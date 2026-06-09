Naturaleza y la dieta biológica: el camino para cuidar la salud de tu perro

Escapar de la rutina de la ciudad y apostar por un pienso alto en proteínas como el de Orijen™ es la clave para el bienestar físico y mental de los animales.

Llegar a casa y que tu perro te reciba moviendo la cola sigue siendo uno de esos pequeños momentos capaces de cambiar cualquier día. Los animales tienen el superpoder de hacer que los problemas desaparezcan. Su amor incondicional va más allá de la simple compañía: según el National Institutes of Health (NIH), interactuar con ellos reduce el cortisol (la hormona del estrés) y la presión arterial, mejorando así nuestra salud cardiovascular.

Pero esa relación también implica una responsabilidad. Igual que nosotros necesitamos actividad física, descanso y una alimentación equilibrada para sentirnos bien, nuestros perros dependen de una combinación similar de factores para mantener su salud física y emocional.

En un contexto cada vez más urbano, donde muchas mascotas pasan gran parte de su tiempo entre asfalto, tráfico y espacios reducidos, surge una pregunta importante: ¿estamos cubriendo realmente todas sus necesidades?

Más allá del paseo diario

Los paseos cotidianos son esenciales, pero para muchos perros no siempre resultan suficientes para estimular sus capacidades físicas y mentales.

El ruido constante, la falta de espacios abiertos y la escasez de estímulos naturales pueden generar situaciones de estrés o aburrimiento. Por eso, cada vez más expertos en comportamiento animal destacan la importancia de ofrecer experiencias que permitan a los perros explorar, olfatear y moverse libremente en entornos naturales.

Una ruta por el bosque, una caminata por la montaña o una escapada de fin de semana al campo no solo representan una oportunidad para hacer ejercicio. También les permiten activar conductas instintivas, descubrir nuevos olores y relacionarse con el entorno de una forma mucho más enriquecedora.

Para muchos propietarios, además, estas actividades se convierten en una forma de fortalecer el vínculo con sus animales y compartir tiempo de calidad lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

La alimentación también forma parte de la aventura

Pienso Orijen.

Toda esa actividad requiere energía. Ya sea durante una ruta exigente o en el día a día, la alimentación desempeña un papel fundamental en el bienestar de los perros.

Las proteínas de calidad contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, mientras que las grasas aportan una fuente eficiente de energía. A ello se suman vitaminas, minerales y otros nutrientes que participan en funciones esenciales para el organismo.

Por eso, cada vez más propietarios buscan fórmulas nutricionales que se acerquen a las necesidades biológicas reales de sus mascotas, priorizando ingredientes de origen animal y recetas elaboradas con un enfoque nutricional más completo.

Una filosofía inspirada en la naturaleza

Partiendo de esta idea surge el concepto de nutrición biológicamente apropiada, una filosofía que busca adaptar la alimentación a las características evolutivas de perros y gatos.

Bajo este enfoque trabaja Orijen™, una marca de pienso natural sin cereales para perros y gatos, cuyas recetas se elaboran con una elevada proporción de ingredientes de origen animal (entre un 85% y un 95%) e incorporan el modelo WholePrey™ (presa entera).

La propuesta consiste en utilizar no solo carne, sino también órganos, cartílago y otros componentes que aportan nutrientes de forma natural y ayudan a reproducir el perfil nutricional que los animales obtendrían en su dieta ancestral.

La carne aporta proteínas de alta calidad; los órganos proporcionan vitaminas y minerales de forma natural; y elementos como el cartílago y el hueso contribuyen al aporte de nutrientes presentes de manera habitual en la naturaleza.

Además, las recetas se complementan con frutas, verduras y otros ingredientes seleccionados para ofrecer una alimentación equilibrada y con una elevada densidad nutricional. Puedes descubrir la gran variedad de productos de Orijen Kiwoko.

Bienestar que empieza por lo esencial

No existe una fórmula mágica para garantizar una vida larga y saludable a nuestras mascotas. Sin embargo, sí existen hábitos que pueden marcar una diferencia significativa a lo largo de los años.

La actividad física regular, el contacto con entornos naturales y la estimulación mental son fundamentales para su bienestar. Pero para que todo ello sea posible, la alimentación ocupa un lugar central. Al fin y al cabo, cada paseo, cada carrera y cada aventura dependen de que el organismo disponga de los nutrientes necesarios para mantenerse fuerte y activo.

Por eso, cada vez más propietarios prestan atención no solo a la cantidad de alimento que ofrecen a sus perros, sino también a su calidad nutricional y al origen de sus ingredientes. Apostar por recetas ricas en proteínas de origen animal y adaptadas a sus necesidades biológicas puede contribuir al mantenimiento de la masa muscular, favorecer su vitalidad y acompañarlos en todas las etapas de su vida.

Porque disfrutar de más momentos juntos empieza mucho antes de salir de casa: empieza cada día en su cuenco.