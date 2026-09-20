Un perro y un gato negro y blanco durmiendo juntos encima de una camita. istock

Andrew Knight, profesor: "Las dietas veganas y vegetarianas completas pueden sustituir los piensos de carne para perros y gatos"

Una revisión científica publicada en la revista Animals desafía una de las creencias más extendidas en la nutrición de mascotas.

El análisis, liderado por el profesor Andrew Knight, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Murdoch (Australia), concluye que las dietas veganas y vegetarianas nutricionalmente completas presentan una alta digestibilidad en perros y gatos, siendo plenamente comparables con los piensos convencionales a base de carne.

El trabajo examinó 31 estudios previos —22 enfocados en perros, dos en gatos y siete en ambas especies— para medir la eficacia con la que los animales absorben los nutrientes esenciales de ingredientes vegetales, un factor determinante para garantizar su salud a largo plazo.

Proteínas vegetales bajo la lupa

Los datos recopilados demuestran que, a pesar de la percepción generalizada de que los carnívoros no procesan eficientemente las proteínas de origen vegetal, las fórmulas balanceadas mantienen una absorción óptima.

Entre los ingredientes analizados destacan las legumbres y los cereales: el gluten de trigo, la proteína de arroz, la soja, los guisantes, las lentejas y los garbanzos.

En la categoría de los tubérculos y pseudocereales, se recomienda asumir la proteína de la patata y la quinoa. Y en el ámbito de la innovación nutricional, las proteínas derivadas de fermentación microbiana y cereales integrales como cebada y avena.

"Las pruebas científicas disponibles indican que las dietas veganas y vegetarianas nutricionalmente adecuadas, así como sus principales fuentes de proteínas, son generalmente bien digeridas por perros y gatos", destaca el profesor Knight.

Un mercado en auge

El sector de la alimentación vegetal para animales de compañía alcanzó los 26.900 millones de dólares en 2024, con una previsión de crecimiento anual del 7,8 %.

Este incremento responde a la búsqueda de alternativas más sostenibles, la preocupación por el bienestar del ganado de granja y el cuidado de la salud animal.

A pesar de los resultados positivos, el autor del estudio matiza que existen limitaciones en la literatura actual: la mayoría de las investigaciones se centran en cánidos y muchas se han desarrollado mediante observación en hogares en lugar de entornos de laboratorio estrictamente controlados.

Para asegurar la salud de las mascotas, los expertos destacan la importancia de verificar que cualquier alimento alternativo cumpla con estándares rigurosos: