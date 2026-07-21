Ya es oficial: los perros de hasta 40 kilos pueden subir a todos los trenes de España a partir de hoy por 40 euros

Hoy, todos los españoles siguen celebrando el Mundial de Fútbol en las plazas y en sus casas. Sin embargo, este día coincide con otro hito histórico sin precedentes: también las familias con animales de compañía en España están de enhorabuena.

A partir de hoy, 21 de julio de 2026, Renfe marca un hito en la movilidad ferroviaria europea al permitir que los perros de hasta 40 kilos viajen en prácticamente la totalidad de los trenes de su red nacional.

Lo que en 2022 comenzó como una experiencia piloto restringida a unos pocos corredores de alta velocidad es hoy una realidad extendida a todo el país.

Con este cambio, los tutores de perros de mediano y gran tamaño dejan de depender del coche privado o de limitar sus rutas a trayectos específicos, abriendo las puertas a una movilidad mucho más inclusiva.

De los corredores piloto a la red nacional

Hasta la fecha, transportar a un can fuera de un transportín estaba acotado a líneas muy concretas, como los trayectos que conectaban Madrid con Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante o Granada.

La gran novedad que entra en vigor hoy es la universalización del servicio. La nueva normativa abarca tanto los Servicios Comerciales de la compañía (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como los de Servicio Público (Avant y Media Distancia).

Además, se elimina otra de las restricciones más incómodas del modelo anterior: a partir de ahora, las familias podrán subir o bajar del tren en cualquiera de las paradas intermedias de la ruta, sin necesidad de realizar el trayecto completo de cabecera a cabecera.

Para garantizar la convivencia a bordo, la operativa contempla la presencia de un máximo de dos perros de hasta 40 kilos por tren, ubicados estratégicamente en un coche designado como pet friendly.

Los billetes y precios del servicio

La gestión de los pasajes se ha integrado de forma directa en los canales de venta habituales de Renfe, tanto en su página web como en su aplicación móvil y agencias presenciales o virtuales.

Al buscar una ruta, los trenes que dispongan de plazas habilitadas para mascotas sin transportín aparecerán claramente identificados con el icono de una huella de perro.

El proceso de compra asigna automáticamente dos asientos contiguos: uno reservado para el viajero y otro contiguo en la plaza de ventanilla para el espacio del animal.

En cuanto a las tarifas, el complemento para viajar con perros grandes tiene un coste fijo de 40 euros en los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed e Intercity. En el caso de los servicios de Avant y Media Distancia, la reserva se ajusta a la tarifa general correspondiente.

El viaje requiere cumplir una serie de exigencias de seguridad y sanitarias. En el acceso al tren, el personal comprobará que el animal lleva su cartilla de vacunación al día o el pasaporte europeo en regla, además de la póliza del seguro de responsabilidad civil correspondiente.

Un viaje seguro

Durante la estancia en las estaciones, en el momento del embarque, durante todo el trayecto a bordo y al desembarcar, el perro deberá llevar puesto el bozal y permanecer sujeto mediante una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros de longitud.

A bordo, el perro se situará siempre en el suelo, en el espacio correspondiente a la plaza de ventanilla reservada.

Para proteger la tapicería y el entorno, en el control de acceso de los servicios comerciales y Avant se entregará al viajero un kit de viaje, compuesto por una funda para el asiento contiguo y una alfombrilla para el suelo.

En los trenes de Media Distancia no se facilita este material, por lo que la protección del espacio recae íntegramente en el tutor. Es responsabilidad obligatoria del viajero llevar su propio kit de higiene personal durante todo el trayecto.

A pesar de la flexibilidad de la medida, la normativa establece ciertos límites bien definidos. Quedan excluidos del servicio los perros menores de un año de edad, las hembras en celo y todos aquellos animales catalogados como razas potencialmente peligrosas (PPP).

Tampoco estará permitido viajar con perros de hasta 40 kilos en trayectos que requieran enlace o transbordo entre varios trenes, así como en aquellos servicios que cuenten con planes alternativos de transporte por carretera o plazas sinergiadas.