España endurece las normas: el Real Decreto 666/2023 prohíbe la venta directa de fármacos en las consultas de mascotas

Un perro y un gato en el veterinario. istock

España asiste a una crisis silenciosa en el ámbito de la salud animal.

Desde hace meses, miles de veterinarios de todo el país están luchando para revertir un decreto que limita su capacidad para tratar a los animales y dificulta el acceso a medicamentos esenciales.

El Real Decreto 666/2023 se aprobó con el objetivo de adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de Medicamentos Veterinarios y nació con la intención de transponer la normativa europea sobre medicamentos veterinarios.

El objetivo era garantizar la seguridad sanitaria, combatir de forma radical la resistencia a los antibióticos (un grave problema de salud pública mundial) y asegurar la trazabilidad absoluta de cada fármaco.

Para lograrlo, la ley introdujo el principio de "separación de funciones", un sistema idéntico al de la medicina humana: quien diagnostica y prescribe no puede vender el medicamento, evitando así posibles conflictos de interés comercial.

El choque con la realidad de las clínicas

Aunque la norma se aprobó en 2023, sus efectos más severos no se han sentido en el día a día hasta la llegada del 2 de enero de 2025, fecha en la que entró en vigor la obligatoriedad de los registros electrónicos avanzados y las restricciones más duras.

Ha sido entonces cuando la teoría legal ha chocado frontalmente con la práctica clínica de los animales de compañía.

Los profesionales del sector denuncian que la ley está diseñada pensando en la ganadería y los animales de abasto, pero que asfixia a las clínicas de mascotas debido a tres cambios drásticos.

Antes, el dueño salía de la consulta con el diagnóstico y el tratamiento en la mano. Ahora, el veterinario solo puede entregar la dosis exacta para las primeras horas de urgencia ("cesión").

Para el resto, debe emitir una receta para que el propietario acuda a una farmacia humana o comercializadora autorizada. Se finalizó así la dispensación directa de los medicamentos, dificultando la compra.

Además, muchos animales se trataban con medicamentos de humana por ser más económicos o por no existir formato veterinario. Ahora, la ley impone la "prescripción en cascada": si existe el equivalente veterinario en el mercado, es obligatorio recetarlo, aunque su precio sea hasta diez veces superior.

Cada receta, especialmente de antibióticos, debe registrarse de forma milimétrica en plataformas oficiales como PREVET, detrayendo un tiempo valioso de la atención al paciente y colapsando las consultas en casos de fallos informáticos.

Mascotas en riesgo y familias afectadas

Organizaciones en defensa de los animales como FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) y diversas plataformas profesionales advierten de que las consecuencias ya son reales.

"No es un problema corporativo de los veterinarios; afecta potencialmente al 47% de los hogares españoles que conviven con un animal", recuerdan desde el sector.

Los retrasos en la obtención de fármacos específicos en las farmacias convencionales (que a menudo no disponen de stock de medicamentos animales) y el incremento de los costes económicos están provocando, según denuncian, situaciones críticas y desenlaces fatales que se podrían haber evitado con una actuación rápida en la propia clínica.

La carrera contrarreloj de la ILP

Para intentar revertir esta situación, el sector veterinario y las protectoras han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

El objetivo de esta propuesta es modificar la legislación para que los veterinarios recuperen la libertad de prescripción clínica y se les reconozca la capacidad de dispensar los medicamentos directamente en sus centros, garantizando tratamientos rápidos y adaptados a cada bolsillo.

Sin embargo, el reto democrático es mayúsculo. La ley exige un mínimo de 500.000 firmas certificadas para que la propuesta pueda ser debatida en el Congreso de los Diputados. A las puertas de que finalice el plazo en el mes de agosto, la iniciativa apenas ha superado los 100.000 apoyos.

El sector hace un llamamiento urgente a la ciudadanía: la salud de casi la mitad de los hogares españoles está en juego, y sin la movilización social, la ley actual seguirá dictando las normas en la consulta de nuestras mascotas.