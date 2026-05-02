España da un paso histórico: los 3 pastores belga malinois rescatados para convertirse en perros policías

Hay historias que comienzan con dificultades pero encuentran un final feliz, y la de los tres perros de la unidad canina de la Policía Local de Palencia (Uicán) es un ejemplo perfecto de compañerismo, trabajo y segundas oportunidades.

Recientemente, esta unidad ha sido galardonada con la Placa de Mérito a la Protección Animal en los premios nacionales concedidos por Unijepol.

Este reconocimiento nacional no es fruto de la casualidad. Según explica David Carretero, jefe de la Policía Local de Palencia, la unidad se ha construido íntegramente rescatando a tres ejemplares de pastor belga malinois que provenían de situaciones de gran vulnerabilidad.

El premio destaca que la Uicán no solo realiza una labor esencial en el ámbito de la seguridad, sino que posee un fuerte componente social.

Gracias al compromiso de los agentes, estos animales han pasado de situaciones críticas a ser perros equilibrados y sumamente útiles para la comunidad, demostrando que el bienestar animal y el servicio público pueden ir de la mano.

Los protagonistas: tres historias de superación

Detrás del éxito de la unidad se encuentran tres canes con pasados marcados por la adversidad. La vida de Nao fue dura. Estuvo en peligro cuando, siendo apenas un cachorro, cayó a un pozo en Algeciras. Gracias a la intervención conjunta de bomberos y policía local, logró ser rescatado y hoy es una pieza fundamental de la unidad palentina.

Urco representa la realidad de muchos perros que son regalados como mascotas y luego abandonados. Debido a su desbordante energía, pasó por varias familias sin éxito hasta que encontró el equipo adecuado. Actualmente está adiestrado y no solo trabaja con su agente, sino que convive con él como parte de su familia.

Y Gea fue localizada gracias al aviso de un ciudadano que la vio vagando por una carretera en Huelva. Su rescate cerró el círculo de este equipo canino excepcional.

Un modelo a seguir

Estas tres historias de abandono se han transformado en un modelo de protección animal dentro de los cuerpos de policía local.

El reconocimiento oficial se materializará el próximo 19 de junio en Madrid, durante una jornada centrada en visibilizar cómo los servicios policiales pueden liderar el cuidado animal.

Lo que empezó con el rescate de tres vidas vulnerables ha terminado convirtiéndose en un motivo de orgullo a nivel nacional.