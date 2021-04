Dacia Spring: El coche eléctrico de los 9.550 euros, el más barato del mercado

El Dacia Spring es uno de los lanzamientos de coches más esperados en este año 2021.

Y en la sección de Motor de EL ESPAÑOL ya hemos realizado una primera prueba del Spring, un modelo que llega en octubre a los concesionarios y con el que Dacia quiere democratizar (de verdad) el coche eléctrico.

Dacia ya 'rompió' el mercado en 2005 con la llegada primero del Logan y después, en 2008, con el Sandero. Y poco después, hizo lo propio con los SUV en 2010 con el Duster. Ahora, por tanto, toca esta tercera revolución con los eléctricos. Y qué mejor manera de hacerlo que rompiendo una de las barreras que tienen este tipo de vehículos: el precio elevado.

Este nuevo Dacia Spring se caracteriza por ser el coche eléctrico más barato del mercado. Un modelo de cero emisiones que está a la venta desde 9.550 euros. Un precio, eso sí, que tiene que ser explicado con detalle porque depende de muchos factores, tal y como detallamos a continuación.

En realidad, este eléctrico Dacia Spring parte de los 18.615 euros de precio de tarifa. Esta cifra se corresponde con el único motor disponible de 44 CV y el acabado Comfort, el más accesible. Este es su PVP sin descuentos, sin promociones y sin ayudas estatales.

Dacia Spring PVP (sin descuentos ni Moves) Dacia Spring 44 CV Comfort 18.615 €

Sin embargo, desde hace unos días ya está vigente el Plan Moves 3 de ayudas a los eléctricos. Se trata de unas subvenciones (que luego hay que incluir en la declaración de la renta del año siguiente) de 4.500 euros si no se achatarra un coche viejo y de 7.000 euros si se achatarra un vehículo.

Con el Plan Moves, por tanto, el Dacia Spring baja hasta los 11.615 euros, con achatarramiento y hasta los 14.115 euros sin achatarramiento.

Dacia Spring 44 CV Comfort Moves con achatarramiento Moves sin achatarramiento PVP (sin descuentos) 18.615 € 18.615 € Plan Moves 7.000 € 4.500 PVP (sin descuentos y Moves) 11.615 € 14.115 €

El Dacia Spring es un coche eléctrico de pequeño tamaño. Jose Luis García Cano

Y a ello hay que sumar las diferentes promociones de la marca. Una de ellas es un descuento adicional del Moves, que todos los clientes reciben incluso sin financiar. Estos descuentos parten de los 1.265 euros, así que queda de la siguiente manera:

Dacia Spring 44 CV Comfort Moves con achatarramiento Moves sin achatarramiento PVP (sin descuentos) 18.615 € 18.615 € Descuento Dacia 1.265 € 1.265 € Plan Moves 7.000 € 4.500 PVP (con descuentos y Moves) 10.350 € 12.850 €

Su enfoque es de un coche urbano. Jose Luis García Cano

¿Entonces? ¿Por qué decimos que cuesta 9.550 euros? Pues porque aquí entran en juego otra serie de promociones y descuentos que se asignan por financiar el vehículo. En concreto, son 800 euros adicionales. De esta manera, el Dacia Spring baja hasta los 9.550 € (con achatarramiento) y hasta los 12.050 sin achatarramiento, tal y como se puede ver a continuación.

Dacia Spring 44 CV Comfort Moves con achatarramiento Moves sin achatarramiento PVP (sin descuentos) 18.615 € 18.615 € Descuento marca Plan Moves 1.265 € 1.265 € Descuento marca financiación 800 € 800 € Plan Moves 7.000 € 4.500 PVP (con descuentos y Moves) 9.550 € 12.050 €

A continuación publicamos una imagen de todos los detalles de los precios tomada durante su presentación internacional en Madrid a la prensa:

Precios del Dacia Spring.

De esta nueva imagen también nos llama la atención que hay una financiación de 89 euros al mes. Esta cantidad mensual viene determinada por una entrada de 6.981 euros para que después el usuario pague una cuota de 89 euros al mes (durante 36 meses). Y a esto restaría una última cuota de 7.892 euros.

Esto es interesante, porque si la entrada la otorgamos con el Plan Moves, en realidad estaríamos pagando por este coche 3.204 euros por tres años (89 euros x 36 euros). A esta cifra, claro habría que sumarle seguros, mantenimiento e impuestos municipales. Una cifra no obstante, interesante porque el valor residual de este coche debería ser bastante alto a los tres años.

El nuevo Dacia Spring monta de un motor de 44 caballos de potencia. Jose Luis García Cano

Es el Dacia Spring el eléctrico más barato

La respuesta es sí. El Dacia Spring es el coche eléctrico más barato que existe al momento. Un título honorífico que ha arrebatado al Seat Mii electric que es el que tenía este galardón hasta el momento.

En la siguiente tabla repasamos los precios con ofertas y Plan Moves de algunos de los coches urbanos más demandados (haciendo clic en el enlace se puede acceder a la oferta):

En una toma doméstica, su batería se carga en menos de 14 horas. Jose Luis García Cano

Ya se puede reservar, llega en octubre

Es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Dacia ahora ha comenzado el período de reservas. Es decir que por 100 euros cualquier usuario puede reservar una unidad.

Posteriormente, en torno al mes de junio, el usuario que ha pagado esta cantidad tiene que fijar una cita con el concesionario para formalizar la reserva.

Estos usuarios serán los que reciban las primeras unidades que llegarán hasta octubre. Por tanto, aquellos usuarios que decidan esperar un poco más y hagan un pedido en octubre (mes del lanzamiento) tendrán que esperar hasta probablemente 2022.

No tiene palanca de cambios, solo este selector. Jose Luis García Cano

Qué rivales tiene Dacia Spring

Una vez que tenemos claros los precios y que ya se puede reservar toca analizar en qué segmento compite. Y en este sentido lo primero que tenemos que tener claro es que es un coche pequeño. Pertenece a lo que se conoce como el segmento A, que son vehículos que rondan los 3,8 metros y que tienen un enfoque preferentemente urbano.

Dentro de este segmento, el líder (de siempre) es el Fiat 500, seguido del Fiat Panda y del Hyundai i10. A continuación repasamos las ventas de estos coches entre los años 2013 y 2020 (hay que tener en cuenta que un gran porcentaje pertenece a alquiladoras):

Modelo Ventas (2013-2020) 1 Fiat 500 105.749 2 Fiat Panda 54.848 3 Hyundai i10 27.365 4 Toyota Aygo 25.600 5 Kia Picanto 23.640 6 Smart Fortwo 20.382 7 Ford Ka 17.446 8 Opel Adam 12.417 9 Citroën C1 10.426 10 Seat Mii 10.088 11 Renault Twingo 4.853 12 Volkswagen up! 4.210 13 Skoda Citigo 3.551

Sin embargo, de todos estos modelos en realidad eléctricos hay muy pocos. Serían por tanto, el Fiat 500, Smart fortwo, Seat Mii, Renault twing, Volkswagen up! y Skoda Citigo. Asimismo, los tres del Grupo Volkswagen son unos veteranos y Volkswagen solo vende ya los que tiene en stock, no admite más producción.

Esto significa, por tanto, que los próximos tres años, el Dacia Spring tiene el mercado prácticamente libre para hacerse un enorme hueco entre los eléctricos pequeños.

Cuadro de instrumentos. Jose Luis García Cano

Qué dimensiones tiene el Dacia Spring

En concreto el Dacia Spring tiene una longitud de 3,73 metros, una anchura de 1,77 metros y una altura de 1,51 metros. Su batalla (distancia entre el eje delantero y el trasero es de 2.42 metros).

Con estas dimensiones, a continuación señalamos cómo se sitúa respecto a otros modelos 100% eléctricos (incluimos también algunos del segmento B, una categoría superior):

Largo Ancho Alto Batalla Smart EQ fortwo 2.69 1.66 1.55 1.87 Smart EQ forfour 3.49 1.66 1.55 2.49 Seat Mii electric 3.55 1.64 1.48 2.42 Volkswagen e-Up! 3.60 1.64 1.49 2.41 Skoda Citigo iV 3.59 1.64 1.48 2.42 Renault Twingo 3.61 1.64 1.55 2.49 Fiat 500e 3.63 1.68 1.52 2.32 Dacia Spring 3.73 1.77 1.51 2.42 Mini Cooper E 3.85 1.72 1.43 2.49 Honda e 3.89 1.75 1.51 2.53 BMW i3 4.01 1.77 1.59 2.57 Peugeot e-208 4.05 1.74 1.43 2.54 Opel Corsa-e 4.06 1.76 1.43 2.53 Renault Zoe 4.08 1.78 1.56 2.58

Con estas dimensiones, por tanto, ya podemos señalar que el Dacia Spring es pequeño, pero no es de los más pequeños del segmento. Los modelos del grupo Volkswagen, por ejemplo, tienen una longitud más corto.

Otro aspecto interesante en este sentido es la distancia libre al suelo, que es de 15 centímetros, una cifra más que razonable que le da un mayor aspecto SUV (no deja de ser un coche urbano).

En cuanto al maletero cuenta con 290 litros lo que le sitúa en el mejor de su categoría y rozando la capacidad de carga de un segmento superior:

Modelo Maletero Renault Zoe 338 litros Dacia Spring 290 litros Opel Corsa-e 267 litros Peugeot e-208 265 litros Seat Mii 251 litros Volkswagen e-Up 251 litros Fiat 500e 185 litros Smart EQ Forfour 185 litros Honda e 171 litros

Capacidad del maletero. Jose Luis García Cano

Espacio interior del Dacia Spring

Una vez subidos al nuevo Dacia Spring podemos señalar que su habitabilidad es razonable. Es un coche que tiene cinco puertas (esto es importante puesto que hay otros rivales con tres puertas) y cuenta con cuatro plazas reales.

Comenzando por las plazas delanteras tienen una anchura para los hombros de 122 centímetros (cifra pequeña) y una altura entre la banqueta y el techo de 96 centímetros (cifra razonable). Esto significa que es un poco estrecho, pero cuenta con una buena altura para la cabeza comparado con otros modelos del segmento.

i10 Aygo 500 Panda Picanto Dacia Spring Anchura libre delante 133 129 125 123 122 122 Altura libre delante 99 102 100 100 106 96

Detrás es donde las 'cosas' están más justas. Hay 89 centímetros entre la banqueta y el techo y 123 centímetros de anchura. Esto significa que es para cuatro personas y que estas dos personas que viajen detrás no pueden tener una gran altura.

Por el espacio que hay para la cabeza, pero también por el espacio para las rodillas, que es muy justo. De ahí que el Dacia Sandero sea un único coche urbano para personas jóvenes, un segundo coche familiar para familias con dos hijos como máximo y no muy altos o bien para personas mayores que ya no tienen que llevar a sus hijos con ellos.

i10 Panda Picanto Aygo Spring 500 Anchura libre detrás 130 126 126 123 123 120 Anchura libre detrás 90 95 94 91 89 86

Motor

En relación con el motor, se trata de un propulsor de 44 CV (33 kW) con un par de 125 Nm, que está disponible desde el primer momento.

Un motor que, aunque a priori puede parecer que tiene pocos caballos, luego en marcha resulta que es más que suficiente para el día a día. En este sentido vemos cómo todos sus rivales recurren a motores más potentes:

Potencia Dacia Spring 44 CV Smart EQ fortwo 82 CV Volkswagen e-Up 83 CV Skoda Citigo 83 CV Seat Mii 83 CV Fiat 500e 95 CV Renault ZOE 109 CV Fiat 500e 118 CV Opel Corsa-e 136 CV Honda e 136 CV Peugeot e-208 136 CV Mini 184 CV

Este motor se alimenta de una batería de 27,4 kWh de capacidad útil que le dota de un autonomía en conducción combinada de 230 kilómetros (cifra que asciende hasta los 305 kilómetros en ciudad). Y una vez más recurrimos a la competencia para ver qué autonomía tienen otras baterías

Batería Autonomía Smart EQ fortwo 17,6 kWh 133 km Fiat 500e 23,7 kWh 185 km Honda e 35.5 kWh 222 km Dacia Spring 27,4 kWh 230 km Volkswagen e-Up 36,8 kWh 258 km Skoda Citigo 36,8 kWh 259 km Seat Mii 36,8 kWh 259 km Mini 32,6 kWh 270 km Renault ZOE 41 kWh 300 km BMW i3 42 kWh 310 km Fiat 500e 42 kWh 320 km Opel Corsa-e 50 kWh 330 km Peugeot e-208 50 kWh 340 km

Otro de los puntos fuertes de este modelo es que admite cargas domésticas (basta con un enchufe corriente) pero también el tiempo de carga puede ser menor con una toma de tipo Green Up / Wallbox. E incluso también admite cargas rápidas de hasta 30 kW, lo que hace que en menos de una hora tengamos el coche cargado por completo. A continuación detallamos los tiempos de carga:

• Toma doméstica | Hasta 2,3 kW | 13 horas y 30 minutos

• Toma Green up / Wallbox | 3,7 kW | 8 horas y 28 minutos

• Wallbox | 7,4 kW | 4 horas y 51 minutos

• Trifásico 16 A | 11 kW |

• Carga rápida DC | 30 kW | 56 minutos

Dónde se fabrica el Dacia Spring

El Dacia Spring se fabrica en la región china de Hubei, situada en el centro del páis asiático. Esta planta forma parte de eGT New Energy Automotive, una unión de empresas realizada entre Dongfeng, Renault y Nissan.

Este modelo está basado en la plataforma CMF-A de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y comparte muchos elementos con el Renault City K-ZE (que a su vez deriva del Renault Kwid). Este modelo comenzó a venderse en China en 2019 y ahora, algo más de un año después, llega a Europa.

Al volante

Llega el momento de ponerse al volante del Dacia Spring. Y comenzando por la posición de conducción, a nuestro juicio es una postura algo elevada. Una característica que tiene como posible crítica que no existe la posibilidad de regular el volante en profundidad ni tampoco en altura. Y lo mismo ocurre con el asiento, que tampoco se puede bajar ni subir. Solo se puede reclinar el respaldo.

A la hora de preguntar a Dacia por este motivo, desde la marca nos apuntan a que es una de las razones que permite bajar el precio del vehículo. A nuestro juicio en ciudad y durante pocos kilómetros, puede que los usuarios no lo perciban. Pero si se pasa más tiempo dentro del coche, sí que algunos de ellos -sobre todo los más altos- echen de menos los reguladores, puesto que no se ve el cuadro de instrumentos al 100%.

Continuando con otros aspectos, pasamos al confort de marcha. Y aquí tenemos que señalar que es bueno. Incluso diríamos que mejor que el que ofrece un utilitario de combustión convencional. Entre otras razones porque al ser eléctrico -como es lógico- no hay ruido de motor y el de rodadura no es muy elevado. Además al ser un coche que no puedes circular muy rápido, tampoco hay grandes ruidos aerodinámicos.

En este sentido, desde Renault apuntan a que su uso es principalmente urbano. Si bien también hay que decir que permite desplazamientos razonables. Su velocidad máxima (de marcador) en autopista es de 130 km/h, momento en el que aparece una pequeña 'tortuga' en el cuadro de instrumentos señalando que vamos al máximo.

Es cierto que en recuperaciones con pendientes inclinadas el Dacia Spring se queda algo rezagado. Pero sin embargo, en ciudad y en salidas desde parado es un vehículo sorprendentemente ágil. En conducción en autopista y sin miramientos con el consumo hemos tenido un gasto de 18 kWh. En ciudad y siendo eficientes hemos bajado a 11 kWh. El gasto medio es de 11,9 kWh, una cifra que pensamos que es muy razonable conseguir, lo que augura que los 230 kilómetros de autonomía son reales.

En conducción urbana es un coche muy recomendable. Su ligereza (pesa menos de una tonelada), las ruedas pequeñas (165/70 R14) y el hecho de que el par del motor está disponible desde cero le convierte en un urbanita muy ágil (tiene un buen radio de giro). En autopista sí se aprecia que el volante es muy sensible y tiene una excesiva asistencia eléctrica, lo que hace que la dirección no sea excesivamente informativa. También cuando pasamos por alguna irregularidad del pavimento, las suspensiones no las absorben con naturalidad, sino que provocan notables rebotes.

Conclusión

Si buscas un coche eléctrico, urbano y barato no hay duda. El Dacia Spring es la mejor opción que existe hoy. No hay ningún otro modelo más accesible y, además, con el Plan Moves su precio es incluso más económico que muchos otros modelos urbanos de combustión.

Por no hablar de que al ser eléctrico su valor residual al cabo de tres o cuatro años será alto, lo que permite obtener de nuevo un buen dinero si se vende de segunda mano. Además, su equipamiento es bueno y desde el primer nivel de acabado (Comfort) incluye climatizador, radio DAB, USB, Bluetooth, luces de día de led, encendido automático de luces, cuatro elevalunas, 6 airbags, frenada de emergencia asistida y llamada de emergencia e-Call.

¿Aspectos mejorables? La ausencia de regulaciones del volante y del asiento, la distancia para las rodillas de las plazas traseras y la asistencia de la dirección. Aun así, es un coche que no defrauda e incluso que sorprende, que es completamente transparente al más puro estilo de Dacia y del que auguramos un buen éxito.

Y la prueba de ello es que cuando llegue a los concesionarios en octubre, Dacia quiere tener todas las unidades asignadas a este año ya vendidas. Un modelo que, sin duda, permitirá democratizar (de verdad) el coche eléctrico en España.