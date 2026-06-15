Colombia endurece las normas: aumentan las penas hasta los 140 meses de cárcel para los maltratadores de animales

Hace unos días, se aprobó de forma definitiva en la Cámara de Representantes una ley histórica para Colombia.

Es una iniciativa impulsada por la senadora Esmeralda Hernández que cambia por completo las reglas jurídicas, pues introduce en el Código Penal el delito autónomo de "Acceso Carnal con Animales" (coloquialmente conocida como la ley "No más zoofilia").

Antes de esta ley, el abuso sexual hacia un animal no existía como un delito independiente. Si alguien cometía este acto, las comisaría o fiscalías muchas veces no recibían la denuncia, o la procesaban bajo la categoría general de "maltrato" solo si el animal terminaba gravemente herido o muerto.

Castigos más severos

La ley saca el abuso sexual de la impunidad y define castigos severos de prisión efectiva. La pena de base va desde los 48 meses (4 años) hasta los 55 meses (4 años y 7 meses) de prisión.

Si se cumplen ciertas condiciones extremas, el castigo puede incrementar drásticamente hasta los 140 meses de cárcel (más de 10 años).

El castigo se vuelve mucho más severo si en la investigación de la Fiscalía se demuestra que se comercializa o difunde por internet los actos para lucrarse y si el delito es cometido por la persona encargada de cuidar al animal.

Además, las penas se disparan si el delito es cometido frente a niños, niñas o adolescentes y si se emplean métodos que prolongan el dolor o causen un sufrimiento desmedido al animal.

La Ley Ángel

Esta Ley contra el abuso sexual de los animales sigue el hilo de la Ley 2455 de 2025, popularmente conocida en Colombia como la "Ley Ángel", se bautizó así en honor a Ángel, un perrito que fue víctima de un ataque de extrema crueldad.

Su historia conmocionó al país y presionó al Congreso para actualizar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (que venía rezagado desde 1989).

Esta ley marca un antes y un después porque cambia las reglas del juego en la forma en que el Estado investiga y castiga el maltrato.

Al igual que con la Ley Ángel, esta norma incluye sanciones accesorias muy duras para asegurar que el agresor no vuelva a tener contacto con un ser sintiente.

Hasta por 4 años se le prohíbe ejercer cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación directa con animales.El condenado pierde el derecho a tener mascotas, adoptar o cuidar animales durante toda su vida.

Al fijar una pena mínima de 48 meses (4 años), esta ley bloquea automáticamente los beneficios de excarcelación inmediata. A partir de ahora, cualquier persona que cometa este tipo de abuso en Colombia se enfrenta a un proceso penal grave que se paga con prisión efectiva tras las rejas.