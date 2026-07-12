Kristen Stewart, actriz, 36 años: "Salvé a mi perro Cole y ahora estoy obsesionada con el rescate de animales"

En una industria donde el éxito a menudo se mide en contratos multimillonarios y apariciones en alfombras rojas, Kristen Stewart ha encontrado su verdadero refugio en la absoluta normalidad.

Lejos de la excentricidad que rodeó su juventud —cuando su familia saltó a los titulares por criar imponentes híbridos de lobo en su rancho—, la actriz nominada al Óscar ha construido un hogar mucho más terrenal en Los Ángeles.

¿El centro de su universo actual? Su prometida, la guionista Dylan Meyer, y el verdadero rey de la casa: un perro mestizo llamado Cole.

Para Kristen y Dylan, el amor por los animales no es una pose para las redes sociales. De hecho, mientras otras celebridades de Hollywood optan por presumir de cachorros de diseño de miles de dólares, la pareja se ha mantenido fiel a una filosofía muy clara: la adopción y el rescate.

El tercer miembro de la familia

Cole llegó a la vida de la pareja para consolidar el hogar que han construido juntas. Adoptado en un refugio local de Los Ángeles, este perro mestizo de tamaño mediano-grande y pelaje oscuro se ha convertido en unaextensión inseparable de la pareja.

Quienes siguen de cerca la rutina de la actriz saben que Cole no es una mascota "de interiores" ni de las que se quedan al cuidado de personal de servicio.

En una ciudad obsesionada con las apariencias, una de las estampas más repetidas por los fotógrafos locales es la de Kristen y Dylan, vestidas con ropa informal, gorras y zapatillas, recorriendo los senderos de las colinas de Los Ángeles o paseando por su barrio.

Y Cole, caminando siempre a su ritmo, con una tranquilidad pasmosa que demuestra lo acostumbrado que está al trote de la ciudad. "Simplemente, estoy obsesionada con rescatar a los perritos", afirmó en una entrevista con el programa estadounidense Live! with Kelly and Michael.

El "cable a tierra"

Para una estrella que ha vivido bajo la lupa pública desde la adolescencia, mantener la cordura en Hollywood requiere de anclas emocionales fuertes. Su relación con Dylan Meyer ha sido, sin duda, su mayor pilar en los últimos años, pero la rutina doméstica que comparten con Cole es su principal toma a tierra.

Pasear a Cole, encargarse de sus cuidados y compartir largas caminatas matutinas es el ritual diario que les permite desconectar de la presión de los rodajes y las campañas publicitarias.

Al final del día, cuando los flashes de las cámaras se apagan y los vestidos de alta costura regresan a sus fundas, Kristen Stewart vuelve a ser simplemente una persona más paseando a su perro por el vecindario, disfrutando de la vida tranquila que siempre eligió construir.