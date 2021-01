Madrid abre su primera 'hidrogenera'; el coche de hidrógeno, más cerca

Noticias relacionadas Así es el nuevo Toyota Mirai: ya estamos más cerca del coche de hidrógeno

Desde hoy Madrid ya tiene su primera estación de servicio de hidrógeno. Se trata, además, de la primera 'hidrogenera' o 'hidrolinera' de España (luego veremos las diferencias), que permite una recarga real y completa de un coche de hidrógeno (hasta ahora la tecnología no lo permitía en su totalidad).

Esta nueva estación de servicio se encuentra en la Avenida de Manoteras, 34, en la zona norte de Madrid. En concreto, se alberga en las instalaciones de una gasolinera abanderada por Cepsa (la estación de San Antonio).

Es una calle conocida, existen numerosas oficinas alrededor, y está a pocos metros de la Autovía A1. Si bien, hay que hacer un esfuerzo por descubrir el lugar reservado al surtidor de hidrógeno puesto que apenas llama la atención desde el exterior.

La llegada de esta estación de servicio a Madrid es clave para el desarrollo del coche de hidrógeno (y por tanto eléctrico). Entre otras cosas porque hasta ahora no existía un lugar donde repostar un vehículo con pila de combustible (también se les conoce así).

Además, el hidrógeno es uno de los combustibles más eficientes. "Es el combustible perfecto", señalan desde Carburos Metálicos. "En los coches el hidrógeno se utiliza para producir electricidad, que es la opción menos contaminante", afirman desde esta compañía.

La primera hidrogenera de Madrid está en la Avenida de Manoteras. José Luis Cano

El coche de hidrógeno solo expulsa agua

"El Hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire y en estado gaseoso se esparce por el aire, sin contaminar el suelo o las aguas subterráneas. Además, es incoloro, inodoro e inocuo, ya que no reduce el ozono y no produce emisiones nocivas", afirman desde esta compañía. "En su combustión no produce elementos nocivos, sino que solo genera energía y agua limpia", afirman.

Por este motivo y coincidiendo con la inauguración de la estación de servicio, desde la sección de Motor de EL ESPAÑOL nos hemos preguntado. ¿Cuántas hidrogeneras hay en España? ¿Qué diferencia esta estación de servicio de otras inauguradas? ¿Cuántos coches de hidrógeno hay en España? ¿Cuánto vale repostar un vehículo? ¿Está abierta al público 'de verdad'?

En realidad, son muchas preguntas de las cuales no teníamos respuestas. Así que para profundizar un poco más sobre este asunto hemos pedido ayuda a Toyota España, uno de los impulsores de este proyecto, quién nos ha remitido a José Manuel Méndez, responsable de la marca y de los servicios al cliente y una de las personas que más saben de la tecnología del hidrógeno de España.

Nuevo Toyota Mirai.

La primera 'hidrolinera' de Madrid

Lo primero que nos dice José Manuel Méndez es que, en realidad, no deberíamos llamar hidrogenera a esta estación. "Una hidrogenera es aquella que genera el hidrógeno y esta es una estación de servicio de repostaje de hidrógeno (viene del inglés HRS -Hydrogen Refiling Station-). Sería mejor llamarla hidrolinera en lugar de hidrogenera", nos comenta.

Además, también nos dice que es una hidrolinera diferente ya que es "la primera estación de servicio de hidrógeno de España en la que se puede repostar a 700 bares. Es cierto que existen otras estaciones de servicio en España, si bien estas otras funcionan a 350 bares y esto hace que los coches de hidrógeno puedan repostar y funcionen, pero con la mitad de autonomía", señala Méndez.

Miguel Carsi (CEO de Toyota España) junto al Mirai en la estación de hidrógeno.

Siete estaciones de hidrógeno en España

Esta estación de servicio de hidrógeno inaugurada en Madrid es la quinta 'hidrogenera' o 'hidrolinera' de España. Previamente ya estaban funcionando, según el Centro Nacional del Hidrógeno, las estaciones de Ciudad Real (Puertollano), Zaragoza, Albacete y Huesca. Además, están en construcción otra nueva estación en Zaragoza y una más en Sevilla.

Se trata de una cifra todavía muy pequeña de estaciones de servicio de hidrógeno, sobre todo si se compara con las que hay en otros países: "En España vamos muy a remolque. Por ejemplo, en Japón ahora mismo operan unas 130 estaciones y tienen planes para subir en breve a 190. Alemania tiene unas 85. También hay muchas en Londres, París, Países Bajos… Si compras un Mirai en Alemania no tienes problema, lo puedes repostar por todo el país", dice Méndez.

"Toyota inició el proyecto de la mano de Enagás y Urbaser. Luego se sumaron Sumitomo y Carburos Metálicos. En total son cinco corporaciones las que han participado junto con la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio", señala Méndez. "Empezamos en 2017 y por aquel entonces nadie hablaba del hidrógeno. Por ello, hemos tardado varios años, si bien a partir de ahora ya no tardaremos lo mismo. Cada vez se interesan más empresas de energía, entre otras razones porque se ha presentado una hoja de ruta con unas inversiones anunciadas por el Gobierno (de 8.900 millones de euros de aquí a 2030). Y esto hará que muchas empresas se muevan", afirma Méndez.

"Por aquel entonces, era muy difícil hablar de traer un coche de hidrógeno como el Toyota Mirai a España. Se producían cerca de 3.000 unidades en todo el mundo y la mayoría de ellas se quedaban en Japón o se mandaban a California. La demanda estaba muy limitada (desde entonces y hasta ahora se han vendido 11.000 unidades del Mirai). Fue entonces cuando nos pusimos manos a la obra para traer los coches de hidrógeno a España", comenta Méndez.

Años después, este trabajo se convierte en una realidad. Junto con la inauguración de esta estación de servicio, también comenzará a funcionar una flota de 12 unidades del Toyota Mirai. Esta flota estará disponible entre las empresas que participan en el proyecto y, por tanto, podrán repostar el coche en esta estación de servicio de Manoteras. "Estos Toyota Mirai de la flota son los de primera generación", comenta Méndez. "Y también hemos pedido una unidad del Mirai de segunda generación, que se produce ahora en enero y que llegará en torno a la primavera", afirma.

Esta hidrogenera ha supuesto una inversión de medio millón de euros.

Medio millón de euros de inversión

"Lo que buscamos es que se pongan en marcha el mayor número de coches de hidrógeno en las carreteras. Así se multiplicarán las inversiones en estaciones de servicio de hidrógeno. Poner en marcha una hidrolinera como la de Manoteras tiene un coste que supera el medio millón de euros. Y una electrolinera (la que produce el hidrógeno) cuesta entre 2 y 3 millones de euros", afirma Méndez.

"Hoy por hoy no existen hidrogeneras en España, las que producen el hidrógeno. En esta estación de servicio llega el proveedor con sus 'rack' de hidrógeno como si fuera un camión de gasoil. El proceso es el cambio de los racks de hidrógeno presurizado, que cada rack tiene un metro cuadrado, aproximadamente. Además, cuenta con unos sensores que hace que cuando la estación cae por debajo de los 60 megapascales hay una alarma automática que avisa al proveedor para que venga a introducir más hidrógeno a la estación", afirma Méndez.

En relación a su capacidad, la estación cuenta con "unos 20 kilos de hidrógeno y un Toyota Mirai tendría entre 4,6 y 5 kilos de hidrógeno, que permite una autonomía de 550 kilómetros. Así que aproximadamente estaríamos hablando de que podría cargar entre 4 y 5 coches al día. No obstante, como somos conservadores, la estación tiene un límite para servir 10 kilos al día con una pureza superior al 99,98 % lo que daría para repostar dos coches al completo", comenta.

Depósito de hidrógeno dentro de un coche. José Luis Cano

Cuánto cuesta recargar un coche de hidrógeno

"Ahora mismo el kilo de hidrógeno está en torno a 10 euros, aproximadamente. Así que un repostaje completo (que se tarda menos de cinco minutos) rondaría los 45 euros. Como es lógico el hidrógeno es más caro de producir que la gasolina, tiene un coste superior. Pero esto ocurre porque no hay demanda. Hay que tener en cuenta, eso sí, que también tiene menos impuestos", señala.

No obstante, Méndez señala que probablemente al final de esta década –entre 2027 y 2030- los costes sean "muy razonables". "Sobre todo si se asocia la producción de hidrógeno a la energía renovable. Algún día será competitivo, por ejemplo si se montan los electrolizadores montados junto a placas solares, por ejemplo", señala.

Está abierta al público

Es otra de las preguntas que nos hemos hecho… ¿Esta estación está abierta al público? Pues la respuesta es sí… y no. Entre otras cosas porque hoy en día apenas hay coches de hidrógeno en España. Hyundai, por ejemplo con el Nexo, matriculó una unidad en 2019. Sin embargo, no podría repostar en esta estación ya que no cuenta con los permisos de Toyota ni con los de las otras entidades.

Y Toyota tiene intención de matricular 12 unidades, que son los que pertenecen a esta flota. Por tanto, estaríamos hablando de un total de 13 coches de hidrógeno (entre el Nexo y los Mirai). Sin embargo, de los 13 coches, solo los 12 de Toyota podrían repostar en Madrid y… con una autorización expresa.

Estación de hidrógeno en Madrid.

Cómo funciona un coche de hidrógeno

Primero tenemos que saber que un coche de hidrógeno es en realidad un coche eléctrico. Sin embargo, la electricidad que permite que el coche se mueva se crea en la pila de combustible. "Esta energía se crea mediante la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Es un proceso que dura un instante y que alimenta el motor eléctrico que propulsa el vehículo", señalan desde Toyota.

"Desde enero de 2021 ya estamos fabricando el nuevo Mirari. Es una tecnología que nos está permitiendo llevar la tecnología a los coches, pero también a camiones, trenes, autobuses… Y todos estos proyectos ya están en marcha. Y nuestro objetivo no solo es ponerlo en coches sino también vendérselo a otras industrias. Porque al final es una pila modular de 128 kW y es una maravilla de la tecnología. Y cuantas más hagamos más nos van a bajar los costes. Y cuanta más masa crítica, más interés por poner una hidrogenera o una hidrolinera.

Si de la primera generación del Mirai Toyota podía fabricar 3.000 unidades, ahora puede construir 30.000. "Una cifra muy seria para solo un fabricante", señala Méndez. "Además, tenemos que tener en cuenta que un autobús urbano de hidrógeno puede rondar los 900.000 euros, así que conseguir un coche de hidrógeno a la venta por 75.000 euros es un mérito enorme", afirma este experto.

"Puede que en un futuro, además, un coche funcione con un sistema híbrido, electricidad en trayectos cortos de ciudad e hidrógeno para viajes largos", comenta este especialista. "Un eléctricos y otro de hidrógeno se complementan", dice.

Inauguración

Madrid ya cuenta, por tanto, con la primera estación de servicio de hidrógeno. Una estación que ha sido inaugurada este jueves 28 y en la que han participado representantes políticos como el secretario de Industria (Raúl Blanco) o el concejal del Ayuntamiento de Madrid (Ángel Niños).

Asimismo, también han estado presentes los directivos de las empresas que han desarrollado el proyecto. Hablamos de Toyota España, con Miguel Carsi; Enagás, con Marcelino Oreja; Urbaser, con Manuel Andrés Martínez; Carburos Metálicos, con Miquel Lope y Sumitomo, con Domingo Cervantes. Todos ellos, junto con Juan Santos, de la estación de servicio. Una inauguración, por tanto, que pone en marcha un nuevo capítulo del coche de hidrógeno en España.