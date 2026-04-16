Susanna Griso, sobre la muerte de su perro Obi: "Nos ha generado mucho dolor porque era parte de la familia"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la pérdida traumática de su perro Obi, un pequeño caniche que se había convertido en el alma de su hogar desde su adopción en 2023.

Lo que debía ser una jornada tranquila de descanso se transformó en una pesadilla que la propia periodista presenció con horror. "Fue un accidente", relata en Espejo Público esta mañana.

El suceso tuvo lugar recientemente en Semana Santa, mientras Susanna, acompañada por su pareja Luis Enríquez, se encontraba en una residencia canina. "Venía de un paseo de tres horas y estaba en una zona donde luego lo iban a llevar a casa".

Un agujero

Según los relatos compartidos en su programa y en diversos medios de comunicación, el pequeño Obi, caracterizado por su energía y curiosidad, logró escapar de su zona de seguridad.

"Parece que había un agujero y se coló por allí". En un descuido, el caniche se coló en un área restringida donde se encontraban perros de gran tamaño. La periodista desmiente que se trataban de dos rottweiler y afirma que eran dos perros de un año: un mastín y un pastor alemán.

La diferencia de fuerza y tamaño resultó fatal en cuestión de segundos. "Me ha generado mucho dolor y a mis hijos también porque era parte de la familia".

La alegría de la casa

Visiblemente afectada, Griso ha descrito la escena con una crudeza que refleja el impacto emocional del momento. Según sus propias palabras, el carácter sociable de Obi generaba alegría en casa. "Siempre recibía a todo el mundo y le queríamos mucho".

Para Susanna, Obi no era solo una mascota, sino un pilar fundamental en su día a día y el compañero perfecto para su otra perra, la galga Kali: "Les abres el corazón y ellos te lo abren a ti. Soy muy perruna y me encanta... son compañía absoluta todo el día".

Un nuevo comienzo entre el duelo

A pesar del inmenso dolor, la presentadora ha decidido honrar la memoria de Obi abriendo de nuevo las puertas de su casa. Recientemente, compartió en sus redes sociales la llegada de dos nuevos cachorros de caniche.

Las nuevas incorporaciones siguen la tradición familiar y tienen nombres inspirados en la película Star Wars: Sokka y Tano. La galga, aunque mayor, ya los está adoptando como hijos propios.

Susanna intenta paliar el vacío dejado por la tragedia y dar compañía a su galga, que también ha sentido profundamente la ausencia de su compañero, centrando toda su energía en superar este traumático episodio junto a su familia.