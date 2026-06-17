Ya es oficial: el Tribunal Superior paraliza el sacrificio de Ikram, la perrita que llegó en patera a Ibiza

La historia de Ikram, la pequeña perrita que conmovió a la sociedad tras sobrevivir a una travesía en patera el pasado año y verse atrapada en un laberinto burocrático, ha dado un giro histórico.

Lo que parecía un destino inevitable bajo la estricta y fría normativa de Sanidad Exterior se ha transformado en un rayo de esperanza: el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha estimado la medida cautelar que paraliza, de forma inmediata, la orden de sacrificio del animal.

La Dirección General de Salud Pública del Govern balear había ordenado de manera reiterada la eutanasia preventiva de la perra al proceder de un país extracomunitario (Argelia) y carecer de la certificación oficial de la vacuna de la rabia.

Estos protocolos fueron diseñados para blindar la seguridad sanitaria general, pero no contemplan excepciones humanitarias.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza (Ajuntament d'Eivissa), lejos de bajar los brazos, decidió llevar el caso hasta el final. A través de su Concejalía de Bienestar Animal, el consistorio interpuso un recurso contencioso-administrativo complementado con la solicitud de medidas cautelares urgentes para congelar la ejecución.

La resolución judicial da ahora la razón al Ayuntamiento, dictaminando que Ikram no será sacrificada y permanecerá bajo estricta vigilancia veterinaria mientras se resuelve el fondo del asunto.

El sentido común frente a la rigidez de la norma

"Desde el momento de su llegada hemos trabajado sin descanso para que no se sacrificara al animal", celebra el partido político PACMA implicado en su defensa, que desde mayo han canalizado el clamor popular -con más de 11.000 firmas- para exigir una salida ética.

El auto del TSJIB valida la alternativa por la que tanto habían peleado el Ayuntamiento y formaciones como el Partido Animalista (PACMA): sustituir la medida irreversible del sacrificio por un aislamiento controlado y supervisado por profesionales.

Ikram continuará bajo custodia veterinaria, recibiendo los controles necesarios para certificar de manera definitiva que no representa ningún peligro para la salud pública. El objetivo final es claro: que el sentido común y la empatía prevalezcan para que la perrita pueda reunirse muy pronto con su responsable.

Un precedente para el futuro de las fronteras

Más allá de salvar la vida de este animal en particular, el caso de Ikram ha encendido un debate estructural e impostergable sobre la gestión de las fronteras y los seres vivos.

"Mientras siga viniendo gente en situación vulnerable, seguirán llegando animales, y ellos no pueden pagar las consecuencias", recordaban desde las protectoras al inicio de esta campaña.

Esta victoria judicial no solo protege a Ikram, sino que redobla la presión sobre las autoridades estatales y autonómicas para la implantación de nuevos protocolos oficiales.

Las entidades de bienestar animal exigen de manera firme que, ante futuras entradas de mascotas en las mismas circunstancias, la ley active mecanismos éticos de contención, como cuarentenas obligatorias, analíticas exhaustivas y planes de vacunación, en lugar de recurrir de forma sistemática al sacrificio.

Por el momento, en Ibiza se respira un aire de alivio. La "pequeña náufraga" ha ganado la batalla más difícil de su vida en tierra firme, demostrando que la justicia también puede tener espacio para la compasión.