México da un paso histórico: los libros de texto incorporan imágenes reales de la crueldad ejercida contra los animales

La vaca Sella, rescatada de un matadero, en el santuario Salvando Peludos. Salvando Peludos

En un paso sin precedentes para el sistema educativo mexicano, los libros de texto gratuitos han comenzado a incorporar imágenes reales que documentan la crueldad ejercida contra los animales.

Esta iniciativa, enmarcada en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), busca erradicar el maltrato, fomentar la empatía y evitar la normalización de la violencia desde la juventud.

Doce fotografías de la fotodocumentalista Elideth Fernández formarán parte del libro de texto gratuito de la colección Múltiples Lenguajes, dirigido a estudiantes de primer grado de secundaria.

Estas imágenes, algunas de las cuales forman parte del libro Revocar el silencio (2018), se distribuirán en aproximadamente 2.3 millones de ejemplares cada año.

El impacto de este material no se limitará a las y los estudiantes, sino que su mensaje de reflexión se extenderá a docentes, familias y comunidades enteras.

Rompiendo un "silencio cómplice"

La inclusión de este material representa la primera vez que la educación pública en México documenta directamente la crueldad animal, rompiendo lo que la ponente describió como un "silencio cómplice" de administraciones pasadas.

La relevancia de esta medida se respalda en evidencia científica que demuestra que la violencia contra los animales no es un hecho aislado; por el contrario, se entrelaza sistemáticamente con otras formas de agresión social, como la violencia de género y el maltrato infantil.

Bajo la filosofía de la NEM —que prioriza el pensamiento crítico—, se espera que revelar este sufrimiento despierte preguntas cruciales en millones de jóvenes sobre nuestra relación con otros seres sintientes.

Reformas constitucionales

Este avance es parte de un esfuerzo integral impulsado por la sociedad civil que logró modificar el Artículo 3° constitucional, estableciendo explícitamente la protección a los animales dentro de los planes de estudio.

Este éxito ha motivado a ilustradores, académicos y colectivos a desarrollar un nuevo proyecto educativo enfocado en la primera infancia y en saberes MX, un ecosistema nacional de aprendizaje a lo largo de la vida.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mostró "totalmente de acuerdo" con la iniciativa de no normalizar estas violencias.

Este diálogo entre la sociedad civil y el gobierno marca el inicio de una transformación profunda en la forma en que las futuras generaciones de mexicanos convivirán con los animales, reconociéndolos como seres dignos de respeto y protección.