La UE cambia las normas: el nuevo Reglamento sobre el bienestar animal protegerá a más de 150 millones de perros y gatos

Las mascotas de la Unión Europea están de enhorabuena. En un movimiento histórico, la UE acaba de aprobar de forma definitiva el Reglamento sobre el bienestar de los perros y los gatos y su trazabilidad.

Tras recibir el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo a finales de abril, el Consejo de la UE ha dado el visto bueno definitivo a una ley que promete cambiar para siempre las reglas del juego, blindando la salud de nuestros animales y asestando un golpe letal a las mafias del tráfico ilegal.

Hasta ahora, el bienestar de los animales de compañía dependía de un rompecabezas de normativas diferentes en cada país. Con esta nueva legislación uniforme, Europa establece por primera vez un estándar mínimo y obligatorio para proteger a los más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos que viven en los hogares europeos.

El fin del anonimato en internet y las estafas online

Las redes sociales y las plataformas de anuncios clasificados se habían convertido en el escaparate perfecto para el comercio ilegal de cachorros criados en condiciones deplorables. La nueva norma corta el problema de raíz:

Identificación obligatoria: A partir de ahora, cualquier plataforma web que publique un anuncio de venta o adopción de una mascota tendrá que verificar obligatoriamente la identidad del anunciante.

A partir de ahora, cualquier plataforma web que publique un anuncio de venta o adopción de una mascota tendrá que verificar obligatoriamente la identidad del anunciante. Código QR de salud: Los compradores o adoptantes podrán comprobar, mediante sistemas de verificación digital, el origen real del animal, su historial de vacunas y que su microchip está en regla antes de realizar cualquier transacción.

Un chip para unirlos a todos

Aunque en países como España el microchip ya es obligatorio, el gran avance de esta ley es la interoperabilidad.

Todos los sistemas de registro nacionales de la UE estarán conectados entre sí. Esto significa que si un cachorro es cruzado ilegalmente en un país del este y transportado para su venta en el oeste, las autoridades podrán rastrear su origen al instante.

Además, se exigirá un prerregistro de cinco días para cualquier mascota que entre en territorio comunitario, cerrando la brecha legal que utilizaban los contrabandistas bajo el disfraz de "viajes particulares".

Adiós a las "fábricas de cachorros"

El reglamento va directo contra la cría irresponsable que prioriza el beneficio económico o la estética radical por encima de la salud del animal:

De hecho, queda estrictamente prohibido cruzar a animales con parentesco cercano (como padres e hijos), una práctica común en criaderos ilegales que provoca graves enfermedades genéticas.

La ley prohíbe la cría selectiva de rasgos extremos que dificulten la vida del animal (como el acortamiento excesivo del hocico en razas braquicéfalas, que causa problemas respiratorios crónicos). De hecho, los animales que presenten estas características físicas extremas y perjudiciales no podrán participar en concursos ni exposiciones.

Además, las operaciones como el corte de orejas o de cola quedan totalmente vetadas, salvo por estricta necesidad médica certificada por un veterinario.

Dignidad en tiendas y criaderos

Las tiendas de mascotas, los grandes criaderos comerciales y los refugios tendrán que cumplir con unos estándares de alojamiento mucho más humanos.

Entre las nuevas obligaciones destacan la garantía de que los animales disfruten de al menos 8 horas de luz natural al día, la prohibición absoluta de mantenerlos en jaulas de forma rutinaria y la obligación de que todo el personal a su cuidado cuente con una formación certificada en bienestar animal.

Tras su inminente publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el reglamento iniciará un periodo de transición escalonado. Esto dará tiempo a que los Estados miembros adapten sus bases de datos y a que las plataformas de internet implementen los sistemas de verificación, garantizando que la ley se aplique con total eficacia.

Esta nueva legislación marca un antes y un después en la historia del derecho animal en Europa. No solo persigue el delito, sino que dignifica la vida de los animales desde su nacimiento, recordándonos que los perros y los gatos no son mercancías, sino miembros de nuestras familias.