La crueldad tras las novilladas en Collado Villalba: "La tauromaquia también es violencia contra los caballos"

Un nuevo episodio de maltrato animal ha encendido las alarmas sobre lo que realmente sucede tras los muros de las plazas de toros.

El Partido Animalista PACMA ha sacado a la luz un impactante vídeo grabado el fin de semana pasado durante la novillada con picadores de las fiestas de Collado Villalba (Madrid).

Las imágenes muestran a un grupo de hombres maltratando a un animal, y denuncian la angustiosa situación que sufrió uno de los caballos empleados en el festejo.

Perpetuar el maltrato

En el vídeo se observa cómo el equino cae al suelo y queda completamente paralizado e incapaz de levantarse debido al enorme peso del peto protector que portaba.

Lejos de actuar con cuidado veterinario o empatía, las imágenes muestran a varias personas intentando poner en pie al animal a base de tirones, agarrones e incluso propinándole patadas mientras el caballo permanece visiblemente exhausto y aterrorizado.

Desde PACMA denuncian que estas imágenes desmontan por completo el argumento taurino de que los caballos no sufren durante las corridas, y que sí, se sigue perpetuando el maltrato animal.

"El animal está atrapado bajo un equipamiento que apenas le permite moverse, rodeado de personas que lo arrastran, tiran de él y lo golpean para obligarlo a levantarse. No existe ninguna consideración por su miedo, su agotamiento o su estado físico", denuncian en un comunicado de prensa.

Un riesgo constante

La formación política remarca que las víctimas de la tauromaquia no son solo los toros o novillos, sino también los equinos, expuestos a un estrés extremo y a un riesgo constante para sus vidas.

El uso del peto protector, señalando que, si bien se utiliza para ocultar cornadas y minimizar heridas externas, se convierte en una trampa mortal cuando caen, pues bloquea su movilidad e impide que se incorporen por sí mismos.

Ante la gravedad de los hechos, la formación exige al Ayuntamiento de Collado Villalba la suspensión inmediata de cualquier festejo taurino en la programación municipal y el cese del uso de fondos públicos para financiar espectáculos basados en el sufrimiento animal.

Recuerdan, además, que ninguna tradición puede servir de coartada para someter a seres vivos a semejante trato.

"Las patadas, los tirones y la desesperación que muestran estas imágenes son la consecuencia directa de utilizar animales en espectáculos crueles", concluyen con firmeza desde PACMA.

"La tauromaquia es violencia contra los toros, los novillos y también contra los caballos. No se entiende que esto se siga permitiendo".