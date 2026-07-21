Andrés Velencoso y su refugio de cuatro patas: "Herry es más un hermano que un perro en nuestra familia"

Para Andrés Velencoso, el concepto de hogar y familia va intrínsecamente ligado a una figura de cuatro patas. Desde que llegó a su vida hace casi trece años, su perro Herry ha ocupado un lugar sagrado en su día a día.

"Desde entonces ha habido una parte de mí muy completa", confiesa el modelo y actor en una entrevista con Mascotario. A punto de cumplir los 13 años, este emblemático Golden Retriever se ha convertido en el verdadero pilar emocional y hermano de todos en su casa.

Esta conexión tan real y ligada al tiempo libre y al disfrute fuera de la rutina diaria conecta de forma natural con el universo de OOTO (Out of the Office), de la cual es director creativo, imagen y embajador.

La marca de moda masculina, se suma a la celebración del Día Internacional del Perro con el lanzamiento de una colección cápsula especial inspirada en uno de los miembros más queridos de su universo: Herry The Dog.

La propuesta reúne dos camisetas desarrolladas en algodón 100%, protagonizadas por ilustraciones caninas, entre ellas una dedicada íntegramente a Herry.

Con esta colección, la firma pone el foco en la compañía, la lealtad y esos pequeños momentos cotidianos que forman parte de su estilo de vida.

Andrés Velasco y su perro Herry, al borde de una piscina. OOTO

Más allá de una cápsula puntual, se trata de una celebración de las historias reales y la relación con las mascotas, reforzando la forma de entender la moda vinculada a las experiencias personales.

Un flechazo a primera vista

La llegada de Herry a la vida de los Velencoso no fue casualidad, sino un cruce de caminos familiar.

"Es el más grandote de seis hermanos. Su padre es casi desconocido y la madre se llamaba Maya. En aquella época Sergio, mi primo, estaba saliendo con la dueña de Maya, y cuando nació Herry dijo: 'Este será para mi tío y para mis primos'", recuerda Velencoso.

La conexión fue instantánea, incluso antes de conocerse en persona: "Subieron la foto y nos enamoramos de él al minuto uno".

Ese vínculo trascendió la concepción habitual de una mascota desde el primer instante. Y ese momento marcó un antes y un después en su relación con los animales. Desde entonces, pasó a ser "más un hermano que un perro en la familia… es el hermano de todos nosotros".

Herry destaca por una personalidad imponente pero entrañable. "Es un perro muy feliz, con mucho carácter, como todos los Golden en general. La diferencia que podríamos decir con los otros es que es más grande de lo normal, es muy amable, acuático, juguetón, de estar por casa, pero también de querer salir", detalla su dueño.

Manías, devoción y un liderazgo compartido

Convivir con un perro de más de 40 kilos deja anécdotas imborrables. "De pequeñito, cuando lo sacábamos, quería tirarse al agua sí o sí. Entonces, él te miraba como diciendo, '¿me vas a dejar mojarme?' En verano se secaba fácil, pero en invierno era más complicado…", rememora divertido.

Esa pasión por las calas y el agua a veces derivaba en situaciones de puro nerviosismo: "Se ponía muy ansioso cuando le llevábamos a calas o al agua... Pero tú le ves feliz y disfrutando como nunca y al final te quedas con eso".

A lo largo de los años, Andrés y Herry han desarrollado una dinámica única donde no hacen falta las palabras. "A mí me ha visto siempre un poco como líder. A Herry le gustaba tirar… 'voy por aquí, voy por allá'. Los Golden son muy obedientes, pero si lo dejas es un perro que lidera".

Esa devoción es mutua y se nota en la forma en que Herry interactúa con su entorno. Si pudiera hablar, Velencoso asegura que la frase que diría con más frecuencia sobre él sería un simple y directo: "Te quiero".

Y es que la mirada del animal no deja lugar a dudas: "Yo creo que siempre te miran con devoción. Herry es más de... '¿Qué hacemos hoy? ¿Cuándo lo hacemos? Dime cuándo y estoy listo para ti'".

Por él, el modelo ha hecho todo tipo de sacrificios sin dudarlo: "Desde levantarte a altas horas de la mañana para poder sacarlo porque se encuentra mal, hasta meterle en tu cama porque te apetece".

Confiesa que siempre lo ha llevado a muchos sitios, es un perro muy todoterreno. "Hubo un momento en que no iba a ningún restaurante u hotel que no aceptara perros".

Un refugio emocional frente a la rutina

En los momentos más complejos, la presencia incondicional de Herry actúa como un bálsamo. "Los perros están ahí incondicionalmente, te cuidan, se quedan y te miran. Tienen ese sentido también muy desarrollado, saben cuándo estás un poquito más triste".

Andrés Velasco y su perro Herry. OOTO

Aunque actualmente Herry reside en la casa familiar y no vive con él a diario, las visitas son constantes: "Cuando estoy con él me lo llevo a pasear o a mi casa, aunque esto último no le gusta demasiado, se pone incómodo… él es mucho de estar en su casa".

Tiene muchas virtudes, pero la paciencia es la más agradecida. "El perro no se cansará nunca de estar ahí esperando, de mirarte, de darte besos".

Escapadas a la nieve

Los viajes con un compañero tan grande han requerido siempre cierta logística, condicionando algunas de sus escapadas. A veces, no han podido viajar todo lo que les hubiera gustado, pero siempre mirando al bienestar del perro.

"Meterlo en un coche que no está habilitado para él es un poco frustrante, entonces nos hemos privado de hacer viajes con él por no pegarle esos mareos". Lo más lejos que ha ido con Herry ha sido Andorra. "Estuvimos en la nieve, que nos encanta".

De aquellas travesías guarda momentos inolvidables: "Una vez que lo llevamos a la montaña, aunque sin nieve, se encontró con vaquitas. Fue muy gracioso ver a Herry jugando con una vaca pequeña".

El paso del tiempo y una banda sonora compartida

Al ponerle banda sonora y título a su vida juntos, Velencoso elige la canción Contigo de Travis Birds y visualiza su historia compartida a través de la literatura: Un chico y su perro en el fin del mundo de Charlie Fletcher, un "libro cuyos protagonistas podríamos ser Herry y yo, su servidor".

Hoy, el paso de los años es inevitable, pero Andrés afronta esta etapa madura de su compañero con absoluta ternura y aceptación. "Ahora vemos a Herry ya adulto, abuelete… le van pesando las piernas, se ha quedado sordo. Eso ha sido un gran golpe porque no entendíamos por qué ladraba mucho y de manera distinta, como si fuera mudo".

Lejos del dolor, la mirada hacia el futuro se llena de gratitud: "Nos vienen momentos nostálgicos. Es un perro buenísimo, cariñosísimo, leal… uno más de la familia, siempre nos ha hecho compañía, hemos pasado muchos momentos con él. Nos ha regalado buenísimos momentos que recordar de manera también positiva y amorosa".