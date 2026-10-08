Javier Calvo y Javier Ambrossi en el rodaje de 'La Bola Negra'. Carla Oset

Javier Calvo rescata a un perro callejero en el rodaje de 'La bola negra': se coló en las grabaciones buscando un refugio

Las luces, las cámaras y las órdenes de "¡acción!" suelen ser las protagonistas de cualquier rodaje.

Sin embargo, durante las intensas jornadas de grabación de la película La bola negra en la provincia de Granada, los focos se desviaron de forma inesperada hacia un extra muy especial: un pequeño cachorro abandonado que terminó robándose el corazón de todo el equipo y encontrando una nueva vida.

Una llegada inesperada entre claquetas y cámaras

Todo ocurrió mientras el equipo de arte y producción trabajaba en tierras granadinas. En mitad del ajetreo técnico, entre cables y monitores, apareció un cachorrito mestizo, desorientado y en evidente situación de desamparo.

Lejos de ignorar la presencia del animal, nadie dudó un segundo en detenerse para echarle una mano. Desde el primer minuto, el set se transformó en un refugio improvisado.

Se coordinaron para alimentarlo, resguardarlo y llevarlo al veterinario para un chequeo completo.

Como muestra de cariño y para integrar formalmente al pequeño en la rutina de trabajo, le instalaron su propia camita justo al lado de los monitores de dirección y lo bautizaron con un nombre tan singular como entrañable: Pacharán.

Durante las semanas de trabajo, el perrito se convirtió en la verdadera estrella del rodaje.

Como mostraron las publicaciones e historias que compartía el propio equipo en redes sociales, actores y técnicos aprovechaban cada pausa para darle mimos.

Pacharán se convirtió así en la mascota oficial y en el mayor chute de energía positiva durante las jornadas de filmación.

De actor revelación a nuevo miembro de la familia

Aunque las historias de animales rescatados en rodajes a menudo terminan en la búsqueda de familias de acogida, este cuento de hadas perruno tenía reservado el mejor de los finales.

Tal y como desveló en exclusiva el periódico Ideal de Granada —y de lo que rápidamente se hicieron eco medios como Telecinco, Experto Animal o portales de entretenimiento—, la conexión entre el director Javier Calvo y el cachorro fue un flechazo en toda regla.

Pasadas las semanas de grabación, el realizador no se vio capaz de despedirse de su nuevo amigo.

Tras gestionar toda la documentación veterinaria, la cartilla de vacunación y el microchip en Granada, Calvo hizo oficial la adopción para llevárselo con él a su casa en Madrid.

La historia de Pacharán no solo deja una anécdota entrañable tras las cámaras de La bola negra, sino que también pone de relieve la importancia del rescate y la adopción responsable.

Hoy, aquel cachorro que un día se coló por casualidad en una grabación buscando refugio, vive rodeado de cuidados y cariño en su nuevo hogar, demostrando que, a veces, los mejores guiones son los que escribe la vida real.