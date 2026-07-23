Las asociación de animales coinciden: "Pedimos que se reduzca el IVA de los gastos de los animales adoptados"

"El abandono de perros ha aumentado en España. Los que tienen la suerte de ser rescatados llegan famélicos, enfermos, maltratados, mutilados, deprimidos", afirma Nacho Paunero, presidente de El Refugio en una entrevista con Mascotario.

El abandono pasa factura muy graves. La cifra de perros abandonados ha aumentado en España en los últimos años y las asociaciones animalistas se están moviendo para alzar la voz.

La protectora El Refugio cree que es necesario implementar medidas eficaces para promover la adopción de los animales que son rescatados y acogidos por las protectoras.

"Pedimos la reducción del IVA para todos los gastos de alimentación, cuidados, atención veterinaria que requieren todos los perros y gatos que sean adoptados", afirma Nacho.

Mitigar el problema

Con un marco económico altamente inestable, y unos índices de pasividad elevados por parte de las Administraciones, las protectoras y rescatistas parecen ser los únicos que se implican para intentar mitigar el ingente sufrimiento que genera el abandono de animales en España.

El presidente cree que de la misma forma que existen incentivos para que las personas compren coches eléctricos, deberían existir ventajas económicas para todas las personas que adopten perros o gatos rescatados del abandono.

"Creemos que es una medida que se puede llevar a cabo, y contribuiría a elevar el número de adopciones". Por esto, al inicio del próximo curso parlamentario iniciarán una ronda de reuniones con el Gobierno para trasladar la petición.

Un número creciente

"Las protectoras nos desvivimos por salvar al mayor número de pequeños que podemos, pero para que nuestra labor sea sostenible, necesitamos que todos esos pequeños rescatados sean adoptados por familias con cierta presteza".

En los últimos años, el número de perros rescatados del abandono en España ha crecido paulatinamente: 162.000 en 2020, 167.656 en 2021, 170.105 en 2022, 170.712 en 2023, y 173.867 en 2024.

Las cifras de gatos, sin embargo, apuntan a un descenso: 124.000 en 2020, 117.898 en 2021, 118352 en 2022, 115.970 en 2023, y 118.151 en 2024.

Aun así, estos números apuntan solamente a los animales que han podido ser rescatados del abandono: no se tienen en cuenta todos los que han acabado muriendo. Ellos, no aparecen en ningún censo, ni estadística.

Por lo tanto, las cifras de abandono en España son mucho mayores que las que se presentan oficialmente. Para contrarrestar este problema, es fundamental encontrar familias estables que puedan ayudar a la rehabilitación de estos pequeños.

"Si no hay fluidez en las adopciones, los centros de acogida no pueden asumir nuevos rescates, y eso agrava aún más el problema del abandono".

La protectora El Refugio presenta esta innovadora campaña para que cada vez más gente se anime a adoptar a perros y gatos rescatados del abandono, en vez de comprarlos.