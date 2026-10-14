Bubba, un perro fotografiado para un refugio de animales del norte de California, finalmente encontró su casa después de pasar la mejor parte de un año en una jaula. istock

Se buscan voluntarios para acoger 4 semanas en Barcelona a JB, un perro sénior con una patología cardíaca

En 2023, la historia de JB y su compañera M. sentó un precedente histórico en las políticas de protección social e inclusión animal de Barcelona.

Gracias a la labor de la Fundación FAADA a través de su programa Mejores Amigos, en coordinación con los Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Barcelona, JB se convirtió en el primer perro —además catalogado legalmente como potencialmente peligroso (PPP)— en ingresar en un centro residencial de acogida e inclusión para mujeres.

Aquel hito demostró que la protección a personas en situación de vulnerabilidad no debe exigir la separación de sus animales de compañía.

Gracias a ese espacio seguro, M. pudo reestructurar su vida: retomó sus estudios, accedió al mercado laboral y, finalmente, ambos lograron abandonar el recurso residencial para iniciar una vida autónoma e independiente juntos, mantenidos únicamente bajo el seguimiento preventivo de los Servicios Sociales.

Un bache en el camino

Sin embargo, las historias reales sufren reveses imprevisibles. Una situación personal sobrevenida ha impedido temporalmente que M. pueda hacerse cargo de JB durante las próximas semanas.

Actualmente, JB se encuentra bajo la custodia del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, dada su condición de perro sénior y su enfermedad cardíaca crónica (la cual requiere medicación diaria estricta), su estancia en un chenil o jaula de centro de acogida supone un elevado riesgo para su salud física y emocional.

Ficha de acogida urgente: JB

Edad: Sénior (edad avanzada)

Estado de salud: Patología cardíaca (medicado y estable)

Carácter: Sociable y equilibrado con personas y otros perros

Necesidades: Entorno tranquilo, hogar sin estrés, administración de medicación

Duración de la acogida: Entre 3 semanas y 1 mes

Ubicación: Barcelona / Área Metropolitana

Un cuidado temporal

Desde FAADA remarcan que este caso no es una solicitud de adopción definitiva.

JB ya tiene una familia que lo ama y que ha luchado durante años para mantener la unidad multiespecie en circunstancias complejas.

"JB no busca una nueva familia. Solo necesita alguien que cuide de él mientras M. recupera la estabilidad para volver a estar juntos. Queremos que esta separación sea únicamente un pequeño paréntesis en su historia", escriben en sus redes sociales.

Para evitar que el animal pase este periodo entre barrotes, la entidad ha hecho un llamamiento urgente para encontrar un hogar de acogida temporal de tres a cuatro semanas en Barcelona o sus inmediaciones que pueda aportarle la tranquilidad, los cuidados y el afecto que precisa por su edad y diagnóstico.

Quien pueda ayudar, que contacte directamente con: adopcionscaacb@bcn.cat