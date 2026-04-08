Acaba de llegar el collar para perros más elegante realizado a mano en Suiza: está disponible por 94,90 euros

Este año, el estilo clásico vuelve con fuerza también al mundo perruno. Y aún más en plena primavera.

Con las jornadas siempre más largas, el sol y el buen tiempo, aumentan también las ganas de vestir a tu perro acorde con esta estación. También nuestra mascota se merece un cambio de color, sobre todo en las prendas más visibles.

Si buscas un accesorio que se vea elegante, resistente y con "personalidad propia", el collar suizo de Thildy es de esos que llaman la atención desde lejos sin necesidad de brillos ni estampados estridentes.

Disponible en rojo intenso, marrón o negro lúcido. Con ornamentos dorados que recuerdan los latones tradicionales suizos, este collar funcional es perfecto para pasear con tu perro con un punto elegante muy reconocible.

Realizado a mano en Suiza

Pensado para el día a día, se fabrica a mano en Suiza con en piel vacuna robusta, con un grosor y una estructura que transmiten solidez al tenerlo en la mano. La parte en contacto con el cuello del perro está trabajada para resultar cómoda y evitar roces, mientras que las costuras visibles y los remates refuerzan las zonas de mayor tensión.

Es una opción especialmente adecuada para perros medianos y grandes, que necesitan un collar firme, pero al mismo tiempo agradable de llevar durante horas.

Collar Suizo Rojo. Mascoboutique

En el apartado práctico, apuesta por el cierre de hebilla tradicional, el preferido por muchos tutores cuando buscan seguridad y ajuste fino. Permite elegir con precisión el agujero que mejor se adapta al contorno del cuello y queda fijo, sin aperturas accidentales.

La anilla metálica para enganchar la correa se integra en la estructura del collar para repartir bien la fuerza de los tirones, algo importante en perros potentes o muy entusiastas en el paseo.

Un contraste vistoso

Uno de sus puntos fuertes es la estética. Sobre perros de pelaje claro crea un contraste muy vistoso, mientras que en pelajes oscuros aporta un toque de color intenso que destaca en fotos, salidas al parque o escapadas a la montaña.

Es el típico collar que "viste" por sí solo: no hace falta mucho más para que el perro tenga un aire cuidado, casi de perro de trabajo de alta montaña, aunque su ruta diaria sea el paseo por la ciudad.

Todo ello, con la ventaja de ser un producto duradero si se le da un mínimo de mantenimiento: limpiar la superficie de vez en cuando y aplicar acondicionador para cuero ayuda a que la piel se mantenga flexible y conserve su aspecto original durante más tiempo.

Es uno de los best sellers de Mascoboutique desde hace años por su calidad y originalidad. Disponible en multitud de tallas.