Los veterinarios coinciden: el calor de perros y gatos en verano ya tiene una solución respaldada por la ciencia

Los perros y los gatos no gestionan el calor de la misma forma que los humanos.

Al carecer de glándulas sudoríparas en la piel, dependen casi exclusivamente del jadeo y de la transpiración a través de las almohadillas de sus patas para regular su organismo.

Cuando el termómetro se dispara, sus mecanismos naturales se vuelven insuficientes.

Ante este escenario, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE) advierte que el golpe de calor es una urgencia médica grave, posicionando a las alfombras refrigerantes como una solución preventiva respaldada por la ciencia

¿Cómo funciona la tecnología glacial sin cables ni agua?

El secreto de estos dispositivos no es mágico, sino pura termodinámica aplicada al descanso animal.

Existen dos variantes principales en el mercado avaladas por expertos en bienestar:

Gel autoenfriable por presión: El interior alberga un gel polímero endotérmico no tóxico. Cuando la mascota se tumba, el propio peso de su cuerpo activa una reacción física en el gel que absorbe de forma activa el calor excedente del animal.

El interior alberga un gel polímero endotérmico no tóxico. Cuando la mascota se tumba, el propio peso de su cuerpo activa una reacción física en el gel que absorbe de forma activa el calor excedente del animal. Tejido técnico disipador: Fibras textiles de alta conductividad térmica que eliminan el calor de manera continua hacia el ambiente, reduciendo la superficie de descanso hasta 4 °C por debajo de la temperatura ambiental.

Tal y como explica el reconocido veterinario Carlos Rodríguez, presidente de la Fundación Mascoteros, «los mecanismos de termorregulación de los animales mayores o braquicéfalos son muy limitados; un colchón de gel autoenfriable no es un lujo, es una herramienta terapéutica que previene el colapso vascular por calor en pleno verano».

Además, al no requerir electricidad ni agua, se elimina cualquier riesgo de accidentes domésticos o fugas si la mascota muerde la superficie.

El ciclo de recarga automática

El efecto de absorción térmica es temporal pero cíclico. Tras unas dos o tres horas de uso continuo, el material se satura al igualar la temperatura del animal.

El proceso de "recarga" es sumamente sencillo: basta con que la mascota se levante durante 15 o 20 minutos.

Al quedar libre, el componente libera de forma natural el calor acumulado hacia el aire, recuperando sus plenas propiedades refrigerantes automáticamente.

Beneficios clínicos contrastados

Especialistas del Grupo de Medicina Felina (GEMFE) recuerdan que los gatos son expertos en ocultar el malestar térmico, buscando instintivamente superficies frías.

Introducir este elemento ofrece ventajas veterinarias cruciales:

Prevención del estrés térmico: Vital en razas propensas a sufrir por el calor, como los perros bulldog o carlinos, y gatos de pelaje denso como los persas.

Vital en razas propensas a sufrir por el calor, como los perros bulldog o carlinos, y gatos de pelaje denso como los persas. Alivio articular: El diseño acolchado combinado con el efecto frío reduce la inflamación en mascotas senior con artrosis o displasia.

El colchón glacial no es un capricho estético, sino una inversión directa en la salud de tu compañero de cuatro patas, garantizándole un descanso digno, fresco y protector.