Los expertos en animales lo confirman: los perros sueñan con sus humanos favoritos mientras duermen

"Los animales tienen sueños super locos", afirman los expertos del Observatorio del Bienestar Animal en un post de Instagram. La ciencia ha logrado "espiar" el cerebro de otras especies para demostrar que, efectivamente, el mundo de los sueños no es exclusivo de los humanos.

También sus cerebros pasan exactamente por las fases NREM y REM, simulando la realidad con tanta intensidad, experimentando una narrativa interna.

"Algunas aves ensayan su canto mientras duermen como si estuvieran practicando para atraer pareja", afirman. La investigación sobre el sueño de las aves se centró en un pequeño pájaro cantor.

Los científicos colocaron sensores en el área del cerebro del ave que controla el canto y descubrieron que, mientras dormían, recreaban las mismas partituras.

Básicamente, el cerebro del ave repasa nota por nota la melodía que usará al día siguiente para cortejar a su pareja o defender su territorio, consolidando el aprendizaje motor sin emitir un solo sonido.

Tu perro sueña contigo

Además, los perros tienen ciclos de sueños muy parecidos a los nuestros, pasando también por la fase REM, que es donde ocurren los sueños más vívidos. "Tu perro puede estar soñando contigo cuando lo ves moviéndose mientras duerme", afirman los expertos.

Dado que los perros domésticos están extremadamente apegados a sus dueños, su día a día gira en torno a tu olor, tu voz, tus gestos y el momento en que les das de comer o juegas con ellos.

Cuando ves a tu perro mover las patas o lloriquear levemente, está en fase REM. Una pequeña región del tallo cerebral llamada puente de Varolio se encarga de "paralizar" los músculos del cuerpo para que no actúen físicamente lo que sueñan.

En cachorros y perros ancianos, este sistema es menos eficiente, por lo que "actúan" más sus sueños.

Los pulpos reviven experiencias

Por otro lado, un estudio liderado por la neurocientífica Sylvia Medeiros en Brasil analizó el comportamiento del Octopus insularis y determinó que los pulpos tienen una vida nocturna de lo más compleja.

Los investigadores descubrieron que estos cefalópodos pasan por un "sueño tranquilo" y un "sueño activo".

Durante ciclos que duran apenas un par de minutos, el pulpo cerrado y quieto comienza a contraer sus pupilas, mover los tentáculos y, lo más espectacular, cambiar drásticamente de color y textura de piel.

"Los pulpos cambian de color mientras duermen como si estuvieran 'reviviendo' experiencias", afirman desde el Observatorio.

Que estos patrones cambien de forma tan dinámica mientras duermen sugiere fuertemente que su cerebro está procesando y reviviendo las experiencias sensoriales y de supervivencia vividas durante el día.

Los ratones corren laberintos

El cerebro de los ratones también ha sido investigado para averiguar cómo funcionan sus sueños. Es uno de los experimentos de neurociencia más famosos del mundo, realizado en 2001 por Kenway Louie y Matthew Wilson en el prestigioso MIT.

Entrenaron a ratas para correr por un laberinto circular a cambio de comida mientras registraban la actividad de miles de neuronas individuales en el hipocampo (el centro de la memoria y la orientación espacial).

Al analizar la actividad cerebral mientras las ratas dormían en fase REM, descubrieron que los patrones de activación de las células de lugar (las neuronas que mapean el espacio) eran idénticos a los registrados mientras recorrían el laberinto.

"Su cerebro repetía el recorrido mientras dormían", confirman también los expertos de Bienestar Animal.

El cerebro de los roedores repetía el laberinto de forma tan precisa que los investigadores podían saber exactamente en qué parte del laberinto "soñado" se encontraba la rata y si en su sueño estaba corriendo o parada descansando.