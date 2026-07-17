Ferran Torres, el futbolista que rescata perros callejeros y ha diseñado su espectacular casa con exclusivos 'oasis caninos'

Para muchos atletas de élite, el éxito se mide en títulos, contratos millonarios o Balones de Oro.

Sin embargo, para Ferran Torres, el delantero valenciano de 26 años, una parte fundamental de su felicidad se mide en lametones y colas agitadas.

El futbolista ha demostrado en infinidad de ocasiones que su pasión por el balón solo es equiparable al amor incondicional que siente por los animales.

Una devoción que no solo se queda en palabras o publicaciones en redes sociales, sino que define su activismo y ha condicionado por completo el diseño del lugar donde vive.

Una infancia rodeada de amor incondicional

El estrecho vínculo de Ferran con el mundo canino no es una moda reciente; viene desde la cuna.

Criado en Foios (Valencia), creció en un hogar donde los animales siempre fueron considerados un miembro más de la familia.

Junto a su hermana Arantxa, su máxima confidente y gran apoyo, compartió su niñez y sus primeros pelotazos con una inolvidable manada que sembró en él la semilla de la concienciación animal.

El primero en marcar su vida fue Rex, un leal pastor alemán que se convirtió en su inseparable guardián de la infancia en Foios.

Rex y Milo @ferrantorres

Su pérdida dejó un vacío tan profundo que tanto Ferran como su hermana decidieron tatuárselo en la piel, inmortalizándolo como un símbolo de amor y unión familiar.

Con el tiempo, el compromiso familiar con el bienestar animal los llevó a apostar decididamente por la adopción.

Así llegaron Minnie, una cariñosa podenca andaluza, y Lluna, una majestuosa perra lobo checoslovaca.

Ambas perritas crecieron con él en su localidad natal y lo han acompañado fielmente durante años, siendo el pilar que lo ha visto evolucionar desde las promesas del fútbol base hasta convertirse en estrella internacional.

Su creciente activismo fuera del campo le permitió cruzar su camino con Milo, un tierno cachorro callejero que fue rescatado en Bulgaria.

"Desde que yo nací, fui rodeado por perros. No recuerdo la vida sin la compañía de ellos", ha confesado abiertamente el futbolista al hablar de sus raíces.

Gavà: una mansión de lujo pensada para sus perros

Esa profunda conexión ha llevado al jugador azulgrana a tomar decisiones de peso en su vida diaria, incluida la elección y reforma de su vivienda.

Ferran reside en una exclusiva zona residencial de Gavà, un entorno natural privilegiado a solo 20 minutos del centro de Barcelona que en el entorno futbolístico se conoce popularmente como 'La Finca de Barcelona', debido a la gran cantidad de entrenadores y astros del club que se refugian allí buscando privacidad.

La propiedad es una imponente vivienda de dos plantas que cuenta con comodidades del más alto nivel, como una gran piscina, un frondoso jardín repleto de plantas y una sauna finlandesa.

Sin embargo, lo que verdaderamente hace especial a esta casa no son los lujos para humanos, sino sus meticulosos "espacios caninos".

Ferran ha diseñado y adaptado amplias zonas de su propiedad exclusivamente para sus perros, creando auténticos oasis donde las mascotas pueden correr, ejercitarse y descansar en total libertad y seguridad.

El "mundialista favorito" de los perros de rescate

El jugador se ha convertido en una de las caras más visibles del fútbol de élite en la lucha contra el abandono y el maltrato animal.

De hecho, su admirable labor fuera del campo fue el eje central de un aclamado episodio del programa de Telemundo, "Mi mundialista favorito" (My New Favorite Futbolista), que destacó su constante dedicación a dar visibilidad y recursos para rescatar perros callejeros.

Ferran Torres y su perra Lluna. @ferrantorres

A nivel internacional, colabora de forma activa con fundaciones protectoras como la Wild at Heart Foundation, utilizando su masivo altavoz como estrella del fútbol para promover la adopción a escala global y financiar refugios que salvan a animales desamparados.

Su cable a tierra contra la presión de la élite

Más allá de la filantropía, sus perros cumplen un rol vital en su salud mental.

Sometido a la altísima exigencia del fútbol profesional y a la disciplina en los entrenamientos diarios, el delantero encuentra en sus canes el refugio perfecto para desconectar.

Es habitual ver a Ferran paseando tranquilamente con sus mascotas por las calles y playas de Barcelona, utilizándolo como una terapia de relajación necesaria.

En un universo tan efímero y exigente como el fútbol, donde un día se es héroe y al otro se reciben críticas, el valenciano sabe que al cruzar la puerta de su casa sus perros no entienden de actas arbitrales ni de sequías goleadoras; para ellos, él es simplemente su compañero favorito.