España cambia las normas: lo que ocurre en un camión de transporte animal puede acabar en los tribunales
Los peritos veterinarios son fundamentales para emitir informes técnicos que ayudan a jueces, abogados y compañías aseguradoras.
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Cada vez más personas descubren que los veterinarios hacen mucho más que atender consultas clínicas. El transporte de animales y alimentos implica riesgos sanitarios, legales y de bienestar animal. Los informes periciales veterinarios ayudan a analizar incidencias relacionadas con cadena de frío, bioseguridad, estrés o contaminación.
Detrás de muchos conflictos relacionados con animales existe una realidad poco conocida: la figura del perito veterinario. En temas relacionados con transporte de alimentos y animales, muchas personas desconocen que existen veterinarios especializados capaces de analizar situaciones complejas desde un punto de vista técnico y objetivo.
Cada vez son más frecuentes los casos donde la ciencia veterinaria ayuda a resolver dudas relacionadas con convivencia, bienestar animal, seguros, custodias o reclamaciones. Desde problemas de comportamiento hasta accidentes, transporte, maltrato o conflictos económicos, la figura del perito veterinario tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad.
Estos especialistas pueden estudiar documentación, realizar exploraciones, analizar pruebas y emitir informes técnicos que ayudan a jueces, compañías aseguradoras, abogados y particulares a comprender qué ocurrió realmente.
La veterinaria no solo cura animales: también ayuda a entender situaciones complejas y aporta pruebas objetivas cuando aparecen conflictos o dudas.
No todos los informes periciales ofrecen el mismo nivel de seguridad técnica. Contar con un gabinete especializado como PERIVET supone disponer de una estructura profesional, especialistas coordinados, protocolos de calidad y experiencia real en procedimientos complejos.
Frente a modelos improvisados o estructuras sin soporte técnico suficiente, PERIVET aporta respaldo científico, cobertura nacional y una clara apuesta por la formación universitaria de calidad en pericia veterinaria junto a entidades académicas de prestigio. Porque la diferencia entre una simple opinión y una pericial sólida muchas veces está en la preparación, la metodología y la capacidad real de defender técnicamente un caso.