Acaba de llegar a Louis Vuitton el mejor bolso para mascota: elegante, versátil y diseñado para estas razas

Si pensábamos que el mundo de los accesorios para mascotas había tocado techo, Louis Vuitton acaba de elevar el listón a una altura estratosférica.

La firma francesa ha presentado oficialmente el Neverwoof, una adaptación canina de su legendario bolso Neverfull que ya se ha convertido en el objeto de deseo absoluto para los dueños que no están dispuestos a sacrificar el glamour ni un solo segundo.

El Neverwoof no es simplemente una bolsa de transporte para mascotas, es una declaración de intenciones.

Confeccionado en la inconfundible lona Monogram con acabados en piel de vaca natural, este modelo mantiene la silueta trapezoidal que hizo famoso a su predecesor en 2007, pero con una ingeniería pensada exclusivamente para el bienestar del animal.

El detalle más aplaudido por los expertos en moda es su abertura lateral anatómica, diseñada para que los perros de raza pequeña, como el Chihuahua, el Pomerania o el Maltés, puedan asomar la cabeza con total comodidad, disfrutando del paisaje mientras viajan con la máxima seguridad.

Detalles de 'Maison'

Louis Vuitton no ha escatimado en detalles técnicos para asegurar que el lujo se sienta desde dentro. El bolso cuenta con un forro acolchado ultrasuave, totalmente extraíble para facilitar su limpieza.

Para la seguridad de la mascota, incluye una correa interna con mosquetón de latón dorado para evitar cualquier intento de "fuga" espontánea. Además del Monogram clásico, la firma ha recuperado la estética de Takashi Murakami en una edición limitada que ya tiene lista de espera.

Como era de esperar, entrar en el selecto club del "Neverwoof" no es apto para todos los bolsillos. El precio del modelo estándar MM parte de los 1.850 euros, mientras que las versiones de coleccionista pueden superar los 2.900 euros.

Es la pieza central de una colección que incluye desde platos de comida con acabados plateados hasta portabolsas de diseño que se enganchan a la correa como si de un charm de pasarela se tratase.