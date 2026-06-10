Ya es oficial: la población de perros y gatos en España crece un 14%, según el censo oficial de los últimos 5 años

España ha cambiado de piel, o más bien, de integrantes en el hogar. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado el primer censo oficial de mascotas del país, un documento que unifica los registros autonómicos entre 2021 y 2025 para ofrecer, por primera vez, una radiografía real y sin estimaciones.

El veredicto de los datos es incontestable: en España ya hay registrados 15.171.569 animales de compañía.

Esta cifra no es un simple número; es el reflejo de un giro sociológico y demográfico que coloca a las mascotas en el centro de la estructura familiar moderna.

Para ponerlo en perspectiva, la población de mascotas en España ya casi duplica a la de menores de 18 años (que ronda los 8,5 millones) y dibuja escenarios sorprendentes, como el de Galicia, donde los animales censados ya superan en número a toda la población joven menor de 35 años.

La resistencia canina y el 'boom' felino

El informe oficial confirma que el perro sigue siendo el rey indiscutible de las casas españolas. Con 7.562.893 ejemplares registrados, los canes representan prácticamente el 50% de todo el censo.

Su número es tan elevado que, por sí solos, ya superan ampliamente a la población de niños menores de 12 años en todo el territorio nacional. Sin embargo, la gran sorpresa del censo la protagonizan los gatos.

Aunque ocupan el segundo lugar con 5,61 millones de ejemplares (el 37% del total), son los que experimentan un crecimiento más vertical.

En los últimos cuatro años, los hogares españoles han sumado más de un millón de gatos nuevos, duplicando el ritmo de crecimiento de los perros en el mismo periodo.

El estilo de vida urbano, los horarios laborales y las viviendas de menor tamaño parecen estar empujando a los ciudadanos hacia la independencia felina.

Como curiosidad territorial, el mapa deja una excepción: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los únicos rincones de España donde hay registrados más gatos que perros.

El 13% restante del censo estatal lo completan casi dos millones de animales de otras especies, entre los que destacan aves, conejos, reptiles y tortugas.

El reflejo del "invierno demográfico"

La comparativa entre el número de animales y la población humana evidencia una pirámide demográfica invertida y unas tasas de natalidad a la baja que contrastan con un crecimiento del 14,1% en el registro de mascotas desde 2021.

Por comunidades autónomas, la distribución responde estrictamente al peso poblacional general.

Andalucía lidera el ranking con 3,26 millones de mascotas, seguida por Cataluña (1,98 millones), la Comunidad de Madrid (1,89 millones) y la Comunitat Valenciana (1,53 millones). En el lado opuesto, La Rioja, Melilla y Ceuta cierran la lista con las cifras más discretas.

Políticas de protección

Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en que este primer censo no persigue solo fines estadísticos. Disponer de un mapa preciso y unificado de los animales de compañía es un paso fundamental para la correcta aplicación de la Ley de Bienestar Animal.

De hecho, el Ejecutivo ya ha adelantado que estos datos se cruzarán de forma inmediata con el Ministerio del Interior.

>El objetivo prioritario será el diseño e implantación de protocolos específicos de protección animal ante situaciones de emergencia, catástrofes naturales o crisis humanitarias, garantizando que los animales no queden desamparados en planes de evacuación.

España ya no es solo un país de familias tradicionales; es, de forma oficial, un país de hogares multiespecie. Los datos del censo de 2026 cierran el debate: las mascotas ya no son un mero complemento en la vida de los españoles, sino una parte estructural de su tejido social.