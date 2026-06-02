Ya es oficial: el perito veterinario se convierte en una figura esencial para garantizar la seguridad alimentaria

Cuando pensamos en un veterinario, muchas veces imaginamos una consulta con perros, gatos o animales de granja.

Sin embargo, una parte esencial de la profesión veterinaria se desarrolla lejos de la clínica: en mataderos, industrias alimentarias, explotaciones ganaderas, laboratorios, mercados, empresas de distribución, comedores colectivos y sistemas de control oficial.

Allí, el veterinario participa en una tarea fundamental para toda la sociedad: garantizar que los alimentos de origen animal lleguen al consumidor con las debidas condiciones de seguridad, higiene y trazabilidad.

En este ámbito, la figura del perito veterinario adquiere una especial importancia cuando surge un conflicto, una reclamación, una alerta alimentaria, una intoxicación, un decomiso, una pérdida económica o una duda técnica sobre el cumplimiento de las normas.

La seguridad alimentaria se basa en un principio claro: no deben comercializarse alimentos que no sean seguros, es decir, aquellos que puedan ser nocivos para la salud o no sean aptos para el consumo humano.

Este principio está recogido en la normativa europea y también en la legislación española sobre seguridad alimentaria. Además, el sistema de control oficial de la cadena alimentaria abarca desde la producción primaria hasta el punto de venta al consumidor final, conforme a los planes nacionales coordinados por las autoridades competentes.

Los casos de intervención

El perito veterinario puede intervenir, por ejemplo, en casos de contaminación microbiológica, presencia de residuos medicamentosos, defectos de conservación, fallos en la cadena de frío, problemas de etiquetado, incumplimientos higiénico-sanitarios, intoxicaciones alimentarias o reclamaciones por partidas de carne, leche, huevos, pescado, miel u otros productos de origen animal.

También puede actuar cuando existe discrepancia sobre si una mercancía debía ser retirada, decomisada, destruida o declarada no apta. Uno de los campos clásicos de actuación veterinaria es el matadero.

Allí los servicios veterinarios oficiales realizan controles sobre los animales, la documentación, el bienestar, la identificación, la inspección ante mortem y post mortem, y la aptitud de las carnes para el consumo.

La trazabilidad es otro elemento clave. Saber de dónde procede un alimento, por qué manos ha pasado, cómo se ha transformado y dónde se ha distribuido permite actuar con rapidez si aparece un riesgo.

La normativa europea exige asegurar la trazabilidad en todas las etapas de producción, transformación y distribución. Cuando esa trazabilidad falla, el problema no es solo documental: puede dificultar la retirada de productos inseguros y aumentar el riesgo para los consumidores.

El perito veterinario analiza documentos, registros de temperatura, planes APPCC, resultados analíticos, certificados sanitarios, guías de transporte, informes de inspección, fotografías, muestras, protocolos internos y comunicaciones entre operadores.

Su trabajo consiste en ordenar los hechos y responder a preguntas técnicas: ¿existió un fallo de higiene?, ¿el producto era apto?, ¿se rompió la cadena de frío?, ¿la contaminación pudo producirse en origen, en el transporte o en la industria?, ¿se actuó con diligencia ante la alerta?

También puede valorar daños económicos derivados de inmovilizaciones, retiradas de producto, pérdida de mercancía, sacrificios sanitarios o cierres temporales.

En estos casos, su informe debe combinar conocimiento veterinario, salud pública, producción animal, tecnología de los alimentos y normativa aplicable.

El perito veterinario en seguridad alimentaria es una figura esencial cuando la salud pública, la producción animal y la responsabilidad empresarial se cruzan.

Su mirada técnica ayuda a aclarar hechos complejos, proteger al consumidor y distinguir entre un incidente inevitable, un defecto de proceso o un incumplimiento relevante. Porque detrás de cada alimento seguro hay una cadena de decisiones, controles y responsabilidades que también necesita ser interpretada con rigor profesional.