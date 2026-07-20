España cambia las normas: lo que ocurre en un camión de transporte animal puede acabar en los tribunales

Cada vez más personas descubren que los veterinarios hacen mucho más que atender consultas clínicas. El transporte de animales y alimentos implica riesgos sanitarios, legales y de bienestar animal. Los informes periciales veterinarios ayudan a analizar incidencias relacionadas con cadena de frío, bioseguridad, estrés o contaminación.

Detrás de muchos conflictos relacionados con animales existe una realidad poco conocida: la figura del perito veterinario. En temas relacionados con transporte de alimentos y animales, muchas personas desconocen que existen veterinarios especializados capaces de analizar situaciones complejas desde un punto de vista técnico y objetivo.

Cada vez son más frecuentes los casos donde la ciencia veterinaria ayuda a resolver dudas relacionadas con convivencia, bienestar animal, seguros, custodias o reclamaciones. Desde problemas de comportamiento hasta accidentes, transporte, maltrato o conflictos económicos, la figura del perito veterinario tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad.

Estos especialistas pueden estudiar documentación, realizar exploraciones, analizar pruebas y emitir informes técnicos que ayudan a jueces, compañías aseguradoras, abogados y particulares a comprender qué ocurrió realmente.

La veterinaria no solo cura animales: también ayuda a entender situaciones complejas y aporta pruebas objetivas cuando aparecen conflictos o dudas.

No todos los informes periciales ofrecen el mismo nivel de seguridad técnica. Contar con un gabinete especializado como PERIVET supone disponer de una estructura profesional, especialistas coordinados, protocolos de calidad y experiencia real en procedimientos complejos.

Frente a modelos improvisados o estructuras sin soporte técnico suficiente, PERIVET aporta respaldo científico, cobertura nacional y una clara apuesta por la formación universitaria de calidad en pericia veterinaria junto a entidades académicas de prestigio. Porque la diferencia entre una simple opinión y una pericial sólida muchas veces está en la preparación, la metodología y la capacidad real de defender técnicamente un caso.