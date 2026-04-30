Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: Los perros de hasta 10 kg viajan en su transportín con su billete

Se acabó eso de mirar de reojo al conductor esperando un "sí" por respuesta. Con la Ley de Bienestar Animal ya plenamente instalada en nuestras vidas, movernos con nuestros peludos ha pasado de ser una odisea a un derecho regulado.

Lo que antes dependía del humor del chófer o de la política de la empresa, ahora tiene un marco legal que obliga a los transportes a ponérnoslo más fácil.

Eso sí, que las puertas estén abiertas no significa que sea "barra libre": para evitar que un trayecto tranquilo acabe en una multa inesperada, hay que conocer bien las reglas del juego en este 2026.

La primera regla de oro es no dar nada por sentado. Aunque el BOE marca la pauta para toda España, la última palabra en el día a día la tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas

Por eso, antes de lanzarte a la aventura en un autobús local, conviene echar un vistazo rápido a las ordenanzas de tu ciudad.

Detalles como si el transportín debe ser rígido o si hay horarios prohibidos pueden variar de una calle a otra, y estar informado es la mejor forma de viajar sin estrés.

Si hablamos de trenes, el tamaño (y la distancia) sí importa. En Cercanías la vida es más sencilla: puedes subir con perros de cualquier tamaño, siempre que no falten el bozal y la correa.

Sin embargo, para cruzar el país en AVE o Larga Distancia, la cosa cambia. Los más pequeños (hasta 10 kg) viajan en su transportín con su propio billete, pero para los perros "grandes" de hasta 40 kg, Renfe ha habilitado plazas específicas en rutas seleccionadas como Madrid-Barcelona o Málaga.

No te la juegues: sin reserva previa o el sistema de retención adecuado, podrías quedarte en el andén viendo cómo se va el tren.

En la ciudad, el Metro y el bus tienen su propia personalidad. En metros como los de Madrid o Barcelona, tu perro es uno más, pero ¡ojo con el reloj!

Las horas punta de los días laborables suelen ser territorio prohibido para evitar aglomeraciones.

Los autobuses son, quizás, el punto más rebelde: mientras algunas ciudades son súper abiertas, otras siguen exigiendo que el animal vaya en un transportín cerrado, lo que complica las cosas si tu compañero es un perro de tamaño medio o grande.

¿Y qué pasa con los Taxis y VTC? Aunque la ley pide a los conductores que faciliten el acceso, ellos todavía tienen algo que decir.

Pueden negarse si no llevas un sistema de retención o por cuestiones de higiene. ¿El mejor truco? Avisa siempre por la app o por teléfono al pedir el coche.

Un mensaje rápido te ahorrará esperas y caras largas, asegurando que el vehículo que llegue esté encantado de recibiros a los dos.

Para terminar, no olvides que en 2026 la "mochila" de tu mascota debe ir cargada de papeles. Ya no solo cuenta el microchip y las vacunas; ahora el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todos los perros, sean de la raza que sean, además del curso de tenencia responsable.

Viajar con los deberes hechos, el bozal a mano y toda la documentación en regla es la única forma de que la única preocupación de tu viaje sea decidir quién se queda con el sitio de la ventana.