El pueblo español perfecto para recorrer a pie: tiene 3.555 perros y gatos y forma parte del Camino de Santiago

En el corazón de la comarca de A Coruña, el municipio de Abegondo ha logrado distinguirse no solo por su paisaje ondulado y su valor hidrológico, sino por una estadística que refleja el alma de sus vecinos.

Este ayuntamiento se ha consolidado oficialmente como el rincón con mayor densidad de mascotas por habitante de toda la zona, creando un ecosistema de convivencia que es difícil de encontrar en otros puntos de la geografía gallega.

Abegondo cuenta con unos 3.555 animales de compañía registrados para un total de 5.534 personas censadas. Los datos reflejan que hay aproximadamente una mascota por cada 1,5 habitantes.

Esta particularidad demográfica no es fruto del azar, sino de una combinación perfecta entre el entorno físico y la cultura local.

Frente al confinamiento de las ciudades

Al ser un municipio eminentemente rural, Abegondo ofrece grandes extensiones de terreno y viviendas con fincas generosas que contrastan radicalmente con el confinamiento de los pisos en las ciudades.

Esta disponibilidad de espacio natural elimina las barreras logísticas que suelen frenar la tenencia de animales, permitiendo que las familias no se limiten a un solo compañero, sino que convivan con varios animales en un ambiente de total libertad.

La transición de una sociedad agraria tradicional a una comunidad moderna y residencial ha transformado también el rol de estos animales. Lo que hace décadas eran perros destinados a la vigilancia o al trabajo con el ganado, hoy son miembros de pleno derecho en el núcleo familiar.

Esta evolución cultural ha colocado a Abegondo en una posición de liderazgo en los registros oficiales, donde el número de mascotas censadas compite de cerca con la cifra de personas empadronadas, arrojando una proporción que duplica la media de muchas capitales españolas.

Una gestión municipal distinta

Vivir en un lugar con tal volumen de población animal plantea, lógicamente, una gestión municipal distinta.

La integración de los peludos en la vida cotidiana obliga a un mantenimiento exquisito de las rutas de senderismo y los espacios públicos, que se han convertido en el escenario principal de socialización para vecinos de cuatro patas y sus dueños.

Además, esta demanda constante ha favorecido el florecimiento de servicios veterinarios y de cuidado animal de primer nivel en la zona, reforzando la economía local bajo un modelo de respeto por la biodiversidad.

En definitiva, Abegondo se ha convertido en el paraíso "pet-friendly" por excelencia de Galicia. Representa un modelo de vida donde el progreso no implica alejarse de la naturaleza, sino estrechar vínculos con ella a través de la compañía animal.

Quien pasea hoy por sus parroquias entiende rápidamente que este no es solo un pueblo con muchas mascotas, sino una comunidad que ha decidido que la calidad de vida también se mide por el número de colas que se agitan al llegar a casa.