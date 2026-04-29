Los expertos coinciden: la prevención no es una opción, es un hábito que marca la diferencia para los animales

Eso de que los parásitos son solo cosa del verano ha pasado a la historia. Con la primavera a la vuelta de la esquina y el termómetro subiendo, las pulgas y garrapatas se ponen las botas antes de lo que pensamos.

Según cuenta Imke Marks, experta en nutrición animal y fundadora de Mooiza, este no es solo un problema para nuestros perros y gatos, sino que puede terminar afectando a toda la familia

Por eso, tiene claro que no podemos esperar a ver al bicho para actuar: "La prevención no es una opción estacional, es un hábito que marca la diferencia en la salud de nuestros animales. La mejor defensa empieza antes de que notemos los síntomas".

El escudo exterior: Higiene y cuidados de la piel

Para que nuestras mascotas estén a salvo, el primer paso es cuidar su "exterior". Ahora que los paseos por el parque son más largos y llega la época de la muda, su piel está mucho más sensible.

Más allá de usar el collar o la pipeta de siempre, la higiene es fundamental. Marks recomienda no saltarse los cepillados y mantener a raya la limpieza de sus camas y mantas, porque muchos parásitos se esconden ahí.

Como bien dice: "Una piel sana es la primera barrera natural frente a cualquier agresión externa. Si la debilitamos, abrimos la puerta a los parásitos".

Refuerzo interno: La nutrición como defensa

Pero la protección de hoy va un paso más allá y se mete en el plato de comida. Reforzar a nuestra mascota desde dentro es ahora un pilar básico.

Una dieta con buenos ácidos grasos y antioxidantes hace que la piel esté fuerte e hidratada, y eso se nota a simple vista.

Marks explica que los beneficios se ven rápido: "Cuando la barrera cutánea está fuerte, el pelo crece con más calidad, más densidad y con un brillo saludable". Un cuerpo bien nutrido se lo pone mucho más difícil a los agentes externos.

Además de la piel, no podemos olvidarnos de su tripa, que es donde realmente viven sus defensas. Los cambios de rutina en primavera pueden revolverles un poco el sistema, y ahí es donde los prebióticos y probióticos se convierten en grandes aliados.

En palabras de la fundadora de Mooiza: "El sistema digestivo es clave para la inmunidad. Si cuidamos la microbiota, estamos fortaleciendo las defensas naturales del animal". Si su intestino está fuerte, todo su cuerpo responderá mejor ante cualquier amenaza.

Por último, un consejo para los dueños: no todo rascado significa que haya pulgas. A veces, aunque estén protegidos, pueden tener molestias por alergias al polen, la comida o incluso por estrés.

Por eso, si ves que tu compañero no para de lamerse o rascarse, lo mejor es no dar nada por sentado y consultar al veterinario.

Como advierte Imke Marks: "Si una mascota está bien protegida y aun así muestra molestias, hay que mirar más allá: puede tratarse de alergias, intolerancias o incluso estrés”.

Al final, la clave es combinar higiene, una buena alimentación y estar atentos para que disfruten de la primavera sin sobresaltos.