahora. El equipo lo formo yo como piloto y Edu Blanco como copiloto y en el otro coche están Óscar Fuertes y Diego Vallejo.

¿Qué le hace de especial este Dakar?

Pues que el coche es un tracción trasera y yo nunca he corrido con un tracción trasera. A lo mejor no me sale el Dakar perfecto, pero como no tengo muchos títulos no tengo presión (risas). Es un proyecto para ser uno de los equipos grandes, un proyecto que podría durar tres años.

¿Y cómo se puede combinar competición con ser sostenible?

Yo siempre pienso que si obtengo algo de la naturaleza, también lo tengo que reponer. Siempre en nuestras vidas hay que ser sostenible. Pero también hay que reconocer que somos humanos y que no queremos parar de movernos, de hacer cosas. Por ello queremos ser el equipo más sostenible del Dakar, y nos van a hacer una auditoría para comprobar que lo cumplimos.

Un momento de la entrevista con Calleja junto al "buggy de tracción trasera".

¿Pero cómo van a ser sostenibles?

Pues porque correremos con combustible sintético. Se llama Electric-fuel y es un combustible que se extrae del agua. Este combustible se genera utilizando la electricidad que producen los aerogeneradores. Es la electricidad que se genera por las noches y que se desecha porque no se consume.

Una electricidad que utilizamos para realizar el proceso de electrólisis y que nos permite separar en el agua, el hidrógeno del oxígeno. Y de ahí obtenemos el combustible sintético que nos da hasta tres octanos más que el de competición. Seremos un laboratorio con ruedas.

¿Y este combustible sintético lo podríamos utilizar en los coches en un futuro?

Ahora mismo no está para el gran público porque se necesita mucha energía para fabricarlo. Pero también hay que tener en cuenta que somos una potencia mundial en España por energías alternativas, como la solar.

¿A qué sitios más recónditos ha llegado con un coche?

En competición te adentras con estos coches en lugares donde jamás podrías entrar con otros vehículos. También gracias a la organización que vela por ti y por la seguridad.

¿Recuerda alguno especial?

En realidad vamos por todo el mundo en 4x4. Es la única manera de poder realizar las aventuras tan complejas que realizamos.

Fuera de la competición… ¿Siempre conduce usted en el coche?

Sí, siempre conduzco yo. Me encanta conducir.

¿Cómo puedes hacer tantas cosas? ¿No se cansa nunca?

Es una cuestión de entrenamiento. Cuido mucho la dieta. Entreno muy fuerte y lo que hago es que cuantos más años cumplo, voy aumentado el entrenamiento…

¿Y también es un ejercicio mental?

Sí también es mental. Me digo siempre que lo que puede hacer cualquiera lo puedo hacer yo. No hay nada que un chaval de 20 años pueda hacer que yo no. Nada que me pueda dejar atrás. Y esa la actitud… Luego puede que no lo consigas, pero la actitud la tengo.

¿Por ejemplo esta semana… qué ha hecho?

Ahora acabo de llegar de La Palma de rodar, hoy estoy aquí presentando el equipo del Dakar, mañana me voy con unos amigos a hacer una ruta de escándalo en bici, pasado mañana me voy otra vez a rodar a Madeira… Estoy entrenado para estar en movimiento todo el rato. Hay gente que necesita descansar mucho... pero yo no lo necesito.

