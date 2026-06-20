Los veterinarios coinciden: añadir agua al pienso de tu gato cada 2 días aporta una hidratación necesaria

Muchos dueños de felinos se enfrentan al reto de mantener a sus mascotas adecuadamente hidratadas, especialmente cuando el presupuesto no permite comprar comida húmeda de forma constante.

Ante esto, surge una pregunta muy común: ¿es recomendable añadir agua directamente al alimento seco para simular la comida húmeda?

Carlos Gutiérrez, veterinario clínico, responde a esta duda y explica los beneficios y riesgos de esta práctica.

Los beneficios de la hidratación extra

En un vídeo de YouTube, el experto explica que el principal objetivo de dar comida húmeda a los gatos es asegurar su hidratación, ya que de esta forma "están bebiendo aunque estén comiendo".

Añadir agua a la dieta aporta una humedad adicional que resulta muy beneficiosa, especialmente para la salud de sus riñones.

Si decides añadir agua al alimento seco, y tu gato tolera encontrarse los granitos más blandos, ya que a algunos no les gusta la textura, efectivamente "estarás consiguiendo aportar una humedad extra a la comida que también le va a repercutir de una manera positiva".

El riesgo para la salud dental

A pesar de los beneficios para los riñones, el experto es claro en su advertencia: no se debe abusar de esta práctica.

Añadir agua al pienso es algo que se debería hacer "solamente algunas veces quizás una vez cada dos o tres días o una vez al día como muchísimo".

El problema principal radica en la higiene bucal del animal. El veterinario advierte que si un gato se alimenta exclusivamente de comida mojada, "al final sus dientes se van a ensuciar un poco más y puede ser que terminen padeciendo enfermedad periodontal".

A diferencia de la comida húmeda, "se ha demostrado que los alimentos secos sí ayudan a prevenir esta enfermedad periodontal" gracias a la fricción que ejercen sobre los dientes.

La pauta de alimentación recomendada

Para encontrar el equilibrio perfecto entre una buena hidratación y el cuidado dental, el profesional recomienda establecer una rutina mixta.

Lo ideal es mantener el alimento seco durante la mayor parte de la jornada (por ejemplo, por la mañana o durante todo el día) y ofrecer la ración de alimento húmedo o mojado solo una vez al día.

En conclusión, la regla de oro según el especialista es clara: "no siempre ponerle su alimento mojado con agua".

Alternar texturas garantizará que tu gato obtenga los beneficios renales del agua sin sacrificar la limpieza de sus dientes.