La radiografía de los gatos en España: el 42% de los propietarios los recogen de la calle en situación vulnerable

Con el término del estío y el retorno a las rutinas habituales, septiembre plantea un marco de reflexión en torno a una de las asignaturas pendientes más complejas de la protección animal en España.

Tras el periodo vacacional, las estadísticas vuelven a mostrar un escenario recurrente: miles de perros y gatos desamparados, instalaciones de acogida al límite de sus capacidades y un evidente margen de mejora en lo relativo a la tenencia responsable.

Para calibrar el impacto real de esta coyuntura y fomentar un compromiso social más estrecho, la firma de higiene y bienestar felino Sanicat ha publicado las conclusiones de su III Barómetro Felino, donde se analiza la percepción ciudadana ante este fenómeno.





Las vías principales de llegada al hogar

Las conclusiones del estudio de Sanicat reflejan que la integración de un felino en la estructura familiar española se encuentra estrechamente vinculada a dinámicas de rescate.

Un 42% de los cuidadores afirma haber recogido a su mascota de la vía pública o tras un hallazgo fortuito, posicionándose como la modalidad de incorporación más frecuente.

Esta tendencia se intensifica en territorios como Castilla-La Mancha (62%), Región de Murcia (54%), Comunidad Foral de Navarra (51,2%) y Cantabria (49%), donde más de la mitad de las personas acogieron a su felino directamente tras localizarlo en la calle.

Por otro lado, un 39% de los encuestados indica haber recurrido a la adopción formal a través de refugios, entidades de protección o asociaciones de rescate.

La suma de ambos porcentajes permite concluir que 8 de cada 10 gatos residentes en hogares españoles proceden de un contexto de vulnerabilidad previa, un indicador que evidencia la magnitud del desamparo al que se ven expuestos los felinos en el país.

En coherencia con este panorama, el abandono de animales constituye la mayor inquietud relacionada con la población felina para el 73% de las personas consultadas, seguida del maltrato (58%) y el control de la sobrepoblación en las colonias urbanas (51%).

La cara invisible de la problemática

Los datos recogidos en el Estudio Oficial sobre la Gestión de la Protección Animal en España, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, señalan una realidad preocupante.

El 95% de los gatos que ingresan en las instalaciones de recogida carece de microchip, a pesar de configurarse como el dispositivo de filiación más efectivo para prevenir pérdidas irreversibles y facilitar la devolución a sus familias.

Sin embargo, el desamparo no siempre deriva en el ingreso en un centro de acogida. Un número significativo de felinos domésticos acaba incorporándose a colonias urbanas de origen no rastreable, mientras que otros intentan subsistir en entornos desfavorables o fallecen antes de recibir asistencia.

"En el día a día se constatan múltiples situaciones de abandono a través de redes sociales; durante la época estival se observan casos de personas que dejan atrás a varios animales simplemente por desplazarse durante las vacaciones, sin buscar alternativas de cuidado”, apunta José, creador de contenido y activista vinculado a protectoras felinas.

No obstante, indican que no todo gato localizado en la vía pública ha sido abandonado intencionadamente; existen extravíos donde la falta de microchip impide localizar a la familia, derivando en la falsa asunción de que carece de hogar.

“La identificación mediante chip no es únicamente un trámite formal, sino una garantía de protección. La convivencia con un animal no es una circunstancia temporal, sino un vínculo que exige responsabilidad a lo largo de toda su vida".

El impacto pedagógico de la convivencia con felinos

El contacto diario con un felino también ejerce una influencia positiva en el perfil de sus cuidadores.

Según la investigación de Sanicat, un 53% de los encuestados sostiene que compartir su espacio con un gato le ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad hacia las necesidades de otras especies, mientras que un 42% considera haber incrementado su sentido del compromiso hacia los seres vivos en general.

Estas cifras sugieren que la tenencia de un felino trasciende la mera cohabitación, traduciéndose en un proceso continuo de observación, interpretación y respeto a las necesidades del animal.

Un aprendizaje cotidiano que fomenta valores de empatía y responsabilidad extensible al conjunto de la sociedad. Detrás de cada indicador del Barómetro subyacen realidades concretas que recuerdan la necesidad de consolidar mensajes sobre tenencia consciente.

“La labor institucional y privada no debe limitarse a la cobertura de necesidades básicas en el hogar, sino extenderse hacia la sensibilización y el respaldo constante a las organizaciones de rescate”, concluye Mayte Serrano, Global Marketing Manager Pet and Care en TOLSA.

“Fomentar la educación y el respeto hacia los animales constituye la vía para mitigar el abandono y asegurar entornos estables para la población felina".