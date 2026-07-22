Sánchez felicita el Día del Perro y lo celebra posando junto a una quincena de canes en adopción en un acto en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes, con motivo del Día del Perro, a representantes de la Asociación Nacional de Amigos de los Animales junto a una quincena de canes en espera de adopción.



"Feliz día del perro", ha escrito Sánchez en la red social X, donde ha publicado una serie de fotos en las que se le ve jugando con los animales y posando en los jardines del Palacio de la Moncloa junto a ellos y los integrantes de la citada asociación.



En total han sido 16 los perros que la Asociación Nacional de Amigos de los Animales ha llevado a Moncloa, todos a la espera de ser adoptados tras ser abandonados, encontrados en pésimas condiciones o cuyos dueños ya no podían seguir haciéndose cargo de ellos.

Sánchez y su familia son dueños de dos perras, India y Turca, que en alguna ocasión han protagonizado también algunas imágenes que el presidente del Gobierno ha colgado en las redes sociales.

Y es que, en España, los perros cada vez marcan más nuestro día a día, siendo un miembro más en millones de hogares: ya se registran más viviendas con animales de compañía que con niños menores de 15 años.

#PedroSanchez #Moncloa #España ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁 @elespanolcom El último movimiento de Pedro Sánchez en TikTok lo muestra lejos del atril y de los debates parlamentarios: el presidente aparece jugando con sus dos perras en los jardines de La Moncloa. "Y así me puedo tirar toda la tarde con ellas. Son una pasada", asegura. 👉 Más allá de las imágenes, el detalle que ha disparado los comentarios es el nombre de las mascotas: India y Turca. Este último ha encendido rápidamente las redes. #Viral

Hay más de 15 millones de animales de compañía registrados en España, unas cifras que han impulsado de forma imparable el turismo pet-friendly: el 90% de los propietarios viaja al menos una vez al año con su animal.

Sin embargo, se han empeorado las cifras de abandono de animales domésticos. Durante el año 2025, un total de 285.000 perros y gatos ingresaron en los centros de acogida de todo el país, según revela el último estudio "Él Nunca Lo Haría" de la Fundación Affinity.

Nuevos hitos

Este 21 de julio, coincidiendo con este día en honor al animal de compañía por excelencia, Renfe ha decidido permitir viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes comerciales.

Lo que en 2022 comenzó como una experiencia piloto restringida a unos pocos corredores de alta velocidad es hoy una realidad extendida a todo el país.

Con este cambio, los tutores de perros de mediano y gran tamaño dejan de depender del coche privado o de limitar sus rutas a trayectos específicos, abriendo las puertas a una movilidad mucho más inclusiva.

Hasta la fecha, transportar a un can fuera de un transportín estaba acotado a líneas muy concretas, como los trayectos que conectaban Madrid con Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante o Granada.

La gran novedad que entra en vigor hoy es la universalización del servicio. La nueva normativa abarca tanto los Servicios Comerciales de la compañía (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como los de Servicio Público (Avant y Media Distancia).

Además, se elimina otra de las restricciones más incómodas del modelo anterior: a partir de ahora, las familias podrán subir o bajar del tren en cualquiera de las paradas intermedias de la ruta, sin necesidad de realizar el trayecto completo de cabecera a cabecera.

Los dueños que viajen en los trenes de Renfe podrán presentar rápida y cómodamente la información esencial de sus mascotas, como son los datos de microchip, la cartilla o pasaporte veterinario, la información sanitaria y, cuando corresponda, la póliza de responsabilidad civil del animal.

Este pasaporte digital reúne en un único espacio seguro la documentación identificativa y sanitaria del animal, facilitando su consulta en cualquier momento y simplificando los desplazamientos tanto dentro como fuera de España.