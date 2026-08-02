Ya es oficial: la esperanza de vida de los gatos podría aumentar hasta un 80% gracias a un descubrimiento japonés

Un gato rojo con los ojos amarillos tumbado en la cama al sol. Archivo redacción

Durante años, la esperanza de vida de un gato doméstico se ha situado entre los 12 y los 15 años. Aunque no es raro ver felinos llegar a los 18 o 20 años en entornos con cuidados extremos, la biología impone un muro casi infranqueable. La enfermedad renal crónica (ERC).

Esta dolencia silenciosa afecta a la gran mayoría de los gatos a partir de cierta edad y es una de las causas de muerte más comunes en la especie. Sin embargo, una investigación liderada por científicos en Japón promete cambiar las reglas del juego.

Gracias al desarrollo de un tratamiento pionero basado en una proteína inmunológica, los veterinarios podrían no solo frenar el deterioro de los riñones, sino extender la longevidad de nuestras mascotas hasta cifras insólitas.

Una proteína que en los gatos no funciona

El origen de este avance se encuentra en el laboratorio del Dr. Toru Miyazaki, inmunólogo de la Universidad de Tokio y fundador del Institute for AIM Medicine.

Durante su investigación con mamíferos, Miyazaki analizó el papel de la proteína AIM (Apoptosis Inhibitor of Macrophage), un componente fundamental del sistema inmunitario que actúa como un "barrendero" en el torrente sanguíneo, ayudando a limpiar células muertas y residuos en el riñón.

Mientras que en ratones o humanos la proteína AIM realiza su trabajo con normalidad, en los gatos domésticos ocurre un fenómeno particular: permanece inactiva de forma genética.

Debido a esto, las células muertas no se eliminan correctamente y acaban bloqueando los conductos renales. Con el paso de los años, este taponamiento acumulativo deriva inevitablemente en insuficiencia renal.

Una labor de limpieza

El equipo del Dr. Miyazaki logró sintetizar una versión de la proteína AIM recombinante susceptible de ser administrada mediante una simple inyección.

Al recibir la dosis, la proteína artificial activa de inmediato la labor de limpieza de los macrófagos en los riñones felinos, desatascando las vías y deteniendo la progresión de la enfermedad.

En gatos jóvenes o de mediana edad, las inyecciones periódicas podrían prevenir por completo la acumulación de desechos renales.

En gatos que ya presentan daño renal, el fármaco ayuda a estabilizar el órgano y preservar la función de los tejidos sanos restantes.

En las pruebas en clínicas veterinarias con felinos en fases avanzadas, los resultados han sido prometedores: la tasa de supervivencia a un año de los gatos tratados superó el 80%, en comparación con solo el 20% observado en los gatos no tratados.

Los expertos coinciden en que eliminar el fallo renal sí elevará sustancialmente la esperanza de vida media y, sobre todo, la calidad de vida en la vejez felina.

Un hito histórico

Tras completar distintas fases de investigación clínica y reunir apoyo ciudadano e institucional, el fármaco se encuentra en sus etapas regulatorias clave, con la vista puesta en su aprobación gubernamental y distribución a nivel global durante los próximos años.

De confirmarse su efectividad en el mercado masivo, estaríamos ante una de las mayores innovaciones en la historia de la medicina veterinaria: un tratamiento capaz de regalarle a millones de familias varios años más de vida al lado de sus compañeros felinos.