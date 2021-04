Citroën C3 Aircross 2021: Doble atractivo para este SUV, una nueva cara y un ajustado precio

Noticias relacionadas Galería de fotos del nuevo Citroën C3 Aircross 2021

Dicen los responsables de Citroën en España que la llegada de la pandemia de la Covid-19 ha hecho que cambien numerosos hábitos entre los consumidores. Y, como es lógico, la industria del automóvil no iba a quedar al margen de estas transformaciones.

La marca francesa señala con la incertidumbre económica y las dudas tecnológicas que tenemos por delante los usuarios, son muchas las personas que no están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por sus vehículos, ya que no saben qué va a ocurrir en el futuro.

De ahí que quizás ahora más que nunca sea un buen momento para optar por coches razonablemente económicos y funcionales. Vehículos que nos solucionen la movilidad diaria y que nos permitan servir de escalón intermedio hacia compras más emocionales y electrificadas en un futuro próximo.

Pues bien, para todos aquellos que se encuentran en esta situación, desde la sección de Motor de EL ESPAÑOL vamos a presentarles un modelo que hemos conocido hoy en persona. Se trata del nuevo Citroën C3 Aircross, una actualización de este modelo que comenzó a venderse en 2017 y que ahora, cuatro años después, presenta una profunda renovación para seguir estando al día.

Se trata de un modelo que, además, es clave para España puesto que se fabrica aquí, en la planta del Grupo Stellantis (PSA más FCA -Fiat-Jeep-) en Zaragoza (Figueruelas). De ahí que sea un coche muy importante para nuestro país por las inversiones que supone y el empleo directo e indirecto que genera. Un coche, que se fabrica junto al Opel Corsa en esta factoría, y del que ya se han comercializado un total de 370.000 unidades en todo el mundo, de las que 42.000 unidades han sido en España.

Tal y como hemos señalado este nuevo Citroën C3 Aircross, que la marca ya admite pedidos si bien las primeras unidades no llegarán hasta junio, es un coche que se caracteriza por su precio accesible.

En concreto, este nuevo modelo parte de un precio de tarifa de 19.880 euros, si bien esta cifra se puede reducir hasta los 15.121 € euros, según los descuentos que se pueden configurar en carwow. A continuación, detallamos los precios de la gama y cuáles son los precios con descuentos…

Empezamos con las versiones de gasolina:

Y ahora los diésel:

Unos precios que nos permiten ver que este modelo está en un nivel intermedio de equipamiento por un precio (financiado) que ronda los 16.000 y 17.000 euros.

Además, el Citroën C3 Aircross, al ser un SUV-B, con un precio razonable, espacio puede convertirse en una solución muy interesante para muchas familias con uno o dos hijos, para parejas jóvenes o incluso para conductores más mayores que buscan un vehículo fácil para entrar y salir.

Interior del nuevo Citroën C3 Aircross 2021. E.E. / E.P.

Y decimos que es un coche muy razonable puesto que si dejamos a un lado el Dacia Duster estamos ante uno de los coches más baratos del segmento SUV-B. Tan solo le superaría el Kia Stonic, que es más accesible, pero también menos potente; y el Jeep Renegade, una opción también muy interesante. A continuación, señalamos los precios de sus principales rivales.

Junto a los precios interesantes, Citroën ofrece también unas condiciones especiales de lanzamiento como son la garantía de tres años, asistencia en carretera y la posibilidad de devolverlo hasta seis meses o 10.000 kilómetros si se cambia por otro Citroën.

Nuevos faros del nuevo Citroën C3 Aircross 2021. E.E. / E.P.

Principales cambios

A la hora de recoger los principales cambios que contiene este vehículo, desde aquí señalamos que el más evidente e importante es el cambio estético. Este nuevo Citroën C3 Aircross, a pesar de que mantiene la plataforma y la habitabilidad no ha cambiad, parece un coche completamente diferente.

Esto se debe al nuevo frontal que le dota de un mayor carácter SUV y le da una mayor presencia, con un aspecto más vigorizante. Además, desde Citroën han aprovechado para que este nuevo Citroën C3 Aircross incorpore algunos elementos estéticos de sus hermanos como el nuevo C4 que se fabrica en Madrid o el próximo C5-X que llega a final de año.

Este nuevo frontal, más estilizado y más potente también encierra una nueva firma lumínica y la ampliación de los chevrones hacia los faros de led. También son nuevos tres colores que resultan más atractivos como un gris, un blanco o un nuevo azul llamativo. Y a ello se suman las nuevas posibilidades de personalización con dos colores de techo (blanco y negro), cuatro packs de color; nuevas decoraciones para el tercer pilar y espejos (en naranja y en cromado); y las nuevas llantas. Asimismo, los interiores también reciben nuevos ambientes.

Cuadro de instrumentos del nuevo Citroën C3 Aircross 2021. E.E. / E.P.

Continuando con el interior estamos ahora con nuevos asientos delanteros y traseros que reciben la denominación de 'Citroën Advanced Comfort' y que se caracterizan porque cuentan con nuevos materiales y una espuma más espesa (1,5 centímetros más).

También sobresale del interior, la pantalla táctil de 9 pulgadas en las versiones más equipadas (de serie es de 7 pulgadas). Este sistema admite también el reconocimiento de voz, la actualización gratuita de la cartografía cuatro veces al año y la conectividad con el teléfono móvil mediante la función Mirror Screen o bien con Android Auto y Apple CarPlay.

Asimismo, como es un coche conectado, se pueden sumar los servicios conectados con información de tráfico en tiempo real, información meteorológica, información de los aparcamientos y las tarifas, gasolineras y tarifas aplicadas o búsquedas. Y a ello se suman los que se conoce como las ADAS (Ayudas a la conducción) y que son la frenada de emergencia, el sistema de vigilancia de ángulo muerto, el reconocimiento de señales y la alerta involuntaria de cambio de carril, entre otras. Y todo ello con la posibilidad, además, e incluir el Grip Control, que utiliza los sensores para mejorar la tracción de las ruedas.

Citroën C3 Aircross 2021. E.E. / E.P.

Donde no hay variaciones es en al apartado de motores. Así este Citroën C3 Aircross está disponible con los motores de gasolina PureTech 110 CV (manual), 130 CV (automático) y los diésel BlueHDI de 110 CV (manual) y 120 CV (automático). En este sentido, desde Citroën continúan señalando que mientras que haya demanda de los diésel (y ellos tienen entre el 20% y 30% con el C3 Aircross) seguirán incluyendo estos motores en la gama.

Un SUV urbano

Tal y como hemos señalado anteriormente, el Citroën C3 Aircross es un coche que se enmarca dentro de la categoría de los SUV urbanos. Este segmento, es uno de los que más crecen y está formado por modelos como:

• Peugeot 2008

• Renault Captur

• Seat Arona

• Opel Mokka

• Citroën C3 Aircross

• Nissan Juke

• Kia Stonic

• Hyundai Kona

• Opel Crossland

• Ford Puma

• Jeep Renegade

• Mitsubishi ASX

• Skoda Kamiq

• Audi Q2

• Mini Countryman

• Suzuki S-Cross

• Toyota Yaris Cross

De todos ellos, el año pasado 2020, el modelo más vendido fue el Seat Arona, seguido del Peugeot 2008 y Renault Captur. El Citroën C3 Aircross ocupó la séptima posición.

Ranking Modelo Ventas 2020 1 Seat Arona 15.365 2 Peugeot 2008 15.225 3 Renault Captur 14.196 4 Hyundai Kona 14.117 5 Volkswagen T-Roc 12.978 6 Volkswagen T-Cross 11.193 7 Citroën C3 Aircross 9.179 8 Kia Stonic 8.744 9 Ford Puma 8.500 10 Opel Crossland X 7.069 11 Nissan Juke 6.400 12 Jeep Renegade 5.778 13 Audi Q2 5.247 14 Skoda Kamiq 4.214 15 Suzuki Vitara 1.829 16 Mitsubishi ASX 1.819

El Citroën C3 Aircross 2021 cuenta con colores y llantas nuevos. E.E. / E.P.

Ahora, en 2021, en lo que llevamos de año, el más vendido es el Peugeot 2008, seguido del Seat Arona y Renault Captur. El Volkswagen T-Roc ocupa la tercera plaza, seguido del Citroën C3 Aircross y del Skoda Kamiq.

Uno de los aspectos a tener en cuenta de este modelo es que comparte muchos elementos con el Opel Crossland. No obstante, mientras que el Crossland tiene un mayor enfoque como monovolumen, el C3 Aircross –como hemos explicado antes- tiene una mayor orientación como todocamino.

No obstante, y a pesar de esta pequeña diferencia ambos modelos comparten la plataforma sobre la que están desarrollados es la misma. Se trata de la estructura conocida como PF1 o Plataforma A introducida en multitud de modelos. Se trata de una estructura veterana que no permite la electrificación, de ahí que este modelo (a diferencia de otros coches del Grupo) no disponga de versiones electrificadas.

En cuanto a las medidas, comprobamos que el nuevo C3 Aircross tiene una longitud de 4,16 metros, una anchura de 1,75 metros y una altura de 1,63 metros. Son prácticamente las mismas dimensiones que el anterior C3 Aircross.

Con estas dimensiones se puede ver que el Citroën C3 Aircross es de los coches más pequeños de la categoría:

Modelo Largo Ancho Alto Peugeot 2008 4,30 1.77 1.53 Suzuki S-Cross 4.30 1.78 1.58 Mazda CX-3 4.27 1.76 1.53 Fiat 500X 4.26 1.79 1.59 Skoda Kamiq 4,24 1.79 1.53 Jeep Renegade 4.23 1.80 1.66 Volkswagen T-Roc 4,23 1.81 1.57 SsangYong Tivoli 4,22 1.81 1.62 Renault Captur 4,22 1.79 1.56 Nissan Juke 4,21 1.80 1.59 Opel Crossland 4.21 1.76 1.60 Ford Puma 4.20 1.80 1.53 Audi Q2 4,19 1.79 1.51 Kia e-Soul 4.19 1.80 1.60 Toyota Yaris Cross 4.18 1.76 1.56 Suzuki Vitara 4.17 1.77 1.61 Hyundai Kona 4.16 1.80 1.55 Citroën C3 Aircross 4.16 1.75 1.59 Opel Mokka 4.15 1.79 1.53 Kia Stonic 4.14 1.76 1.52 Seat Arona 4.13 1.78 1.55 Volkswagen T-Cross 4.11 1.78 1.55

El nuevo Citroën C3 Aircross 2021 cuenta con carga inalámbrica. E.E. / E.P.

En relación con el maletero, el Citroën C3 Aircross es uno de los coches más capaces del segmento, tal y como se puede ver a continuación:

• Ford Puma | 457 litros

• Volkswagen T-Cross | 445 litros

• Peugeot 2008 | 434 litros

• Suzuki S-Cross | 430 litros

• SsangYong Tivoli | 427 litros

• Nissan Juke 2020 | 422 litros

• Opel Crossland X | 410 litros

• Citroën C3 Aircross | 410 litros

• Mitsubishi ASX | 406 litros

• Audi Q2 | 405 litros

• Seat Arona | 400 litros

• Skoda Kamiq | 400 litros

• Toyota Yaris Cross | 400 litros

• Volkswagen T-Cross | 385 litros

• Renault Captur | 377 litros

• Suzuki Vitara | 375 litros

• Hyundai Kona | 361 litros

• Opel Mokka X | 356 litros

• Nissan Juke | 354 litros

• Kia Stonic | 352 litros

• Jeep Renegade | 351 litros

• Fiat 500X | 350 litros

En definitiva, un coche muy versátil, económico, razonablemente amplio, con un precio muy atractivo y que, además, se fabrica en España, lo que supone un extra que nos ayuda a potenciar la economía de nuestro país.