Disfruta de San Isidro junto con tu mascota: los imprescindibles para llevar a tu perro a las fiestas del patrón

Llega el 15 de mayo y el cuerpo pide Pradera. El olor a entresijos, la música de los organillos y ese ambiente único de Madrid nos invitan a salir a celebrar.

Sin embargo, surge la duda de siempre: ¿es buena idea llevar a nuestro mejor amigo de cuatro patas al epicentro de la fiesta? La respuesta es que siempre que planifiquemos la jornada pensando en su bienestar, puede ser una idea.

Antes de cruzar el río, es fundamental que la mochila perruna esté bien equipada. La hidratación es la prioridad absoluta; la Pradera puede convertirse en un horno bajo el sol de mayo, por lo que un bebedero portátil con agua fresca es innegociable.

No podemos olvidar tampoco sus propios snacks para que no caiga en la tentación de "limpiar" el suelo, y un spray de limpieza para mantener el civismo en las zonas verdes. Una manta ligera también será tu mejor aliada para que pueda descansar en el césped sin pincharse con restos de vegetación.

El mapa estratégico

El éxito de la jornada depende de saber elegir el lugar y el momento. Mientras que la zona central de la Ermita es un hervidero de gente, las zonas altas del Parque de San Isidro ofrecen árboles más grandes y una brisa necesaria.

La clave está en el horario: las primeras horas de la mañana o el atardecer son los momentos ideales. Además, un truco esencial es comprobar la temperatura del suelo con el dorso de la mano; si quema para ti, quemará sus almohadillas.

Gestión de multitudes y estrés

Incluso el perro más sociable puede agobiarse ante el ruido de las orquestas y el bullicio. Es vital mantener la distancia de seguridad con los altavoces de las casetas, ya que el oído canino es infinitamente más sensible que el humano.

Si observas que tu perro bosteza repetidamente, baja la cola o intenta esconderse, es la señal inequívoca de que necesita un respiro en una zona más tranquila y alejada de los puestos.

Si decides que tu mascota luzca el clásico pañuelo o parpusa, que sea un gesto simbólico. Lo ideal es que el accesorio solo esté presente para la foto familiar y se retire después, evitando que le dé calor extra o limite sus movimientos.

Al final del día, el mejor recuerdo de San Isidro no será el disfraz, sino haber compartido un paseo diferente por el Madrid más auténtico.