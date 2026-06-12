Mario Casas y sus 2 perras adoptadas: unos "ángeles caídos del cielo" que han cambiado su manera de ser y de vivir

Mario Casas es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos y cotizados del cine español. Sin embargo, detrás de las cámaras, los focos y las alfombras rojas, el ganador del Goya esconde una faceta mucho más calmada, hogareña y, sobre todo, animalista.

En los últimos años, el actor ha dado un giro radical a su estilo de vida, dejando atrás el bullicio del centro de las ciudades para mudarse al campo. ¿Los responsables de este cambio? Sus perros.

Para Mario, sus mascotas no son simples animales de compañía. En diversas entrevistas, el intérprete se ha referido a ellas como "ángeles caídos del cielo", confesando abiertamente que su presencia le ha transformado el ánimo, el carácter y la manera de ver la vida.

Las verdaderas dueñas de su corazón

El universo canino de Mario Casas está liderado por dos perras con historias muy diferentes, pero que han logrado un impacto idéntico en el bienestar emocional del actor.

Cora es una preciosa cruce de bóxer que lleva alrededor de una década al lado del actor. Ha sido su compañera fiel en las etapas de mayor éxito de su carrera, sirviendo como su cable a tierra tras los intensos rodajes.

El apego que Mario siente por ella es tan profundo que, durante una célebre entrevista en la que mostraba los objetos personales que lleva en su día a día, reveló que siempre viaja con el collar de Cora en su bolso, usándolo como un amuleto y un recordatorio constante de su hogar.

Dakota, una lección de paciencia y superación

La historia de Dakota, una mezcla de mastín que el actor adoptó, es quizás la que mejor refleja el compromiso de Casas con el bienestar animal.

Cuando Dakota llegó a su vida, arrastraba traumas profundos: estaba completamente aterrorizada, rechazaba el contacto humano y buscaba aislarse en los rincones de la casa.

Lejos de rendirse, Mario contrató los servicios de una etóloga para entender su mente. Siguiendo sus consejos, llegó a utilizar una correa de 15 metros dentro de casa para poder acercarse a ella de forma paulatina y sin invadir su espacio.

Tras meses de paciencia infinita y altas dosis de cariño, Dakota dejó atrás sus miedos. Hoy, es una perra feliz, cariñosa e inseparable de su dueño, protagonizando una de las historias de rehabilitación más tiernas del entorno de las celebridades.

Un altavoz para la adopción responsable

La experiencia con sus mascotas ha transformado al actor en un firme defensor de la adopción de animales. Mario aprovecha con frecuencia su enorme impacto en redes sociales y sus apariciones en televisión para lanzar mensajes de concienciación.

Su postura es clara: dar una segunda oportunidad a perros de refugios no solo transforma la vida del animal, sino también la de quien lo adopta.

"Los perros me han cambiado la vida, mi ánimo y mi manera de ser. Si alguna vez voy al cielo, espero que la bienvenida sea un perro corriendo hacia mí con felicidad", ha llegado a asegurar el actor.

Tanto es así que entre los planes a futuro del mayor de los hermanos Casas no figuran grandes lujos materiales, sino un sueño mucho más conectado con la naturaleza: adquirir un terreno de grandes dimensiones en el campo para poder crear su propio huerto y, sobre todo, convertirlo en un refugio personal para rescatar a muchos más perros de la calle.

Un final de película perfecto para un actor que ha encontrado su verdadera paz en la lealtad incondicional de sus compañeras de cuatro patas.