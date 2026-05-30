La musa inspiradora de las canciones de Bad Bunny: una beagle de 5 años, protagonista de su videoclip oficial

Cuando Bad Bunny lanzó su álbum Un Verano Sin Ti, el mundo entero se rindió ante los acordes de Ojitos Lindos (su colaboración con Bomba Estéreo). Millones de personas en todo el planeta dedicaron la canción a sus parejas, asumiendo que el Conejo Malo le cantaba al desamor o a un romance de verano.

Sin embargo, el secreto detrás del mayor himno romántico del artista urbano no tenía nada que ver con los humanos. La musa inspiradora era Sansa, su perrita de raza beagle.

A sus cinco años, esta pequeña de orejas caídas y mirada tierna se ha convertido en la verdadera dueña del corazón de Benito Martínez Ocasio, demostrando que detrás de la superestrella mundial de los estadios llenos se esconde un dueño absolutamente devoto de su mascota.

De un vídeo en TikTok al estrellato en Hollywood

La historia pública de Sansa comenzó a principios de 2022. Benito, que siempre ha intentado mantener su vida privada bajo llave, no pudo resistirse a presumir de su nueva compañera en su cuenta de TikTok.

En el vídeo, se veía a una jovencísima Sansa durmiendo plácidamente en el asiento del coche mientras el cantante la derretía a elogios llamándola "la cosa más bonita del mundo".

Pero el verdadero bombazo llegó meses después. Durante una transmisión en vivo en Instagram para celebrar el éxito de su disco, Bad Bunny decidió confesarle a sus fans el verdadero origen de Ojitos Lindos: "Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos. La escribí con mucho sentimiento y es la primera canción que escribo sintiendo amor hacia alguien".

El homenaje no se quedó solo en los micrófonos. En febrero de 2023, como un regalo de San Valentín para sus seguidores, el puertorriqueño estrenó el videoclip oficial del tema. En la narrativa visual, Benito tiene citas fallidas con diferentes mujeres hasta que sufre un aparatoso accidente de coche.

La sorpresa llega al final: mientras se recupera en la camilla de un hospital, la única "cita" que va a rescatarlo y a devolverle la sonrisa es la mismísima Sansa. El plano final del vídeo, con un primer plano de los ojos de la beagle, cerraba el círculo perfecto de esta dedicatoria.

Una vida de lujos y amor incondicional

Ser la mascota del artista más escuchado del planeta tiene sus ventajas. Aunque Bad Bunny pasa gran parte del año metido en aviones y giras internacionales, Sansa disfruta de una vida idílica.

Cuando viaja con él, lo hace a bordo de jets privados con todas las comodidades posibles, y cuando toca descansar, las mansiones del cantante entre Puerto Rico y Los Ángeles se convierten en su patio de juegos particular.

En un género musical donde a menudo se presume de lujos materiales, coches deportivos y joyas, Bad Bunny ha preferido recordar al mundo que el amor más puro, leal e incondicional no se compra con dinero.

Solo hace falta una mirada de reojo y unos "ojitos lindos" de cuatro patas para cambiarle la vida a cualquiera.