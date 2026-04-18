Los veterinarios coinciden: en primavera el riesgo de parásitos se dispara y esta es la pauta recomendada para tus mascotas

La primavera no solo trae días más largos y paseos más agradables; también marca el inicio de la temporada alta para los parásitos externos.

Bajo el lema "Que la protección les acompañe", los expertos de Tiendanimal han lanzado su nueva campaña de concienciación para recordar que la desparasitación no es una opción, sino una medida básica de salud pública y bienestar animal.

Pero, ¿sabemos realmente cuándo y cómo debemos actuar? Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de Clinicanimal, señala que la clave reside en no esperar a ver "bichos" para reaccionar.

El ABC de la desparasitación eficaz

Muchos propietarios cometen el error de desparasitar solo cuando detectan rascado o presencia de insectos. Sin embargo, según indican los expertos la prevención es la única herramienta 100 % efectiva.

"La desparasitación debe entenderse como una medida preventiva básica. Muchos parásitos pueden pasar desapercibidos al principio, pero pueden causar problemas importantes de salud, por lo que es recomendable mantener una protección constante durante todo el año y reforzarla en los meses de mayor actividad", explica Eva Sánchez-Paniagua.

En el caso de los flebótomos, la prevención es especialmente importante en zonas endémicas de leishmaniosis, donde el uso de repelentes específicos resulta clave.

Aunque en primavera el riesgo se dispara por el calor, los expertos recomiendan mantener una pauta constante durante todo el año, reforzándola ahora que aumenta la actividad en parques y jardines.

El método adecuado

La elección del antiparasitario no debe ser al azar. "Debe adaptarse al estilo de vida y a las características de cada animal. El asesoramiento veterinario permite garantizar que la protección sea eficaz y segura", añade la especialista.

Depende directamente del estilo de vida de tu mascota: el peso, la edad, el entorno (si vive en ciudad o campo) y la frecuencia de los paseos determinan si es mejor usar collares, pipetas o comprimidos.

Es importante tener en cuenta que no todos los productos tienen efecto repelente, por lo que en zonas de riesgo de enfermedades vectoriales puede ser necesario seleccionar antiparasitarios con acción repelente (ej. frente a flebótomos o garrapatas).

Además, los expertos avisan que, en gatos, debe evitarse el uso de productos destinados a perros que contengan permetrinas, debido a su alta toxicidad en esta especie.

La constancia es fundamental. Aplicar el antiparasitario con la frecuencia recomendada, revisar la piel y el pelaje tras los paseos y acudir al veterinario ante cualquier señal de picor o irritación son acciones sencillas que ayudan a prevenir infestaciones.

"Seguir la pauta recomendada y no interrumpir la protección es clave para evitar problemas relacionados con parásitos y garantizar su bienestar", señala Sánchez-Paniagua.

Un calendario de desparasitación

Mantener una protección eficaz no requiere grandes cambios en la rutina diaria. Establecer un calendario de desparasitación, revisar regularmente su estado tras los paseos y acudir a revisiones periódicas permite anticiparse a los riesgos y actuar de forma preventiva.

También se recomienda revisar zonas específicas como orejas, ingles, axilas y espacios interdigitales, donde los parásitos externos pueden pasar más desapercibidos.

Desde Clinicanimal recomiendan prestar especial atención a los meses de mayor actividad de parásitos y combinar la protección con revisiones veterinarias que permitan detectar cualquier problema a tiempo.

Tiendanimal facilita el acceso a soluciones prácticas y asesoramiento especializado en tiendas y canales de atención, ayudando a que la desparasitación sea un proceso sencillo, accesible y adaptado a cada necesidad.

Además, la jornada incorpora un componente solidario, ya que por cada producto adquirido la compañía contribuye a la desparasitación de animales sin hogar, reforzando su compromiso con el bienestar animal.

"La desparasitación es una de las acciones más sencillas y efectivas para proteger la salud de los animales durante todo el año. Mantener una pauta adecuada, contar con asesoramiento profesional y actuar de forma preventiva permite reducir riesgos y garantizar su bienestar en cada etapa de su vida", concluye Sánchez-Paniagua.