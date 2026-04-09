Cósima Ramírez, sobre adoptar a un perro: "50.000 galgos son abandonados o sacrificados al año en España; es intolerable"

"¿Os habéis planteado alguna vez adoptar a un perro, pero no sabéis por dónde empezar?", pregunta Cósima Ramírez. En su nuevo vídeo para Mascotario, decide partir de un caso concreto para aterrizar la cuestión y proponer un ejemplo concreto.

Cósima presenta a Galgos del Sol, "una asociación especializada en el rescate, la rehabilitación y la reubicación de galgos españoles y otros perros de caza". Nació de la iniciativa de una británica que se mudó a Murcia y que, impactada por la situación de estos animales, decidió organizar una red de acogida y adopción.

Con el tiempo, la labor de la organización ha tenido especial éxito en el norte de Europa, "donde quizás sean más sofisticados y capaces de valorar las virtudes de estos perros tan especiales", comenta con su habitual mezcla de ironía y admiración.

Las caras del galgo

El galgo como perro de caza se "remonta a la época romana". Desde entonces, su cuerpo finísimo y sus patas larguísimas han sido seleccionados para un objetivo muy concreto: correr.

Hoy en día se siguen utilizando para cazar liebres en campo abierto, aprovechando su prodigiosa velocidad y resistencia. Son atletas natos, hechos para el sprint y la persecución a la vista, más que para el rastro lento de otras razas.

Sin embargo, Cósima subraya que hay "otra cara del galgo" que pasa desapercibida fuera del mundo de las protectoras: "Al mismo tiempo, tiene un carácter supremamente dulce y delicado, tranquilo, silencioso y dormilón. Es un animal de compañía de gran refinamiento".

En casa, lejos del campo de caza, se transforman en sombras elegantes que buscan sofás, mantas y cercanía discreta. No ladran mucho, no son especialmente invasivos y se adaptan bien a una vida calmada, algo que sorprende a quienes solo conocen su imagen de corredor infatigable.

Abandonados y sacrificados

Y aun así, recuerda Cósima, "unos 50.000 galgos son abandonados o sacrificados al año en España". Una cifra que ni siquiera incluye a otros perros de caza y que ella califica, sin rodeos, de "absolutamente intolerable".

Detrás de esos números hay animales descartados por no rendir lo suficiente, por una lesión, por edad o simplemente porque ha terminado la temporada. Asociaciones como Galgos del Sol llegan donde no lo hace el sistema. R, curan, socializan, buscan familias en España y fuera, y tratan de recomponer los pedazos de historias que nunca debieron romperse.

Con este ejemplo, Cósima no se limita a elogiar el trabajo de una organización; lanza una invitación concreta a quienes se plantean adoptar: mirar hacia estos perros "invisibles" que, lejos de ser problemáticos, pueden convertirse en compañeros exquisitos.

Su mensaje final es claro: si alguna vez os habéis preguntado por dónde empezar para adoptar, quizá la respuesta esté en conocer la realidad de esos perros y en dejarse conquistar por su mezcla de fragilidad y nobleza. Porque, como insiste en Mascotario, cambiar la vida de un animal así también cambia, inevitablemente, la nuestra.