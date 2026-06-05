Los veterinarios coinciden: dejar a un perro encerrado en el maletero a más de 35 grados es una sensación térmica de 50

El aumento de las temperaturas trae consigo uno de los mayores peligros para nuestras mascotas: el golpe de calor. Se trata de una emergencia veterinaria grave que ocurre cuando la temperatura del animal aumenta tanto que su cuerpo pierde la capacidad de regularse y enfriarse por sí mismo.

Tal como advierte la veterinaria de ExpertoAnimal, esto es más habitual de lo que parece. "El golpe de calor puede ser rápido, ocurrir en minutos e incluso potencialmente mortal para tu perro".

Los expertos lanzan una alerta roja sobre una práctica que, lejos de ser un descuido, puede convertirse en una condena a muerte para las mascotas: dejar a un perro encerrado en el interior de un vehículo, y de forma aún más crítica, en el maletero.

"El coche se convierte en una estructura metálica capaz de absorber y concentrar la radiación", escriben en un comunicado oficial del Servicio de Investigación de la Fundación 30 Millions d'Amis.

"Un animal encerrado en esas condiciones se enfrenta a una muerte agónica en cuestión de minutos, pues sus mecanismos termorreguladores se colapsan por completo", añaden.

El efecto invernadero automovilístico

La creencia errónea de que los aparcamientos subterráneos protegen del calor debido a la ausencia de radiación solar directa sigue cobrando vidas de animales de compañía.

Los expertos veterinarios recuerdan que en estos entornos el aire tiende a estancarse, y el calor residual emitido por los motores de centenares de vehículos eleva drásticamente la temperatura ambiental fija.

A diferencia de los seres humanos, los caninos no poseen glándulas sudoríparas distribuidas por el cuerpo; dependen exclusivamente del jadeo y de la transpiración a través de sus almohadillas plantares para disipar el calor corporativo.

En un habitáculo cerrado, la humedad del propio jadeo satura el aire rápidamente, anulando la eficacia de este sistema. El aumento de temperatura corporal sigue una progresión letal:

A 21 °C exterior (10 min): El interior alcanza los 32 °C (Malestar moderado).

A 21 °C exterior (30 min): El interior alcanza los 42 °C (Riesgo crítico de golpe de calor).

A 35 °C exterior (15-20 min - Caso Lyon): El interior supera los 50 °C (Fallo multiorgánico y muerte inminente).

No existen cinco minutos

El colectivo veterinario insiste en que no existen "solo cinco minutos" cuando se trata de dejar a un animal expuesto a estas temperaturas. El choque térmico es tan sumamente rápido que las secuelas pueden ser irreversibles o fatales incluso si el animal logra ser rescatado con vida.

Además del evidente sufrimiento animal, las autoridades recuerdan que este tipo de conductas no solo están socialmente reprobadas, sino que están tipificadas como delito de maltrato animal en el Código Penal y severamente sancionadas por las leyes de bienestar animal.

Ante cualquier situación en la que se detecte a un perro encerrado en un coche o maletero bajo el sol, la recomendación es dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad (Policía o Guardia Civil) para proceder a su auxilio urgente.