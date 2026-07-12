El pueblo de madera donde 30 perros abandonados se curan del trauma: "Más de 30 cabañas para una segunda oportunidad"

Para un perro que ha conocido la crueldad del maltrato o la fría soledad del abandono, la llegada a un refugio tradicional puede convertirse en una nueva pesadilla.

Las jaulas de metal, el eco de los ladridos desesperados y el suelo de cemento suelen elevar los niveles de estrés, cronificando traumas que dificultan su posterior adopción.

Consciente de esta trágica realidad, el veterinario polaco Dr. Radosław Fedaczyński decidió que era hora de romper las reglas del bienestar animal. Así nació Psia Wioska ("La Aldea de los Perros"), un proyecto revolucionario pionero en el mundo que sustituye las rejas por hogares de verdad.

Del trauma a la dignidad

La semilla de esta mini-ciudad canina se plantó oficialmente el 15 de marzo de 2018. El Dr. Fedaczyński, a través de su organización benéfica Fundación ADA (Fundacja ADA), en Przemyśl, Polonia, se propuso un objetivo ambicioso: crear un centro de pre-adopción avanzado que no pareciera una cárcel, sino un vecindario idílico.

Financiada exclusivamente por las donaciones de amantes de los animales de todo el planeta, la aldea comenzó construyendo su primera casita para un perro rescatado llamado Forest.

Hoy en día, el complejo cuenta con 10 coloridas cabañas de madera, con la meta final de expandirse hasta alcanzar las 40 viviendas.

En Psia Wioska no existen los cheniles comunitarios. Los perros viven en grupos reducidos de dos o tres por cabaña para fomentar una socialización sana.

Lo verdaderamente sorprendente es el interior de estos hogares a escala: están completamente equipados con aire acondicionado, calefacción, sofás, alfombras, camas y música o televisión de fondo.

El propósito de este despliegue no es el mero lujo, sino la rehabilitación psicológica conductual:

Simulación de la vida real: Al habitar un espacio idéntico a una casa humana, los animales aprenden desde el primer día a no destrozar los muebles y a hacer sus necesidades en sus patios delanteros privados y vallados.

Desensibilización sonora: Los entrenadores utilizan altavoces para reproducir de forma controlada ruidos cotidianos que suelen aterrar a los perros (como tormentas, fuegos artificiales, el sonido de una aspiradora o el timbre de la puerta) hasta que se acostumbran a ellos.

"El objetivo es que cuando una familia adopte a uno de nuestros perros, la adaptación sea inmediata. Queremos que el porcentaje de devolución al refugio sea del cero por ciento", explican desde la Fundación ADA.

Más allá de las casas

El proyecto ha seguido creciendo de manera imparable. Actualmente, la aldea funciona como un complejo de salud integral. Cuenta con un centro clínico de rehabilitación de última generación dotado con cintas de correr subacuáticas para recuperar la movilidad de animales heridos.

Además, los residentes disfrutan de un SPA canino profesional donde se les devuelve la dignidad física a través de baños y cuidados terapéuticos, pistas de agility para el juego y, recientemente, una escuela canina con 22 salas especializadas y un "bosque de oxígeno" diseñado exclusivamente para su relajación.

Con una población flotante de entre 20 y 30 perros que se renueva constantemente a medida que se concretan las adopciones, Psia Wioska demuestra que la arquitectura y la empatía pueden curar las heridas más profundas.

Lo que para muchos empezó pareciendo un cuento de hadas, hoy es una realidad que está cambiando el paradigma del rescate animal en todo el mundo.