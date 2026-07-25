Marcos Llorente, 31 años: comparte su vida con 4 perros que saca a pasear a primeras horas de la mañana

También Marcos Llorente acaba de volver de Nueva York con la copa en mano, celebrando con sus compañeros en la plaza de Cibeles (Madrid). Sin embargo, no es solo uno de los 26 futbolistas de la selección española que acaba de traer a casa el Mundial.

Para él, la disciplina, dentro del campo, se combina con una filosofía de vida muy particular, desde la alimentación hasta el animalismo. Junto con su esposa, la influencer Patricia Paddy Noarbe, comparte su día a día con cuatro perros.

Primero llegaron los dos carlinos de color claro, luego el de pelo más oscuro y hace unos meses dieron la bienvenida al cuarto y último cachorro.

11 de Marzo 2020

Todo se debe a aquel 11 de marzo de 2020 en el estadio del Liverpool, cuando anotó dos goles y dio una asistencia decisiva para clasificar al Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Un mes después, en pleno confinamiento, presentó al mundo a Anfield, su nuevo compañero a cuatro patas, cuyo nombre rinde homenaje a ese mítico estadio en el que empezó a escribir la historia del Atlético.

Desde entonces, el futbolista del Atlético, ha integrado a las mascotas como piezas claves de una rutina diaria enfocada en el bienestar, el contacto con la naturaleza y la salud holística.

Cuando la ciudad duerme

Para el centrocampista rojiblanco, el día comienza cuando la ciudad todavía duerme. Mucho antes de que los focos del estadio se enciendan, Llorente sale al jardín o a los alrededores de su casa junto a su manada para recibir la primera luz del amanecer.

Son los primeros compañeros con los que Llorente sale a caminar apenas se levanta. Usa esos paseos temprano en la mañana para recibir la primera luz del sol y regular sus ritmos circadianos.

Es una estampa ya habitual en sus redes sociales: el jugador caminando a temperaturas gélidas en pleno invierno, a menudo sin camiseta para activar su organismo con el frío, mientras sus tres perros corretean a su lado, adaptados por completo a esta filosofía de vida.

Una filosofía diferente

En el hogar que comparte con Paddy, los cuatro animales son considerados auténticos miembros de la familia. Acompañan a Marcos durante sus exigentes sesiones de entrenamiento en el gimnasio de casa.

Viajan con la pareja en sus escapadas a la montaña y demuestran que el verdadero rendimiento deportivo también se cultiva rodeado del afecto, la lealtad y la tranquilidad que solo las mascotas pueden aportar.

Tanto Llorente como Paddy son defensores de la alimentación natural y saludable y siguen la filosofía de dieta paleo. Estos hábitos se trasladan también a la atención de sus perros.

Les aseguran comida de alta calidad, libre de ultraprocesados y con un enfoque muy enfocado en el bienestar físico y la vida al aire libre. Sus perros no son solo mascotas en su hogar; son parte indispensable de sus dinámicas diarias.