Ni Tenerife ni Palma de Mallorca: el retiro de 4 noches en la isla española más 'pet-friendly' a partir de 400€

Ibiza no es solo un destino de fiesta y atardeceres; es, cada vez más, un santuario de reconexión. Bajo esta premisa, Nobu Hotel Ibiza Bay presenta Paws and Presence, un retiro exclusivo de cuatro noches diseñado para quienes entienden que el bienestar no está completo si no es en compañía de su fiel compañero de cuatro patas.

Ubicado en la serena bahía de Talamanca, el hotel se posiciona como el epicentro de la filosofía pet-friendly en la isla, fusionando el lujo consciente con un compromiso real por la comunidad canina.

Más allá de la acogida

Lo que diferencia a Ibiza Bay no es solo permitir la entrada de perros, sino integrarlos en la familia. El programa es una evolución de su ya conocida experiencia Tails of Talamanca y mantiene un vínculo sólido con Sa Coma, el refugio municipal de Ibiza.

La historia de Thor, un perro que encontró su hogar definitivo tras visitar el hotel el año pasado, es el recordatorio de que este proyecto nace de un propósito compartido: fomentar la adopción y el respeto animal.

Gastronomía de alta cocina

La experiencia sensorial es el eje del retiro. Mientras los huéspedes disfrutan de la precisión técnica y la pureza de Nobu, los perros cuentan con su propio menú canino personalizado.

Diseñado por el Executive Head Chef Enrico Maimonte junto a veterinarios locales, este menú garantiza que la nutrición canina esté a la altura de la gastronomía internacional del hotel.

Desde almuerzos Canine à la Carte hasta picnics en la arena, la mesa se comparte con el mismo nivel de sofisticación.

El itinerario de Paws and Presence está pensado para desacelerar el ritmo y fortalecer el vínculo emocional a través de actividades compartidas:

Conexión espiritual: Sesiones de Sound Healing en el Sea Deck y Doggy & Human Sunset Yoga. Movimiento: Circuitos caninos en la playa de Talamanca y senderos costeros. Cuidado personal: Un tratamiento restaurador en el Ibiza Bay Spa by Six Senses para el dueño y mimos en el Dog Spaw para el perro.

A su llegada, las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para el descanso absoluto: colchones de espuma viscoelástica para mascotas, juguetes, detalles de bienvenida y el imprescindible cartel de "doggy do not disturb".

El paquete incluye alojamiento de lujo, pensión completa (desayuno y comida en Chambao By the Beach), una cena omakase de cinco pases en Nobu y todas las actividades del programa.