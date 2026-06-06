Felipe Morales, biólogo: "España ha perdido 7 millones de gorriones, en solo 25 años su población ha caído un 20%"

España se enfrenta a una crisis medioambiental que, paradójicamente, pasa desapercibida para la inmensa mayoría de los ciudadanos: la alarmante desaparición de los gorriones comunes en los entornos urbanos. El biólogo Felipe Morales decidió analizar a fondo esta situación y exponer unas cifras que son realmente preocupantes.

"España ha perdido 7 millones y medio de gorriones y casi nadie está hablando de esto", advierte el joven en el vídeo, destacando que en solo 25 años su población ha caído un 20%, lo que significa que desaparecen unos 300.000 al año.

Esta crisis demográfica no es fruto de la casualidad, sino un reflejo directo y doloroso de la forma en que estamos transformando nuestros entornos. Según explica el autor, estas aves "han vivido con nosotros durante siglos y su situación actual es culpa nuestra".

Un termómetro de la salud urbana

Lejos de ser una simple anécdota, los gorriones funcionan como un termómetro exacto de la calidad ambiental de nuestros municipios. Su declive es un aviso de que el ecosistema urbano se está degradando a pasos agigantados, afectando colateralmente a los propios seres humanos.

"Los gorriones son un bioindicador directo de nuestras ciudades. Si ellos desaparecen es porque el entorno está empeorando". El motivo principal de esta pérdida masiva radica en los cambios drásticos de la planificación urbana moderna, que ha priorizado el asfalto frente a los ecosistemas vivos.

El experto señala tajantemente que "vivimos en ciudades cada vez más hostiles", y enumera los problemas estructurales a los que se enfrentan estas aves en su día a día: "menos vegetación, menos insectos, más contaminación, más pesticidas, incluso los edificios modernos que les dejan sin sitio para anidar". La falta de oquedades en las nuevas arquitecturas y las rehabilitaciones de fachadas los están dejando, literalmente, sin hogar.

Un síntoma de un problema global

Para Morales, la pérdida de esta ave es mucho más que un simple dato estadístico o ecológico; es el síntoma definitivo de una mala gestión ambiental que pagaremos caro.

"No es solo un pájaro, es una señal de que lo estamos haciendo de pena", reflexiona, y añade que "el gorrión representa la biodiversidad más cercana a la que ves al salir de tu casa y si incluso ellos están desapareciendo, quiere decir que el problema es más grande de lo que pensamos".

A pesar de este oscuro panorama, el biólogo no opta por el derrotismo y concluye su intervención con un mensaje de acción y optimismo. El autor nos recuerda que "aún estamos a tiempo de salvarlos" y propone medidas concretas, urgentes y necesarias para revertir la situación y renaturalizar las urbes.

Para Morales, la solución pasa por diseñar "más zonas verdes, más insectos y más espacios de refugio". Salvar al gorrión no es solo un acto de empatía hacia la fauna urbana, es, en definitiva, salvar la habitabilidad y el futuro de nuestras propias ciudades.