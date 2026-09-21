María Fernández Álvarez, directora veterinaria: "Ser perito es saber analizar los hechos con rigor e independencia"

Perivet y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) han celebrado este viernes el acto de clausura de la primera promoción del Curso de Experto Universitario en Peritación Veterinaria.

Una formación especializada que ha preparado a profesionales veterinarios para desarrollar su actividad como peritos y aportar sus conocimientos técnicos en procedimientos en los que se requiere experiencia especializada en el ámbito veterinario.

El programa, desarrollado durante cinco meses y con una carga lectiva de 15 ECTS, ha contado con la colaboración de IUMIUKY y se enmarca dentro de las actividades de formación del Grupo PROMEDE, a través de PROMEDE Academy, su espacio de formación especializada.

Durante el acto se han entregado los diplomas y becas a los alumnos de la primera promoción, en un encuentro que ha reunido a representantes de la Universidad Camilo José Cela, Perivet, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, el equipo docente y los profesionales que han completado la formación.

"Hemos tenido una gran acogida en esta primera edición, y ya tenemos alumnos inscritos para la segunda edición del curso. Trabajaremos para lanzar posteriormente un máster acreditado", afirma Juan Abarca Cidón, presidente de Perivet.

La primera edición ha puesto de manifiesto el interés de los profesionales veterinarios por adquirir una formación específica en peritación veterinaria, un ámbito que permite ampliar la actividad profesional del veterinario más allá de la práctica clínica.

A lo largo del programa, los alumnos han adquirido conocimientos y herramientas para comprender el papel del perito, analizar técnicamente un caso, elaborar informes periciales y defender sus conclusiones con rigor y solvencia.

Una nueva vía de especialización para los veterinarios

La peritación veterinaria constituye un ámbito de especialización que permite a los profesionales ampliar su campo de actuación y desarrollar nuevas oportunidades profesionales de forma compatible con el ejercicio de la actividad veterinaria habitual.

El veterinario puede intervenir como perito cuando un procedimiento requiere conocimientos especializados relacionados con animales, salud y bienestar animal, producción, alimentación, fauna o cualquier otra materia en la que resulte necesario aportar conocimiento técnico veterinario.

El curso ha permitido a los participantes conocer de forma práctica cómo se desarrolla la actividad pericial, desde el análisis de un caso y la investigación de los aspectos técnicos hasta la elaboración de un dictamen y la defensa de sus conclusiones.

"Si tuviera que resumir lo que nos llevamos del curso es que ninguno de nosotros va a volver a ejercer la profesión igual", afirma Lourdes Aguilar García, en representación de los alumnos.

Una formación con un marcado carácter práctico

A lo largo de cinco meses, los alumnos han profundizado en los principales aspectos relacionados con el ejercicio de la peritación veterinaria, incluyendo los fundamentos jurídicos de la actuación del perito, la responsabilidad profesional, la elaboración del informe pericial y la valoración de la prueba.

El plan de estudios también ha incluido contenidos específicos de veterinaria legal y forense, tanatología y toxicología, necropsia veterinaria, peritación en explotaciones ganaderas y producción animal, industria agroalimentaria y peritación veterinaria medioambiental.

La formación ha contado con profesionales con experiencia en el ámbito de la peritación y la docencia, entre ellos Prof. Dr. Alfredo Fernández Álvarez, profesor de la UCJC y perito veterinario.

"Los alumnos están preparados para auxiliar a la administración en la búsqueda de la verdad. Detrás de cada expediente que se haga, habrá una persona, un animal, connotaciones medioambientales. Lo que implicará un riguroso cumplimiento de la técnica, la legalidad y la ética", dice el profesor Alfredo Fernández Álvarez.

El papel de la profesión veterinaria en la peritación

La incorporación de profesionales veterinarios al ámbito pericial responde a la necesidad de contar con conocimiento técnico especializado en procedimientos en los que los animales, la salud, el bienestar, la producción o el medio ambiente forman parte del objeto de análisis.

En este contexto, la formación específica permite al veterinario conocer las particularidades del trabajo pericial y las diferencias entre la práctica clínica y la elaboración de un análisis técnico destinado a un procedimiento.

"El curso es muy específico, sí. Pero si lo vemos con perspectiva, la veterinaria es profesión sanitaria de primer orden porque tenemos la responsabilidad de vigilar y ayudar el ecosistema One Health. Y aquí es donde la pericia veterinaria cobra especial interés", cuenta Felipe Vilas, presidente del colegio oficial de veterinarios de Madrid.

Primera promoción y continuidad del programa

La primera promoción del Curso de Experto Universitario en Peritación Veterinaria ha estado integrada por 30 profesionales. Los participantes han reflejado el interés por la peritación veterinaria desde diferentes ámbitos de la profesión.

Tras la buena acogida de esta primera edición, ya está abierta la convocatoria para la segunda edición del Curso de Experto Universitario en Peritación Veterinaria, cuyo inicio está previsto para enero de 2027.

"Ser perito es saber analizar los hechos con rigor. La principal herramienta de un perito es la independencia", afirma a su vez María Fernández Álvarez, directora veterinaria de Perivet.

Una colaboración entre universidad y sector profesional

El Curso de Experto Universitario en Peritación Veterinaria está desarrollado por Perivet y la Universidad Camilo José Cela, con la colaboración de IUMIUKY, y forma parte de las iniciativas de formación especializada impulsadas por el Grupo PROMEDE a través de PROMEDE Academy.

El diploma universitario de peritaje veterinario. Perivet

El acto de clausura ha contado con la participación del Prof. Dr. Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela; Dr. D. Juan Abarca Cidón, presidente de Perivet; Dr. D. Felipe Vilas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid; Prof. Dr. Alfredo Fernández Álvarez, profesor de la UCJC y perito veterinario; y Dra. D.ª María Fernández Álvarez, directora veterinaria de Perivet, además de los alumnos y miembros del equipo docente.

Durante el encuentro se ha llevado a cabo la entrega de diplomas y becas a los alumnos asistentes de la primera promoción y se ha reconocido también nominalmente a los alumnos que no pudieron acudir al acto por razones justificadas.

"Hoy estamos celebrando una primera promoción que comienza con estos alumnos, pero este itinerario será una trayectoria de larga duración", concluye Jaime Olmedo, rector de la UCJC.