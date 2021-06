Probamos el nuevo Nissan Qashqai; el SUV que busca (de nuevo) ser el 'número uno' en España

En el canal de Motor de EL ESPAÑOL ya hemos realizado una primera prueba al nuevo Nissan Qashqai, un coche que ha sido líder en su categoría y que desde la marca creen que podrán recuperar la primera posición a partir de 2022.

Se trata de una nueva generación, la tercera, de este modelo que pertenece al segmento de los SUV de tamaño medio o SUV medianos y que se fabrica en Reino Unido, en la planta de Sunderland.

A continuación analizaremos todos los detalles de la gama, los precios, los equipamientos y las primeras impresiones de conducción. Como introducción podemos decir que el Nissan Qashqai ha mejorado en todo: estrena nueva plataforma, la gama solo cuenta con versiones electrificadas, ofrece más amplitud interior y confort de marcha y tiene también un mayor equipamiento tecnológico.

Comenzando por el precio este nuevo Nissan Qashqai está a la venta desde 25.650 euros, precio que se corresponde con el motor 1.3 de gasolina de 140 CV y el acabado Visia. Este precio es de catálogo ya que después hay que restar descuentos por financiación y promociones de la marca. A continuación reproducimos algunas ofertas que se pueden configurar en carwow:

Un SUV compacto con un precio accesible

Una vez que ya conocemos cuáles son los precios del nuevo Nissan Qashai lo que hacemos es compararlo con algunos de sus rivales. Por ejemplo, aquí podemos traer como modelos competidores el Seat Ateca, el Hyundai Tucson o el Citroën C5 Aircross, entre otros.

Pues bien, teniendo en cuenta solo las versiones de entrada (que en algunas ocasiones hablamos de diferentes potencias y niveles de equipamiento) podemos señalar que el Nissan Qashqai es de los modelos más 'baratos' de la categoría. A continuación detallamos los precios iniciales del Qashqai y los de sus competidores:

Líder de ventas en 2022

Es otra de las características que se han fijado como objetivo en Nissan. Y esta no es otra que recuperar la primera posición en ventas en el primer año completo de su comercialización, que será 2022.

Hasta entonces, es decir en esta segunda mitad de año de 2021, Nissan espera conseguir una cuota del 7% de un mercado que estima en 73.000 unidades hasta diciembre (a día de hoy ya cuenta con 1.000 pedidos).

A partir del próximo año, que es cuando el Qashqai recibirá la tecnología e-Power, desde Nissan esperan incrementar las ventas. Recordamos en este sentido que la tecnología e-Power se podría resumir en que es un coche de autonomía extendida, en el que un combustión alimenta la batería y esta hace funcionar el motor eléctrico que hace girar las ruedas.

Nissan tiene muchas expectativas en el e-Power si bien está a la espera de si la Dirección General de Tráfico lo etiqueta como un vehículo de cero emisiones o como un vehículo eco.

Cuando se complemente la gama, desde Nissan esperan que esta cuota podría subir del 7% al 10%. De conseguirlo y con un segmento SUV-C con cerca de 325.000 coches entonces estaríamos hablando de unos 32.000 coches anuales en ventas.

Si finalmente es así, podremos decir de nuevo que Nissan volvería a ser líder del segmento y batiría los récords establecidos hasta ahora y que recogemos a continuación (en 2018 se vendieron más de 31.000 Nissan Qashqai):

Año Ventas Nissan Qashqai España 2007 7.769 unidades 2008 16.705 unidades 2009 28.866 unidades 2010 30.050 unidades 2011 24.374 unidades 2012 22.279 unidades 2013 20.372 unidades 2014 17.333 unidades 2015 18.789 unidades 2016 25.200 unidades 2017 28.752 unidades 2018 31.285 unidades 2019 30.155 unidades 2020 19.818 unidades 2021 7.000 unidades (hasta mayo) Total 328.747 unidades

Recordamos en este sentido que hasta ahora Nissan ha vendido en todo el mundo un total de 5 millones de unidades, de las que 3 millones han sido en Europa.

Por tanto, esto quiere decir que España con estass cerca de 330.000 Qashqai vendidos (de los que siguen rodando cerca del 90%) ha contabilizado el 10% del total de las ventas del Qashqai en Europa y el 6% de las ventas del Nissan Qashqai en todo el mundo.

Cómo renovar a un superventas

Esta es otra de las cuestiones que se planteaba Nissan. Cómo podemos cambiar a un coche que se vende tan bien. Así que lo que hicieron fue precisamente preguntar a los clientes cómo mejorarían el Qashqai y estos sobre todo incidieron en dos elementos clave: más espacio interior y mayor tecnología en materia de infoentretenimiento.

Así que dicho y hecho. En Nissan se pusieron manos a la obra hace ya algunos años y decidieron hacer caso a sus clientes y, de paso, añadir más mejoras. Por ello este Nissan han evolucionado este Qashqai pero de una manera continuista, sin romper con el pasado para así (no devaluar los Qashqai de segunda generación) y también para que no haya un salto rupturista y enorme entre un Qashqai y otro.

Sin el nuevo logotipo de Nissan

Es otro de los aspectos que llaman la atención de este modelo... ¿Por qué no lleva el nuevo emblema de Nissan si el Qashqai es nuevo? Pues desde la marca señalan que este nuevo logotipo se ha dejado para el Ariya, que es el SUV 100% eléctrico que está llamado a ser el nuevo 'amanecer' de la empresa y que supondrá un primer paso para electrificar toda la gama en 2030.

No obstante, también señalan que este nuevo Nissan Qashqai es probable que incorpore el nuevo logotipo en 2022 sobre todo en las versiones e-Power.

Cuáles son los rivales del Nissan Qashqai

A la hora de analizar cómo es el Nissan Qashqai recordamos que es un SUV de tamaño mediano que compite en la categoría SUV-C. Esto significa que compite en el segmento del mercado más demandado, pero también con una elevada competencia. Si bien fue Nissan el pionero en este segmento ahora hay cerca de 20 modelos rivales, como por ejemplo:

Hyundai Tucson

Seat Ateca

Volkswagen Tiguan

Peugeot 3008

Renault Kadjar

Citroën C5 Aircross

Dacia Duster

Ford Kuga

Kia Sportage

Kia XCeed

Toyota C-HR

Mazda CX-5

Kia Niro

Honda CR-V

Primer coche con esta plataforma

Continuando con las novedades llegamos al apartado de la plataforma, la estructura que está en la parte inferior del coche. Y aquí tenemos que decir que el Nissan Qashqai está de estreno. Entre otras cosas porque es el primer coche de la alianza Renault-Nissan que recibe esta nueva plataforma evolucionada CMF-C.

Según señalan desde Nissan, al ser líderes ellos en los SUV-C han sido los encargados del desarrollo de esta estructura. Esta plataforma permite la hibridación (tanto la hibridación ligera como el siguiente nivel de hibridación que es la tecnología e-Power). Sin embargo, no puede equipar esta plataforma es un sistema de propulsión 100% eléctrico.

Además, también suma un menor peso -60 kilos- y una mayor rigidez (incremento del 42%, según la marca).

Estas características se han conseguido mediante una estructura sin fisuras, aplicando soldaduras reforzadas, aceros de mayor resistencia y aluminio en las puertas y el capó, además de composite en el portón del maletero.

Además, también cuenta con un nuevo diseño de suspensiones frontales y traseras, una evolución de la dirección para el guiado y al agarre y mayor refinamiento y confort.

Medidas del Nissan Qashqai

Continuando con el apartado de medidas del Nissan Qashqai estamos ante una longitud de 4,42 metros, una anchura de 1,83 metros y una altura de 1,61 metros. Su distancia entre ejes es de 2,66 metros.

En este cuadro se pueden ver las diferencias entre ambas generaciones:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Nissan Qashqai 2017 4.39 1.80 1.59 2.64 Nissan Qashqai 2021 4.42 1.83 1.61 2.66

Una pequeña distancia que según Nissan ha ido a parar a una mayor distancia para las piernas de los pasajeros traseros y de altura para los hombros. También Nissan afirma que ha ganado en funcionalidad con unas puertas traseras que se abren casi 90 grados.

Con estas dimensiones, tal y como comparamos a continuación, vemos que el Nissan Qashqai sigue siendo uno de los modelos más pequeños de la categoría junto con el Seat Ateca, Skoda Karoq y Toyota C-HR.

Ford Kuga | 4,61 metros

Hyundai Tucson | 4,50 metros

Citroën C5Aircross | 4,50 metros

Volkswagen Tiguan | 4,50 metros

Kia Sportage | 4,48 metros

Opel Grandland X | 4,47 metros

Peugeot 3008 | 4,44 metros

Nissan Qashqai | 4,42 metros

Jeep Compass | 4,39 metros

Kia XCeed | 4,39 metros

Skoda Karoq | 4,38 metros

Toyota CHR | 4,36 metros

Seat Ateca | 4,36 metros

Kia Niro | 4,35 metros

Volkswagen T-Roc | 4,23 metros

En cuanto al interior y con el metro en la mano, el nuevo Nissan Qashqai mide (en la versión con techo panorámico) 144 centímetros de ancho y 101 centímetros de alto en las plazas delanteras y 139 centímetros de ancho y 94 centímetros de alto en las plazas traseras.

Tal y como se puede ver en las siguientes tablas, según nuestras mediciones donde ha mejorado notablemente es en la altura libre al techo.

Aquí las plazas delanteras:

Qashqai 2021 Qashqai 2017 Anchura libre delante 144 143 Altura libre delante 101 95

Y aquí las plazas traseras:

Qashqai 2021 Qashqai Anchura libre trasera 139 137 Altura libre trasera 94 90

Si lo comparamos con sus rivales, vemos que el Nissan Qashqai ofrece un espacio interior más parecido al de sus competidores, tanto en las plazas delanteras:

C5 Aircross Tiguan 3008 Ateca Qashqai Anchura libre delante 145 145 145 143 144 Altura libre delante 105 100 100 102 101

Como también en las plazas traseras:

Tiguan 3008 C5 Aircross Ateca Qashqai Anchura libre trasera 143 141 141 138 139 Altura libre trasera 92 99 97 97 94

Sentados dentro tenemos que señalar que la habitabilidad es razonable en todas las plazas salvo en la plaza central, donde vamos sentados muy altos y contamos con un gran túnel de transmisión.

Maletero del Nissan Qashqai

En cuanto a la capacidad de carga, el Nissan Qashqai tiene 504 litros, lo que supone un incremento de 74 litros respecto a su antecesor. Se trata de una cifra similar a la que ofrece el Seat Ateca, tal y como se puede ver a continuación.

Maletero Citroën C5 Aircross 580 litros Hyundai Tucson 546 litros Peugeot 3008 520 litros Volkswagen Tiguan 520 litros Seat Ateca 510 litros Nissan Qashqai 504 litros Ford Kuga 475 litros

Motores del Nissan Qashqai

Es una de las principales revoluciones que incorpora el Nissan Qashqai. Hablamos de los motores, puesto que solo está a la venta con versiones electrificadas.

Como primer nivel de electrificación tenemos las variantes microhíbridas, lo que significa que tiene un motor de combustión y una pequeña batería y que si bien no propulsa el vehículo sí le permite regenerar en las deceleraciones, incrementar el tiempo del start/stop y asistir al motor en las aceleraciones.

Esto supone una reducción de emisiones y de consumo de CO2. Como curiosidad señalar que esta versión microhíbrida está hibridizada con un sistema de 12 voltios en lugar de los 48 voltios que utilizan muchas marcas.

En cuanto a las potencias, la gama con este motor que tiene etiqueta ECO queda de la siguiente manera:

Motor 140 CV 6MT 160 CV 6MT 160 CV Xtronic 160 CV CVT CV 140 CV 158 CV 158 CV 158 CV Par 240 Nm. 260 Nm. 270 Nm. 270 Nm. Cambio Manual Manual Automático Automático Tracción 4x2 4x2 4x2 4x4

Junto a este motor existe una enorme novedad en Nissan en Europa, que es la versión e-power. Se trata de un coche híbrido que es empujado siempre por un eléctrico. Sin embargo, el motor eléctrico está alimentado por una pequeña batería que, a su vez, funciona mediante un motor de combustión.

Este motor de combustión es un propulsor de tres cilindros de 1,5 litros y 158 CV. Y el motor eléctrico es de 190 CV (140 kW). Según Nissan esta tecnología permite circular en eléctrico, con una baja rumosidad y con unos consumos que superarán por poco los 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros.

A ello se suma una mayor suavidad, una aceleración como si fuera un eléctrico porque el par es continuo y desde el primer momento y un menor coste en mantenimiento y piezas.

Este motor solo está disponible con esta configuración:

Motor e-Power CV 190 CV Par 330 Nm. Cambio Automático Tracción 4x2

Equipamiento

Es otro de los grandes avances del coche. De todos los elementos que puede incorporar destacamos:

ProPilot: es un sistema de asistencia a la conducción que permite mantener el vehículo a una velocidad constante y con una distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Además, puede frenar si esta distancia se reduce, se ajusta a la velocidad legal de la vía, se ajusta a las situaciones de la misma...

Faros Full led matriciales adaptativos: se trata de un haz de luz matricial de 12 segmentos, con luces de largo alcance que permite evitar deslumbramientos.

Pantallas: cuenta con una pantalla digital y principal de hasta 12,3 pulgadas, una pantalla central de información y entretenimiento de hasta 9 pulgadas y un head-up display de gran tamaño. La pantalla central, además, puede contar con elementos interesantes como Amazon Alexa.

Conectividad: cuenta con conectividad lo que permite control remoto del vehículo, chequeo remoto, apertura y cierre de puertas, etc.

Seguridad: también ha mejorado mucho en este sentido con un gran equipamiento en seguridad de serie. Dispone de control de velocidad inteligente, asistente a la frenada de emergencia, reconocimiento de peatones y ciclistas, mantenimiento del carril con intervención sobre la dirección, alerta de puntos ciegos, frenada marcha atrás si detecta tráfico, airbag central...

En cuanto a los niveles de equipamiento de serie, destacamos:

Visia

Control de crucero inteligente

Faros full led

Llanta de 17 pulgadas

Acenta

Pantalla central de 8 pulgadas

Apple CarPlay

Android Auto

Cámara de visión trasera

Llanta de 17 pulgadas

Climatizador automático

Llave inteligente

N-Connecta

Cuadro digital de 12,3"

Pantalla central de 9" con navegador

Servicios conectados

Amazon Alexa y Google Assist

Cámara de aparcamiento 360

Llanta de 18 pulgadas

Tekna

Head-up display 10"

Pro-Pilot

Faros Full-led

Llanta de 19 pulgadas

Cargador inalámbrico

Portón trasero eléctrico

Tekna+

Techo panorámico

llanta de 20 pulgadas

Sonido Bose de 10 altavoces

Suspensión deportiva Multilink

Al volante

Durante la presentación del Nissan Qashqai hemos podido realizar un buen número de kilómetros con las tres versiones disponibles a la venta: 1.3 de 140 CV manual y 1.3 de 158 CV manual y automático. Y de todos ellos el que más nos ha convencido es el 1.3 de 140 CV con el cambio manual.

De este coche destacamos que el Nissan Qashqai ha subido un escalón en general en todos los apartados. Ahora se le ve más coche, en su conjunto. Por tamaño, por diseño y empaque, por habitabilidad... Es como si hubiera dado un salto de calidad en general.

Una característica que también viene determinada por sus interiores, con mayores calidades, mejores acabados y con un buen aislamiento acústico y confort de marcha.

No obstante, también tiene elementos mejorables. Por ejemplo, pensamos que la ergonomía no está excesivamente conseguida, con un reposacabezas que nos queda muy lejos de la cabeza porque no tiene regulación en inclinación. Y también creemos que el reposabrazos central queda un poco retirado y el reposabrazos izquierdo está quizás demasiado adelantado y elevado a nuestro juicio... Pero son detalles pequeños que no desmerecen la nota final.

En autopista el Qashqai es un coche muy confortable. Aquí nada que objetar. Y en carreteras secundarias, el comportamiento es notable. También aquí nos parece que la dirección es demasiado directa y que al entrar en una curva nos dará la sensación de que hemos girado demasiado, con lo que o quitamos dirección o al final el ESP nos parará porque comenzará el sobreviraje.

En cuanto al motor es resultón, con buenas prestaciones y con unos consumos que siendo muy fino son razonables, pero que sí viajamos a buen ritmo subirán demasiado. También aquí echamos de menos algo más de electrificación, ya que una versión microhíbrida a 'estas alturas' se nos antoja que se queda corta (y a la espera de ver qué pasa con las etiquetas y cómo quedan los microhíbridos). Habrá que estar muy atentos, por tanto, a la versión e-Power en la que Nissan tiene tantas esperanzas.