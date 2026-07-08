Ya es oficial: un informe veterinario puede cambiar el curso de una denuncia por maltrato animal

El maltrato animal no siempre se ve a simple vista. Detrás de un perro extremadamente delgado, un gato con heridas sin tratar o un animal que vive en condiciones insalubres puede haber una situación de sufrimiento prolongado que necesita ser acreditada con rigor.

En estos casos, el informe de peritos veterinarios puede resultar decisivo. Su trabajo consiste en valorar el estado del animal, describir lesiones, analizar si existen signos compatibles con abandono o violencia y aportar una explicación técnica que pueda entender un juez, una administración o una familia afectada.

Fotografías, radiografías, analíticas o estudios toxicológicos pueden ayudar a demostrar si una lesión es reciente, si hubo traumatismos repetidos o si el animal llevaba tiempo sin recibir atención. También permiten diferenciar un accidente de una posible situación de negligencia grave.

Proteger al animal

Contar con una valoración independiente evita que la denuncia dependa solo de impresiones o testimonios. El objetivo es proteger al animal, aclarar los hechos y ofrecer una base sólida para actuar con justicia y responsabilidad.

Por eso, más allá de la emoción que suele acompañar a estos casos, disponer de una mirada técnica ayuda a separar hechos, dudas y responsabilidades. Esa mirada puede ser clave tanto para quien reclama como para quien necesita defender que actuó correctamente.

Para una persona no especializada, estos conflictos pueden resultar difíciles de entender. A menudo hay informes clínicos, facturas, fotografías, mensajes, contratos o versiones diferentes de lo ocurrido.

La intervención de peritos veterinarios permite ordenar toda esa información y convertirla en una explicación clara, basada en datos y no solo en percepciones.

Evitar alargar los conflictos

La utilidad de estos informes no se limita a un juicio. También pueden servir para negociar con una aseguradora, alcanzar un acuerdo entre particulares, orientar a un abogado o decidir si una reclamación tiene base suficiente. En muchos casos, contar con una valoración independiente evita alargar conflictos y permite tomar decisiones más tranquilas.

Desde PERIVET, gabinete nacional de peritaje veterinario, ayudamos a particulares, protectoras, abogados y administraciones a contar con informes claros y rigurosos en casos de posible maltrato animal.

Si existen dudas sobre lesiones, abandono o sufrimiento, disponer de peritos veterinarios especializados puede marcar la diferencia para proteger al animal y actuar con seguridad.